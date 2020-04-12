«Бессмысленно хайповать на теме коронавируса»: актеры, сыгравшие врачей, о фильмах про СоViD-19

Весь мир замер. На сцену вышли врачи. Сегодня роль героев досталась им. Что думают об этом актеры, сыгравшие докторов в популярных медицинских сериалах?

Медицинские сериалы прочно вошли в нашу жизнь. Их обожают, критикуют, даже ругают, но не пропускают.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с любимыми кинодокторами о том, как они чувствовали себя в этой роли, что они думают о реальных врачах, работающих в условиях пандемии коронавируса.

Мария Куликова: «Я испытываю священный трепет перед врачами»

— Я испытываю священный трепет перед врачами, — говорит Мария Куликова, сыгравшая хирурга в сериале «Склифосовский». — Для меня роль врача — как осуществившаяся детская мечта: белый халат, я спасаю людей. За это я и люблю свою профессию!

Я прочитала огромное количество литературы на эту тему, в том числе нейрохирурга Генри Марша «Не навреди». Его воспоминания и мысли помогли мне понять, как непросто живется врачам. У них, в отличии от нас, нет второго дубля!

— Как вы думаете, что сделала бы ваша героиня Марина Нарочинская, оказавшись в сегодняшней реальности?

— Думаю, врачи сериала «Склифософский» тоже бросились бы на помощь, «впереди планеты всей», потому что наш фильм про прекрасных врачей.

Мы всегда стремимся к лучшему и хотим показать лучших из лучших. И, думаю, нам это удается – раз зрители так любят эту картину.

Яна Крайнова: «Я преклоняюсь перед медиками, желаю им выдержки, мудрости, здоровья»

— На данный момент я дважды играла доктора,- поделилась актриса Яна Крайнова. – В сериале для СТС «Дневник доктора Зайцевой» и в фильме «Блестящая карьера».

Что нужно, чтобы убедительно сыграть? Изучить этот вопрос.

Для работы в «Зайцевой» я провела два полных дня в настоящей больнице, присутствовала на операциях. Разговаривала с главным врачом, расспрашивала про привычки и суеверия, изучала традиции. Делала все, о чем мне рассказывали, училась правильно держать хирургические инструменты, передавать зажим…

Я думаю, что медики проявляют героизм каждый день, вне зависимости ситуации с вирусом. И считаю, что снимать про них фильмы нужно давным-давно. Особенно в нашей стране, где зарплата врачей значительно ниже, чем во всем цивилизованном мире.

Эти люди действительно идут на подвиг, сталкиваясь с угрозой заражения от ВИЧ и до СоViD-19.

И давайте не забывать – врачи учатся своему делу всю жизнь. Я преклоняюсь перед всеми медиками, желаю им выдержки, мудрости, большого-большого здоровья и непоколебимой веры, что все это пройдет.

Константин Юшкевич: «Для съемки выучил все медицинские термины»

— Для съемки выучил все медицинские термины, — рассказал Константин Юшкевич, сыгравший Сергея Анатольевича Куликова в сериале «Склифосовский». — Когда понимаешь значение труднопроизносимого слова, оно легче произносится.

— Вы играете хирурга-травматолога. А вы сами могли бы оказать первую помощь?

— В советском прошлом мы изучали гражданскую оборону, учились бинтовать, накладывать шину. Так что да, могу.

— Где был бы ваш герой, окажись он в современной реальности?

— На передовой. Сейчас все врачи на передовой.

«Бессмысленно хайповать на теме коронавируса»

Мы поинтересовались, снимут ли режиссеры в ближайшее время фильмы про коронавирус. Режиссер и сценарист Денис Карышев считает, например, что бессмысленно хайповать на данной теме.



— Пока кино запустится, пока снимется, пройдет пара лет, и настроение во всем мире будет другим. Торопиться не стоит. Нужно как следует осмыслить, что происходит вокруг.

Лично я в данный момент не готов писать сценарии о коронавирусе, но я согласен с тем, что мир уже не будет прежним. Существуют великие уравнители – и это не Дензел Вашингтон («Великий уравнитель»— Ред.), — это коронавирус.

Главный вывод сегодняшних дней для меня – помнить о смерти. Мы часто об этом забываем и живем, будто мы вечные. А это далеко не так. Нужно помнить, что мы на очень коротком забеге, и время жизни может пролететь незаметно. Один из вариантов его растянуть — кайфовать от процесса.

— В периоды максимального кризиса люди хотят видеть добрые и смешные истории, — рассуждает сценарист Алексей Зотов. — Поэтому если и фантазировать на тему сериала про коронавирус, то в комедийном ключе. А это уже интересная тема, и она мало кем изучена!

Сколько веселых ситуаций может случиться с вами, пока вы на карантине? Да куча! Например, вы сидите дома в безопасности, а неожиданно к вам пришел в гости лучший друг. Открывать дверь или нет?

А если вы, например, затопили соседа, у которого за день до этого была скорая и непонятно по какому случаю. Что вы ответите ему на его возмущенные крики и звонки?

Чтобы дома не грустить, можно попробовать самостоятельно написать и снять короткометражное кино на тему самоизоляции. И времени на это достаточно: впереди целый месяц.

Александр Яцко: «Эпидемия — это проверенный сюжет»

— Как выдумаете, какое применение нашел бы ваш герой в сегодняшней ситуации? – поинтересовались мы у заслуженного артиста РФ Александра Яцко, сыгравшего роль медицинского светила, Юрия Колмогорова в «Тесте на беременность».

— Мой герой — великий медицинский менеджер, большой управленец. Окажись он в сегодняшней реальности, думаю, взял бы на себя ту же функцию, которую исполняет мэр Москвы Собянин — организацию.

Об этом еще снимут кино, вот увидите. Эпидемия — это проверенный сюжет, испытанный многими сценаристами, не впервые эпидемия накрыла земной шар.

— Вы бы хотели сыграть в таком фильме или сериале?

— В любом!

А в каком виде вы, дорогие читатели, видите кинофильм о CoViD-19?

