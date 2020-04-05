«Сережа Бурунов – бриллиант этого сериала»: Светлана Суханова – о новом сезоне «Полицейского с Рублевки» и «киношном» муже

При этом актриса не скрывает, что расстроена переменами, которые внес с нашу жизнь CoViD-19, но старается находить и плюсы.

Президент решил продлить домашний режим до 30 апреля. И если вы не знаете, чем занять себя во время вынужденных каникул, то даем совет: 6 апреля на ТНТ стартует новый сезон «Полицейского с Рублевки».

На этот раз копы из элитарного московского отдела полиции сменят место службы и займутся воспитанием подрастающего поколения.

Полковник Яковлев в исполнении Сергея Бурунова вот-вот получит генерала, а его киношная супруга Наташа, которую играла Светлана Суханова, как и прежде, готова следовать за мужем в огонь и в воду. Главное, чтобы не изменял…

Накануне старта сериала Teleprogramma.pro поговорила со Светланой о том, как актриса пробует себя в роли режиссера, как коронавирус сказался на ее начинаниях и каково это — быть «женой» Сергея Бурунова.

— Расскажите, какими были съемки нового сезона «Полицейского с Рублевки»? Ждать ли зрителям еще одного сезона любимого сериала?

— Мы снимаем сериал на протяжении уже пяти лет, и съемки нового сезона, как и всех остальных, прошли в добродушной, веселой и радостной обстановке, с родными людьми.

Насчет продолжения не могу сказать – это знает только режиссер Илья Куликов.

— А в чем, на ваш взгляд, секрет популярности сериала?

— Мне кажется, сейчас у нас время такое сложноватое. Люди хотят отвлечься от всего, посмотреть на забавные ситуации из жизни полковника Яковлева и поднять себе настроение. Кто-то узнает в сериале себя.

Думаю, «Полицейский с Рублевки» действует на зрителей как разрядка. В нем есть искрометный юмор, харизматичный Сережа Бурунов – бриллиант этого сериала. На его игру можно смотреть бесконечно, он талантливейший актер.

— Как вам работается с Сергеем Буруновым?

— Мне как актрисе очень нравится сниматься с ним. Он большой импровизатор, и на съемках с Сережей никогда не угадаешь, что будет происходить в следующем кадре. Он очень смешно изображает Яковлева на полном серьезе…

Его персонаж попадает в достаточно щепетильные ситуации, и изображать их серьезно довольно сложно, но Сережа блестяще справляется.

— А уход Александра Петрова из проекта как-то отразился на съемочном процессе?

— Не могу сказать, что отразился. Саша был одной из граней сериала, сейчас этой грани нет, но у нас на площадке ничего не изменилось. Мы продолжаем делать качественный сериал и очень стараемся. Наши трудозатраты остались такими же.

— С кем-то из коллег по сериалу сложились дружеские отношения?

— У меня в «Полицейском с Рублевки» всегда было не так много съемочных дней, основным моим партнером был Сережа Бурунов. Конечно, если мы с ребятами видимся, то обнимаемся, радуемся встрече, но я бы не сказала, что мы близко дружим.

— Пандемия коронавируса как-то отразилась на ваших планах?

— Моя подруга-врач меня успокоила и дала рекомендации, что делать и чего не делать, чтобы все было хорошо. А вообще меня немного расстраивает паническая реакция на коронавирус.

Мне кажется, что поддаваться панике не нужно. Для тех, кто решил сидеть дома, это хорошая возможность наконец-то пересмотреть кучу фильмов и сериалов, на которые не хватало времени, читать книги, проводить время с семьей. Выспаться, наконец… Провести эти дни себе во благо и ни в коем случае не паниковать.

Из-за коронавируса закрылись кинотеатры, это моя личная трагедия. Недавно я, как режиссер, выпустила фильм «Счастье в конверте», и буквально через неделю кинотеатры перестали работать.

Прокат нашего фильма оказался в подвешенном состоянии. Рестораны еще продолжали работать, а кинотеатры почему-то закрыли первыми. Это большой удар для киноиндустрии, ведь релизы готовятся годами.

Актеры сейчас приостанавливают свои проекты. Но, может быть, такая мера необходима – на этот вопрос я ответить не могу.

«Полицейский с Рублевки», новый сезон – с 6 апреля в 20:00 на ТНТ!