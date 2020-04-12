Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг: «Те, кто пишет обо мне гнусности, должны за это ответить»

Эта артистка, лишь в прошлом году ставшая по американским законам совершеннолетней, в последнее время невероятно востребована. Два, три, а то и четыре фильма в год — для Эль это совершенно нормальный график. В фильме «Неизбранные дороги», выход которого в России пока запланирован на конец апреля, Фаннинг сыграла дочь находящегося не совсем в здравом уме писателя (Хавьер Бардем).

«Фильмы — как альбомы со старыми фото»

— Мы много обсуждали с Хавьером, как нам играть эти роли — например, в сцене, где я отдаю ему свои штаны, — говорит Эль. — Кто бы мог подумать, что Хавьер сможет поместиться в моих брюках? Ох уж эта магия кино!

— Звучит странно, но вы уже почти 20 лет в кино…

— Да! Недавно на съемках я обнаружила, что уже не самая молодая на площадке! Это было так странно. Я смотрела на детей-актеров с их мамами и думала, что и я была когда-то такой. Нет, я не чувствовала себя старой, но как бы перенеслась в своем сознании в те времена. К счастью, на съемках «Неизбранных дорог» я снова была самой молодой.

— Вы снимаетесь с 3 лет — получается, почти вся ваша жизнь зафиксирована на кинопленке.

— Для меня это просто часть моей жизни! Я как будто смотрю альбомы со старыми фотографиями. Иногда забавно на себя смотреть, даже смешно, но все равно мило. К тому же не у всех есть такая возможность — видеть на экране свою эволюцию. Когда перед твоими глазами все, что ты делала с раннего детства, — это, конечно, дает тебе возможность учиться. И я не из тех, кто не может видеть себя на экране, — мне, наоборот, интересно на себя посмотреть!

— А когда для девочки Эль актерство стало серьезной работой?

— Когда мне стукнуло девять, я играла в фильме «Фиби в стране чудес» девочку с синдромом Туретта (расстройство центральной нервной системы, характеризующееся множественными двигательными тиками. — Ред.). Вот когда я почувствовала ответственность! До этого я всегда играла чьих-то дочек, просто детей. А от детей в кино обычно требуется только быть естественными в предлагаемых обстоятельствах и не смотреть в камеру. А тут я должна была сыграть ничем на себя не похожую девочку. Тогда я поняла, что это — работа и что у меня есть ответственность перед детьми, больными этим синдромом. Я с ними встречалась, чтобы правильно изобразить эту болезнь. И еще мне нужно было понять, хочу ли я вообще этим заниматься. Ведь я и в школе должна была делать уроки, и к съемкам готовиться. Тогда я поняла, что мне это нравится. И вообще я довольно дисциплинированный человек, у меня спортивный склад характера, ведь вся семья у меня занимается спортом. Перед каждой важной сценой я чувствую себя, как боксер перед матчем.

— Вы вообще когда-нибудь задумывались о другой профессии?

— О боже, нет! Даже если эта профессия не захочет больше меня терпеть, я все равно буду заниматься чем-то смежным. Я хочу когда-нибудь поставить фильм в качестве режиссера, я запустила два своих продюсерских проекта (среди них будущий сериал «Великая» об императрице Екатерине, которую Фаннинг и играет. — Ред.). Когда растешь на съемочной площадке, ты отлично понимаешь весь этот механизм.

«Люблю моду и другие девчачьи радости»

— В прошлом году вы были самым молодым членом жюри на Каннском фестивале. Каково вам было в этой роли?

— Это был чистый сюрреализм! Когда мне позвонил директор фестиваля Тьерри Фремо, я спросила его, не по ошибке ли он меня набрал. Но это очень здорово, ведь молодые люди тоже ходят в кино, у них тоже есть свое мнение, и мне позволили быть его выразителем. Конечно, когда сидишь в одном жюри вместе с Йоргосом Лантимосом или Алехандро Гонсалесом Иньярриту, у которого я снималась в фильме «Вавилон», ты задаешься вопросом, что ты делаешь с этими большими художниками? И я всегда буду им благодарна за то, что им было интересно мое мнение.

— На фестивалях вам приходится часто менять наряды. Приятное для девушки занятие, не так ли?

— Это мне очень по душе, ибо на красной дорожке я могу себя выразить. Я интересуюсь модой, как и другими девчачьими радостями. Могу очень креативно подходить к выбору нарядов, и меня не очень волнует, что обо мне скажут люди.

— Наряды важны для соцсетей. Вы, кстати, ими пользуетесь?

— Я пользуюсь только Инстаграмом. У всех моих друзей он есть, почему нет? Но когда к тебе приходит неизвестно кто и пишет о тебе гнусные вещи, я считаю, за это нужно нести ответственность. Люди делают вид, что не читают комменты, и это здоровая реакция. Но иногда ты все равно их читаешь… По-моему, если не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчать. И тролли должны ответить за то, что разрушают жизни людей, погружают их в депрессию.

— Как же вы хотите привлечь их к ответственности?

— Я знаю, что это невозможно. У меня нет ответа на этот вопрос, но мы должны быть добрее друг к другу.

Личное дело

Эль Фаннинг родилась 9 апреля 1998 года в американском штате Джорджия. Мать — теннисистка, отец — бейсболист. Дебютировала в кино в три года в фильме «Я, Сэм» в роли персонажа своей сестры, Дакоты, в раннем детстве. Постепенно Эль затмила сестру, снявшись у таких режиссеров, как Дэвид Финчер, София Коппола, Вуди Аллен. Сыграла более чем в 50 фильмах. Гонорар 13-летней Эль за роль в блокбастере Дж. Дж. Абрамса «Супер 8» составил полтора миллиона долларов.