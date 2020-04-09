Екатерина Варнава: «Я уже сдала тест на коронавирус»

Что нам остается делать в карантине? Верить в то, что скоро это закончится, и отвлекаться от свинцовой реальности как только можно. Смешное телешоу отлично для этого подходит.

На «Пятнице!» — большая «антикоронавирусная» премьера: в шоу «Бой с герлс» парни соревнуются с девчонками в веселых и дурацких конкурсах. Контролирует процесс будет комический дуэт ведущих — Екатерина Варнава и Александр Гудков.

«Я призываю всех одуматься»

— Как вы, Катя? Как теперь организован ваш быт? Используете ли антисептики?

— Мы до минимума сократили появление на съемочных площадках и в местах скопления людей. В основном отсиживаемся дома. Но все равно у нас есть обязанности, несмотря на карантин. Есть постановление мэра Москвы — люди, которые обязаны ходить на работу, до определенного момента на нее ходят. У нас есть программы — в пустых студиях, но снимаем.

— Вы испытываете страх из-за того, что происходит сейчас?

— У меня страх за мою маму, потому что ей 75. Она меня убьет за то, что я сказала про ее возраст, но я за нее переживаю. За себя не переживаю абсолютно. Еще переживаю за тех людей, которых я, не дай Бог, могу заразить. Ведь, как известно, можно не только заразиться, но и быть переносчиком. И сегодня я сдала тест на коронавирус и жду результаты.

— Вы подготовились к долгому домашнему карантину? Гречки накупили, как вся страна?

— Вот из-за таких моментов, когда люди сами нагнетают панику, в аптеках практически нет нигде антисептиков. Это неправильно, когда приходит один человек и скупает несколько коробок антисептика и совершенно не думает о других. Это животный страх, он мне претит. Я никого не виню, каждый волен поступать так, как он поступает, я не имею права кого-то обвинять. Но я считаю, что мы находимся в такой ситуации, когда можно подумать и о том, что после тебя в аптеку придет еще один человек, а потом – еще один человек. И ему и его семье тоже необходимо средство, которое помогает поддерживать чистоту рук. Люди тазами вывозят крупу, туалетную бумагу, заканчивается даже мыло. Ну, ребята, вы с ума сошли. Так нельзя! Меня пугает, что люди совершенно перестают мыслить логически. Вообще перестают мыслить. Вот этого я боюсь.

— Помимо страха подхватить заразу, люди боятся экономических последствий. Вот и у вас ипотека.

— Думаю, да: больше боятся не вируса, а кризиса очередного. Голода, безденежья, безработицы.

— А как же нам всем успокоиться? Вы человек публичный, вас услышат. Какие слова нам сказать себе самим?

— Надо перестать делить на публичных и нет. Я читаю в новостях каждый день: заболел принц Монако, Лев Лещенко — вирус не выбирает, кого заразить. Я не имею права давать советы, я такой же человек, я так же могу быть напугана. Единственное, я призываю всех одуматься. Мы переживали уже многое и когда-нибудь это закончится. В период этого аномального, панического безумства не делайте так, чтобы вам потом было за это стыдно.

«Я не могу общаться с мужчиной без чувства юмора»

— В эти дни необыкновенную роль приобрело телевидение, так что ваше с Гудковым шоу как никогда кстати. Александр — ваш давний друг и соратник. Он прямо такой «теневой барон» нашего шоу-бизнеса — лучшие клипы звездам придумывает он, лучшие интернет-шоу — тоже он. Что он за человек?

— Если бы он услышал, что он теневой барон, он был бы в шоке. «Не дай Бог!», — сказал бы. У него невероятно светлый креативный мозг и потрясающая команда ребят, которые с ним работают. Сашу я знаю больше 20 лет. Я его в первую очередь оцениваю как своего друга, как близкого мне человека, который меня вдохновляет на много-много всего совершенно невообразимого. То, что я делаю с Александром Гудковым, я никогда не сделаю ни с кем больше. Я ему слепо доверяю. И даже если это изначально какая-то абсолютная [фигня], я все равно пойду и сделаю, потому что у нас абсолютное доверие по отношению друг к другу. Мне не страшно опозориться с Гудковым, мне не страшно обосраться с Гудковым. Я испытываю удовольствие и от плохих моментов, и от хороших.

— Почему же его не испортили слава и деньги?

— Потому что он воспитан по-другому. Деньги, которые он зарабатывает, он вкладывает в новые проекты. Он очень щедрый и честный. Для меня большая честь, что в моем окружении есть настолько порядочный человек, как Саша. Но я считаю, что это устаревший тупой стереотип, что слава и деньги портят людей. Все очень индивидуально. Это сильно зависит от воспитания. Саша Гудков не испорчен этим.

— А есть еще один стереотип: мужчина и женщина не могут быть друзьями по-настоящему. Это же не так?

— В каждом правиле есть исключения. Да, зачастую мужская и женская дружба перерастает в любовные личные отношения. Иногда это очень обидно, потому что из-за этих отношений теряется дружба. Для нас с Сашей очень ценно, что мы столько лет вместе как друзья. В таком тандеме мы можем сделать что-то творческое, совершенно ни на что не похожее. Мы много-много лет к этому шли. Глупо бы было с нашей стороны в одночасье все это профукать. У него есть девушки, которые ему нравятся, а у меня есть молодые люди, которые нравятся мне. У каждого своя личная жизнь. Нам ни в коем разе не нужно переходить эту черту, и мы ее никогда не перейдем.

— Что делает мужчину интересным для вас человеком?

— Для меня очень ценно чувство юмора, как бы банально это ни звучало. Я не могу общаться с человеком без чувства юмора. Ничего не получится у нас, мы будем говорить на сильно разных языках. Мне надо, чтобы надо мной подшучивали, чтобы я могла подшучивать. Чтобы мы были в тонусе, а когда надо — расслаблялись. Я не буду говорить про деньги, успех и т. д., мне этого ничего не нужно. Я и так сама вполне себе про деньги и успех.

«Феминизм мне не претит»

— Вам присущи ценности феминизма, движения #metoo? Харви Вайнштейна за дело посадили или он несправедливо пострадал?

— Во-первых, я считаю, что в нашей стране женщина несильно защищена. Это однозначно. У нас вдруг все резко обратили внимание, что существует феминизм. Послушайте, он существовал всегда в той или иной мере! И всегда было ущемление женских прав. Конечно, я против этого категорически. Вдруг в какой-то момент феминизм стал восприниматься очень болезненно и остро. Сейчас все стало таким ярким, сочным… Ощущение, что раньше людям было не до этого, а сейчас модно говорить сразу обо всем.

Я не феминистка, но мне совершенно не претит то, что эти женщины проповедуют. Мы часто смотрим на все через призму агрессии. Давайте просто начнем реагировать нормально! Конечно, 23 года в тюрьме, если мы говорим про Харви Вайнштейна, это много. Педофилов не сажают пожизненно, а его посадили. Но если он действительно изнасиловал такое количество женщин, значит, он этого заслуживает. Мы же не знаем, в каком состоянии были его жертвы, а впоследствии – их дети, из-за того, что у их мам была такая психологическая травма. Все намного глубже и шире. Есть ощущение, что его подставили, что кто-то пытается сломать его империю, что это заказ. Но ведь он столько женщин заставил страдать, это же ужасно! И кто возьмется сказать, сколько ему надо за это отсидеть? Дали бы десять, все бы сказали: «мало!»

— А вам в жизни приходилось сталкиваться с сексуальным харассментом?

— Недавно девочка, которая работает у нас, попала в очень неприятную ситуацию. Она столкнулась с домогательством в салоне красоты. Мы боимся говорить о том, что нас кто-то домогался. Мы находимся в таком запуганном состоянии внутри. Это как, не дай Бог, к ребенку пристает большой человек, и он боится об этом рассказать родителям, потому что думает, что он что-то сделал не так. А она рассказала эту историю честно — написала, как было. Я зашла на ее страницу и почитала, что у нее на странице люди пишут. Она столкнулась с таким количеством негатива! Люди пишут, что она все придумала, что этого не было. У нас же все считают, что они вправе учить, что они знают, как надо делать. Как мне как к этому относиться? Я вот тоже женщина, со мной могла произойти подобная ситуация. Как я поведу себя – я не знаю. Это психологическая травма очень серьезная. Сначала ты думаешь, что вроде ничего страшного. Потом ты думаешь, что, может быть, сама спровоцировала. Кто-то мне вправе сказать, что я на самом деле сама виновата, или нет? Или я сама должна до этого дойти?

— Что за испытания ждут участников шоу «Бой с герлс»?

— Команда звездных мужчин соревнуется против команды звездных женщин. Александр Гудков – капитан мужской команды, я – женской. У нас там есть «Веселые старты» и другие конкурсы. Я не могу вам о них рассказывать — неинтересно будет смотреть. Но, поверьте, это того стоит! Для меня, как для человека, который лично знает многих артистов, было удивительно наблюдать, с какой легкостью люди выходят из зоны комфорта. А некоторые наоборот, сидят в таком панцире, что их хрен оттуда достанешь. Для меня это было безумно интересно — с учетом того, что и я, и Александр тоже принимали участие во всех конкурсах, в которых могли. Круто, что ты находишься не просто в режиме «говорящей головы», а постоянно должен что-то думать, что-то делать, что это такая деятельная программа. Она очень классная. Энергозатратная безумно!

больше по теме «Похулиганила»: Варнава засветилась на вечеринке в туфельках за 90 тысяч Обувь звезды Comedy Woman была украшена разноцветными стразами.

— Кто, по-вашему, сейчас самый классный российский комик?

— Одним из самых талантливых людей, который может просто смотреть в кадр и уже будет смешно, я считаю Гарика Харламова. За границей это, допустим, Джим Керри, а у нас — Гарик. Я вообще не понимаю — человек еще харизматичнее может быть или нет?!

«Пятница!»

«Бой с герлс».

По четвергам с 9 апреля/19.00.