«Канал приносит в месяц примерно половину сумки Chanel»: Героиня Татлера о Собчак, Рудковской, Рынске и популярности

Ее читают Ксения Собчак, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева и другие яркие персонажи светской хроники, несмотря на то, что нередко она позволяет себе колкости в их адрес. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с блогером накануне 25-летия Рунета.

Ее посты наполнены иронией, сарказмом, и, в то же время, как сказали бы Ильф и Петров: «Слова всегда идут ей навстречу». Мы говорим об авторе Телеграм-канала с псевдонимом Героиня Татлера.

До сих пор неизвестно, кто скрывается за этим именем, поскольку язвительность постов заставляет ее сохранять инкогнито. Накануне юбилея отечественного Интернета в Teleprogramma.pro предприняли попытку узнать Героиню поближе…

«Мой круг затрагиваемых тем довольно узкий и интересен далеко не всем»

— Рунет отмечает 25-летие. Как отметите эту дату вы? Коньяк, виски, что-то потяжелее, новый скандальный пост в Телеграме?

— Кажется, за эти годы Интернет превратился в базовую потребность для большинства россиян. В календаре, если поискать, наверняка, можно найти День хлеба или День воды, но их, понятное дело, никто не празднует, разве что по разнарядке. Вот и тут.

Героиня, как человек в самом расцвете сил, помнит и урчание первых модемов, и страницы, грузившиеся по 5 минут, и первые чаты. Но все это вызывает ностальгию лишь потому, что все это была юность. Так-то иметь дело с Интернетом сегодня намного проще и приятнее.

— Вы считаете себя по-настоящему популярным Телеграм-блогером?



— Героиня считает себя умеренно популярным Телеграм-блогером. Все-таки круг затрагиваемых тем довольно узкий и интересен далеко не всем.

Сегодня у канала более 30 тысяч подписчиков. Пространство для роста все еще сохраняется, но Героиня гордится, в первую очередь, качеством своей аудитории.

Автор канала может видеть список последних двухсот подписавшихся. Регулярный мониторинг этого списка показывает, что Героиню читают и те, о ком она пишет, и другие участники светской рутины. Да и авторы канала не раз становились свидетелями обсуждения постов Героини на светских тусовках. Приятно, что уж там.

«Канал приносит мне примерно половину сумки Chanel»

— Упали ли ваши доходе на фоне всемирного кризиса? А может, выросли в сложившейся ситуации?

— Само слово «доход» — это, конечно, художественное преувеличение. В хорошие месяцы канал приносит примерно половину сумки Chanel (в самой простой комплектации), если измерять в базовых потребностях самой Героини.

Сейчас рекламы стало меньше. Но Героиня остается такой же разборчивой: всегда отказывается от рекламы дешевой и некрасивой одежды, БАДов, или даже просто несимпатичных Телеграм-каналов. Все-таки Героиня Татлера — это арт-проект, в основе которого — любовь и здоровый смех, а не бизнес.

— В одном из своих интервью вы сказали, что у вас есть своя агентурная сеть. Что нужно сделать, чтобы попасть в нее? Как происходит процесс «вербовки»?

— Агенты Героини не всегда в курсе, что они агенты. Главное — быть внимательной к людям, слушать их, читать СМИ и регулярно пить кофе с подругами жизни героев бизнес-изданий.

Сейчас, конечно, кофе так запросто не попьешь в кафе, но это все-таки ситуация форс-мажорная. Героиня уверена, по завершении режима самоизоляции, информации станет еще больше, чем прежде. Все точно захотят выговориться.

— Все-таки можно ли нам надеяться, что вы раскроете свою личность? Говорят, к нам движется большой астероид. Может, это и есть повод, чтобы это сделать?

— С каждым следующим язвительным постом смысла в раскрытии личности авторов канала все меньше. Даже перед лицом астероида.

«То катафалк на скаку остановит, то в горящую избу к Анастасии Волочковой зайдет»

— В своих постах вы часто пишете о Ксении Собчак, Яне Рудковской и других персонажах светской хроники. Они, кстати, пытались выйти с вами на связь, быть может, даже писали какие-то угрожающие сообщения?

— Героиня регулярно публично переписывается с каналами «Кровавая барыня» и Dove Of The World, которые лично ведут Ксения Собчак и Яна Рудковская, соответственно. Еще активно всегда реагирует Оксана Лаврентьева.

Личная переписка, на фоне карантина, завязалась с Натальей Давыдовой. Но все, знаете, без угроз. Напротив, сплошные взаимные комплименты, хотя и очень ироничные всегда.

Ну, это понятный плюс выбранного формата: когда пишешь о женщинах взрослых и умных, то и реагируют они как взрослые и умные. Некоторые, у кого нет канала в Телеграме, отвечают Героине у себя в сториз в Инстаграме. За этим бывает трудно уследить, но стараемся.

— Что вам больше всего не нравится в Ксении? А может, есть то, что вас втайне восхищает в ней?

— Ксения Собчак — идеальный персонаж для желтых СМИ и анонимных Телеграм-каналов! Даже когда кажется, что она повзрослела, посерьезнела и каких-то адских фокусов мы уже от нее не дождемся, она превосходит ожидания: то катафалк на скаку остановит, то в горящую избу к Анастасии Волочковой зайдет. Если говорить чуть серьезнее, то восхищает ее работоспособность и многозадачность.

«По-человечески Божену очень жаль, но куда жальче — младенца»

— Недавно читала ваш последний пост про Божену Рынску, давшую интервью Светлане Бондарчук. Вам по-женски не жалко ее? Все-таки мужа потеряла, с младенцем осталась… Может, ее любовь была настоящей? Прямо интересно прочитать ваше мнение.

— Героиня совершенно точно знает, что любовь Божены к Игорю Малашенко была настоящей. Все-таки, по меркам московского света, полноправным членом которого Божена всегда мечтала стать, Малашенко был человеком небогатым, да еще и отставным, с запретом на профессию в России.

Словом, блестящей партией он не являлся, по ее же собственным представлениям. Но это не значит, что эта настоящая любовь не была больной, трудной. По-человечески Божену очень жаль, но куда жальче — младенца.

— А что такое любовь, по вашему мнению? Какое бы определение вы бы ей дали?

— Героиня на такой вопрос может ответить разве что: «Люблю — трамвай куплю». Слишком серьезный и философский вопрос для анонимного персонажа.

— В чем ваша главная задача как блогера? Вы считаете себя этаким «санитаром шоу-леса»?

— Смех и иногда радость мы приносим людям. Никаких специальных задач нет. В Телеграме есть каналы, по которым видно, что они существуют на деньги конкретного человека и для поддержания его имиджа.

Например, есть один канал, пишет про культурную жизнь, но раз или два в неделю обязательно восхищается успехами на арене международной политики депутата Госдумы Леонида Слуцкого, известного своим крайне некультурным поведением по отношению к симпатичным журналисткам.

«Те, кто считает себя его воротилами и корифеями давным-давно перестали обновляться»

— Как бы вы несколькими словами охарактеризовали наш шоу-бизнес?

— Те, кто считает себя его воротилами и корифеями давным-давно перестали обновляться, застыли в собственных версиях из времен появления Рунета. А новое поколение еще только встает на ноги.

— В чем секрет вашей популярности? Ведь Телеграм-каналов об изнанке светской жизни много…

— Ну, Героиня просто классная… :)