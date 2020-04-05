Михаил Галустян: «Я очень бережно отношусь к деньгам»

В апреле у Михаила Галустяна сразу два важных события: 1 апреля — профессиональный праздник, День смеха, а 13-го — премьера шоу «Миша портит всё».

«Женой горжусь»

— Сейчас родители только и делают, что обсуждают дистанционную учебу детей на карантине. Вы вникали в школьные задания для Эстеллы и Элины?

— Я детей с женой в Сочи отправил — там мои родители, тепло, хорошо, морской воздух. Зачем им дома в Москве сидеть, когда в школе карантин, а дистанционно можно заниматься в любом месте.

— Кто же вам готовит теперь?

— А я заказал доставку готовой диетической еды домой. Мне каждое утро привозят сумку с продуктами на весь день.

— Чем увлечены ваши дочки-школьницы в обычном режиме?

— Они учатся в гимназии до шести вечера. Приходят домой и до десяти вечера делают уроки. Творческие дополнительные занятия у них проходят в школе: Элина ходит на танцы, вокал, гимнастику, Эстелла любит рисовать.

— Ваша жена освоила несколько профессий. По первому образованию она бухгалтер. Наверное, это пригодилось ей при открытии бизнеса. Вы помогали Вике в этом деле? Окупились ли вложения в ее салон красоты?

— Скрывать смысла нет. Наоборот, я горжусь, что Вика успевает заниматься детьми, домом, а теперь еще и салоном. Не сидит дома! Занимается делом, которое ей нравится.

Она сама развивает свой бизнес, и я бываю в салоне периодически. Где я еще на халяву сделаю маникюр? Салону всего полгода, поэтому рано говорить об окупаемости.

Как правило, такой бизнес на второй год только начинает приносить деньги. Должна быть наработана своя база постоянных клиентов. Честно говоря, я не очень разбираюсь в этом женском деле — я дал Вике деньги на открытие, вот и все мое участие.

— Вика выучилась еще и на психолога. Как это повлияло на ваши отношения?

— Глупые вопросы перестала задавать. (Смеется.) Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой.

— Откуда тогда берутся слухи про ваш развод? Некоторые запускают их специально, чтобы потом прийти на ток-шоу и получить гонорар за откровения. Но вам-то это не нужно.

— Без понятия, откуда эти домыслы! И мне неприятно, и жене. Периодически про меня какие-то слухи пускают: то я в аварию попадаю, то погибаю где-то… Поводов для слухов о разводе не было…

Мы живем очень хорошо, дружно. Жена сейчас спокойнее относится к сплетням, не обращает на них внимания.

«Дети знают, что папа много работает»

— Как карантин повлиял на ваш кинобизнес? Какие кинопроекты пришлось отложить?

— Мы планировали на весну прокат детского фильма «Артек». Про детей, которые приехали в лагерь и попали во времена советского «Артека», где встретили своих родителей в таком же возрасте, как они сами. Теперь перенесем прокат на осень. Я там снимался с детьми-актерами.

— Дочери не просят взять их с собой?

— Они недавно приняли участие в детском КВН. Такие съемки разрешаю очень дозированно и аккуратно. Всегда предупреждаю: главное, чтобы это не мешало учебе.

— Кем они мечтают стать?

— Старшая — художницей, младшая — актрисой. Но все эти желания еще много раз изменятся, конечно.

— Кем вы мечтали стать в их возрасте?

— Таксистом.

— А папа тогда у вас кем работал?

— Папа поваром всю жизнь был. Но у таксиста была своя машина — «Волга», что по тем временам было очень круто. Поэтому и мечта такая.

— А у вас первая машина какая была?

— Toyota RAV4. Мы тогда с «Утомленными солнцем» ездили по гастролям, я заработал денег и во Владивостоке купил себе праворукую «Тойоту». К слову, у нас в то время самая крутая была, 99-я.

— Вы сейчас сами за рулем или у вас водитель? На какой машине ездите?

— С водителем — так успеваю очень много дел сделать на заднем сиденье автомобиля: читаю, отвечаю на звонки. У меня «Мерседес» — такой шикарный подарок друзья сделали.

— На юбилей?

— 40 лет не праздновал. А вот 39 с размахом отметил — и как раз получил такой подарок.

— Говорят, когда люди сами все заработали, а не наследство на них свалилось, то они аккуратнее относятся к деньгам. Это так?

— Я очень бережно отношусь к деньгам: я их люблю, я их уважаю, я их ценю. Деньги — это инструмент для достижения свободы. Они дают право выбора.

— Как при этом не разбаловать детей?

— Дети знают, что папа много работает, чтобы они могли отдыхать и ни в чем себе не отказывать.

«Хожу на вокал, учусь петь»

— В Яндексе самый популярный запрос с вашим именем и фамилией — «песня Михаил Галустян». Это «Хочу тибя любицца», которую поет ваш персонаж Супер Жорик. Вы удивлены, что это сочинение стало хитом?

— Эту песню мы сделали с Гариком Мартиросяном. Поняли, что на музыкальном рынке очень мало именно такой кавказской электронной клубной музыки. Придумали слова. Записали, выпустили. Людям понравилось! Если песня нравится, она быстро вирусный эффект приобретает.

— Развивать сольную карьеру будете?

— Как вы узнали? Я сейчас как раз на вокал хожу. Одну песенку-то я спою, ну две. А когда надо хотя бы пять песен спеть, тут уже нужно голосовой аппарат тренировать. Это же как мышцы, без тренировки я на третьей песне посажу себе голос.

— То есть нам ждать сольного концерта?

— Я не исключаю этого.

— А что преподаватель говорит?

— Говорит, что я очень хорошо интонирую. В общем, слух у меня очень хороший, нужно просто развивать голосовой аппарат, перестраивать дыхательную систему, поскольку мы все очень часто поем в горло, а нужно больше животом петь, грудной клеткой, чтобы можно было больше песен спеть и сохранить голосовые связки.

— Часто вас приглашают на заказники именно петь?

— Да, очень много таких запросов. Приглашают Супер Жорика, чтобы он спел. Скоро выйдет еще одна его песня, а к лету клип выпустим.

— Карантин повлиял на ваш график? Массовые мероприятия ведь отменены. Паника есть?

— Паники нет. Но, конечно, все волнуются, потому что слетают съемки, записи. Я, например, думал, что нашего с вами интервью уже не будет.

— Корпоративные мероприятия тоже отменяются?

— Пока не приходило никаких отмен. Все, что запланировано, стоит в графике. А как там на самом деле окажется, не знаю.

— Ваше новое шоу «Миша портит всё» на СТС уже отснято. Это будут ежедневные выпуски. О чем проект, в чем фишка?

— Это развлекательно-познавательный проект. Я опровергаю ложные факты через юмористическую призму. Например, есть миф, что Екатерина II продала Аляску. На самом деле это не так. У нас по сценарию существует семья Горшковых: мама, папа и два ребенка. Как только они начинают говорить вещи, которые не соответствуют действительности, появляюсь я и в юмористической форме начинаю развенчивать мифы: «Неправильно…» Полезная и нужная информация через призму юмора доносится до зрителя. Периодически появляются эксперты в своих областях.

— Представьте, что вы проснулись с утра, и оказалось, что люди вокруг не знают, что вы — Михаил Галустян, известный человек. Плюсы нашли бы в этом?

— Да! Я бы больше гулял. Уже лет десять, как не могу спокойно находиться в общественных местах, чтобы меня не узнавали. Я не гуляю, не пою на улице, не дурачусь. Просто сажусь в машину, еду в офис, из офиса куда-то еще. А я бы с удовольствием погулял спокойно целый день по парку Горького с семьей. Но могу себе такое позволить только в отпуске за границей.

— Не приобрели пока недвижимость за рубежом?

— У меня за границей нет жилья. И не планировал никогда таких покупок.

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Личное дело

Михаил Галустян родился 25 октября 1979 года в Сочи. В 10-м классе стал капитаном школьной команды КВН. Окончил медучилище по специальности «фельдшер-акушер международного класса». Студентом начал играть в команде КВН «Утомленные солнцем», с 2002-го стал капитаном. Учился в Сочинском университете туризма и курортного дела по специальности «Учитель истории и права». Народным героем стал после съемок в ситкоме «Наша Russia» (2006-2012). Окончил Московскую юридическую академию. Руководитель и автор создания Федерации военно-тактических игр России. Снялся более чем в двадцати фильмах. Артист является совладельцем кинокомпании. Женат, воспитывает двух дочерей.