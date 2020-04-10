«Лопырева закомплексованная, а Лаврентьева — адекватная»: НеБожена о лицемерии в шоу-бизнесе, о Потупчик и Рынске

Последнее время большую популярность в Интернете обрели антиглянцевые Телеграм-каналы. Бытует мнение, что читатели доверяют им гораздо больше, чем традиционным СМИ.

Автором одного из таких ресурсов является НеБожена, которая в своих текстах нещадно высмеивает российскую действительность, в частности, проблемы и пороки шоу-бизнеса и не только. Мишенью для ее острот не раз становились Ксения Собчак, Виктория Лопырева, Оксана Лаврентьева и многие другие светские персонажи.

Кто-то считает, что за НеБоженой стоит сама скандальная журналистка Божена Рынска, другие приписывают авторство Телеграм-канала медиаменеджеру Кристине Потупчик. Правду выясняли журналисты портала Teleprogramma.pro.

—Бытует мнение, что под псевдонимом НеБожена скрывается медиаменеджер Кристина Потупчик. Кто все-таки прячется за вашим именем? Быть может, трудится целая команда?

— Я работаю вдвоем с компьютерщиком. Иногда помогает менеджер, который ищет для меня форматы для партнерских материалов.

Кристину я, кстати, видела на открытии «Россини». Она меня в лицо не знает, было забавно ее там лицезреть. По отзывам, Кристина — довольно толковый медиаменеджер. Но лично я с ней не знакома.

Не знаю, откуда появилась эта версия. Думаю, она грамотно выстроила свой имидж — мол, если появляется какой-то громкий проект в Телеграме, все думают на нее.

—Сколько лет уже существует ваш Телеграм-проект? Какая численность у его аудитории?

— Более двух лет, надеюсь, через месяц обзавестись аудиторией в 100 тысяч читателей. Но я делала ставку не на количество, а на качество этой аудитории.

— Как вы думаете, такое изящное чувство юмора, как у вас, — это врожденное или приобретенное качество? Можно ли его вообще развить?

— Говорят, чувство юмора — это признак психического здоровья, ведь, по сути, это быстрое перемещение нейронов между полушариями. Но развивать можно.

Есть три способа, которые я применяю параллельно: оттачиваю абстрактное мышление за игрой в «крокодила», обогащаю словарный запас, читая Пруста, и в туалете читаю сборник советских анекдотов — по 5 анекдотов за одно посещение.

— Может ли, на ваш взгляд, писать такие ироничные посты, как у вас, человек очень мягкий по своей натуре? Как охарактеризовали бы себя вы?

— Знаете, жизнь груба и примитивна. Часики тикают, мы дряхлеем. Последний фильм Альмодовара — полный шлак, какой-то сильно разбавленный Альмодовар. Все как бы притупляется со временем. Надежды становится меньше. Дорожек, по которым ты мог ходить в 20-30 лет, больше нет. То есть, выбор сужается.

Родные и близкие могут заболеть и умереть. Но при этом надо сохранять жизнелюбие и ироничное отношение к происходящему. Я бы сказала, надо быть таким кулаком в бархатной перчатке.

С друзьями я сама нежность и забота, с врагами — беспощадный стальной клинок, который не остановить. Писанина не должна быть способом сублимации, она должна вытекать из этого примирения с жизнью во всех ее горестях и радостях.

— Почему, на ваш взгляд, сейчас так популярны антиглянцевые Телеграмм-каналы? Достаточно хотя бы вспомнить ваших коллег по цеху – Героиню Татлера или ту же Лену Миро.

— Когда люди попадают в тусовку, они обрастают так называемыми «связями» и уже не могут писать правду о чьем-то наряде или чьей-то книге, потому что ведь «все со всеми дружат».

Из-за этого лицемерия тусовка отрывается от реальности и делает объективно дурные вещи, потому что уже некому их критиковать. Поэтому такие каналы — это своего рода санитары леса.

— Что вы думаете о том, что сейчас анонимные Телеграмм-каналы называют единственным прибежищем свободного Интернета и действительно вызывают у народа больше доверия, чем традиционные СМИ? На ваш взгляд, эта тенденция будет только усиливаться?

— Федеральным СМИ многие не верят. Но и в Интернете тоже много лжи и клеветы, много заказных материалов и проплаченного компромата. Надо читать всех и выявлять между источниками среднее арифметическое.

— Почему, на ваш взгляд, сейчас так популярны проекты с частицей не: НеБожена, неПознер, неМалахов?

— Ну, тут все просто. Отталкиваются от какого-то одиозного персонального бренда, который обладает определенными узнаваемыми свойствами.

— Вы 15 лет вращаетесь в высшем обществе. Много ли там по-настоящему хороших людей?

— Хороших мало. Много глупых и пустых. Интересных и благородных — единицы, к сожалению. Но у нового поколения есть шанс.

Тот же Саша Фридман, например. Трудолюбивый мальчик с хорошим образованием. Не стритрейсер, не наркоман. Этого уже для меня достаточно.

— В чем вы видите плюсы карантина для шоу-бизнеса? Может быть, кто-то из его представителей задумается о других ценностях, а не только о гламуре и светских тусовках?

— Многим трудно быть наедине с самим собой даже несколько дней. Эти люди же часто и Новый год не праздновали с семьей. Поэтому они сбегают из-под карантина и заражают всех подряд. Некомфортно дома, ведь там они очень редко бывали.

Я бы рекомендовала всем инстамоделям на карантине прочесть две книги Эриха Фромма — «Искусство любить» и «Бегство от свободы». Они написаны простым доступным языком. Это может быть хорошим стартом для какой-то интеллектуальной жизни. Потому что жить только бытом и светскими сплетнями — стыдно.

—Прочла у вас пост про то, что Сбербанк установил приложение по сдаче собак в аренду. Как думаете, какой креативный бизнес, помимо выгула четвероногих, люди еще замутят во время изоляции?

— Вообще, вещи будут чаще ломаться, а заменить их нечем. Значит, ремонт вещей понадобится. Плюс — когда сидишь дома с винишком целый день, велика вероятность испачкать шторы или пролить его на диван. Так что чистка ковров и мебели станет очень популярна. Я не говорю уже о массаже и маникюре на дому.

— Какая была самая необычная реакция на ваши посты тех звезд, кого, вы, мягко говоря, подвергали обструкции?

—Оксана Лаврентьева и Ксения Шипилова оказались очень адекватными. Вообще, приятно ошибаться в людях. Лопырева, наоборот — очень закомплексованная и высокомерная. Анечка Седокова — расслабленная и самоироничная. Нормальная баба.

— Как к НеБожене относится сама Божена Рынска? Я видела, что в своем инстаграме она часто подчеркивает, что реальная Божена только одна!

— Им приходится уживаться в одном пространстве, хотя они и спорят между собой. Но у них гораздо больше общего, чем кажется иногда. Мы обе справедливые и страстные.

— Вам когда-нибудь угрожали из-за ваших постов?

— Всякие придурки с личных аккаунтов иногда пишут гадости. Вычислить их легко, займет минут десять.

— Вы по-прежнему хотите выйти замуж, как сказали в одном из своих интервью? Какими качествами должен обладать идеальный мужчина? Есть ли он у вас сейчас?

— Мужчины, увы, пока нет. Но искать его бесполезно. Мы выбираем же не из 7 миллиардов, а из 100-150 знакомых. А они уже все по второму кругу проверены. Это должна быть судьба.

Каких-то жестких критериев нет. Желательно, чтобы ему было 40-60 лет. Чтобы денег было не меньше 20 млн долларов. И чтобы он готов был через год отношений подарить мне квартиру в ЦАО, небольшую. Метров 70-80 буквально, не больше. Просто как страховку на будущее.