«На улице только в маске, перчатках и с антисептиком»: Анастасия Уколова — о влиянии коронавируса на кино и съемках «Полицейского с Рублевки»

Актриса вспомнила самые интересные моменты, а еще призналась, что в ее гардеробе нет дизайнерской маски для защиты от коронавируса.

6 апреля на телеканале ТНТ стартует новый сезон популярного сериала «Полицейский с Рублевки». На этот раз привычная команда займется воспитанием новых кадров. Полковник Яковлев больше не стоит у руля рублевского отдела полиции, теперь он руководит Полицейской академией.

Молодая актриса Анастасия Уколова — одна из курсантов учебного заведения и будущее российской полиции. В интервью порталу Teleprogramma.pro девушка рассказала, от чего приходилось краснеть на площадке, какой Сергей Бурунов за кадром, и в какой российский город она готова отправиться на отдых.

— Анастасия, расскажите, как попали в сериал «Полицейский с Рублевки»? Были кастинги, пробы (сколько претендентов было) или позвонили лично вам?

— Обычно я на кастинг попадаю через своего агента. Как правило, связываются с агентом и уже он приглашает актера на пробы. Но с сериалом «Полицейский с Рублевки» все было иначе.

Мне пришло на Facebook сообщение от кастинг-менеджера сериала. И вот странность: обычно я не смотрю мессенджер, а на этот раз что-то подтолкнуло. Ответила, и уже на следующий день была на пробах.

Можно сказать, что все получилось судьбоносно, потому что на кастинг очень редко приглашают лично, да и в Facebook я почти не захожу.

Моя героиня Ксю – солистка рок-группы, в песнях которой очень много нецензурной лексики. Это такие свободные ребята, которые что хотят, то и делают. Мне нужно было сыграть сцену из сериала и исполнить эту песню.

Я всю жизнь занимаюсь вокалом, и с этим проблем не возникло, а вот с нецензурными словами я еще песни не пела… В общем, спела. Это было очень смешно. На следующий день мне позвонили и сказали, что утвердили.

— Вы уже снимались в сериалах, здесь работа была похожей или принципиально отличалась?

— У нас была молодая команда, так как мы студенты Полицейской академии. В основном, ребятам по 18-19 лет и я среди них оказалась самой старшей и опытной. Так что помимо роли я еще была коучем и наставником. Съемки проходили очень весело, мы все подружились.

— Расскажите подробнее съемки: где проходили, по сколько часов были на площадке, как обстояли дела с питанием?

— Всем занималась компания Ильи Куликова. Это мой первый опыт работы с ними. Все четко, слажено и никаких задержек не было. Строго по графику приезжала на съемки, гримировалась, работала.

А по поводу еды, то у нас во дворе стоял фуд-трак, и к концу смены ребята готовили какие-то нереально вкусные вещи: слойки, булочки, питы с овощами. Мы стояли на улице с чаем с горячей булочкой и буквально ждали окончания смены, чтоб вот этой вкуснотой насладиться.

— Расскажите про свое личное открытие во время съемок.

— На съемках я познакомилась с Сережей Буруновым. Он очень веселый человек, проникся к нам, болтал с нами, шутил, давал советы.

— По сценарию сериала нецензурная речь звучит довольно часто. И хотя зритель увидит откорректированный вариант, на площадке наверняка все слова проговаривались вслух. Как относитесь к таким выражениям, сами употребляете?

— Сериал «Полицейский с Рублевки» выходит на платформе Premier с пометкой 18+, поэтому нецензурная лексика там запикана не будет. На телеканале ТНТ выйдет, естественно, цензурированная версия.

Но, вообще, это был первый случай в моей жизни, когда мне в кадре приходится ругаться матом и так выражаться. На площадке иногда уши горели огнем, и мне было немного некомфортно.

Но это интересный опыт, определенный уровень свободы в кадре, когда ты можешь так органично выразиться. Это же должно быть естественно. Я часто переспрашивала: «Я должна произнести прямо это слово?» Меня все подбадривали. В жизни я иногда и к месту, конечно, употребляю нецензурную лексику.

— В вашей карьере был опыт сотрудничества с «Квартетом И». Кто из участников покорил ваше сердце?

— Ну почему же был? Я работаю в театре «Квартет И» уже третий год, играем в спектакле «В Бореньке чего-то нет». Затем был фильм «Громкая связь», о котором я узнала от режиссера Алексея Нужного, он меня пригласил на пробы. И только там я узнала, что в фильме снимается «Квартет И», и они же выступают сопродюсерами.

Ребята меня очень поддерживали. В начале всех смущало, что я достаточно молодо выгляжу, но на момент съемок у меня за плечами было уже 18 проектов.

После этого фильма мы все очень подружились, сейчас снимали вторую часть — «Обратная связь», уже по оригинальному сценарию (первая часть была адаптацией итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»). Выделить кого-то одного невозможно.

— Работа актрисы оставляет время на личную жизнь?

— Когда как. Был период, когда параллельно шли сериалы «СашаТаня», «Деффчонки» и «Молодежка». При этом я была замужем и меня никогда не было дома. Я приходила домой поздно, сразу ложилась спать, а утром рано вставала и бежала на съемки. Сейчас уже есть возможность выбирать проекты, корректировать график. Появилось время на свои интересы.

— В вашем гардеробе имеется дизайнерская маска – популярный сегодня аксессуар для защиты от коронавируса?

— Нет, дизайнерской маски у меня нет. Я считаю, что это все не шутки. Маски у меня есть обычные, которые я нашла в своих домашних «запасах», часть заказала в интернете, когда они еще были в наличии. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции. Если выхожу на улицу, то только в маске, перчатках и с антисептиком.

К тому моменту, как они закончились в магазинах, я устроила дома «лабораторию». Во всех косметических баночках спирт и водка. Надеюсь, это помогает.

А когда все только начиналось, мы как раз доснимали в Мурманске фильм «Обратная связь». Я сразу начала разбрызгивать всюду спирт. На меня, конечно, смотрели косо, а сейчас все понимают насколько это серьезно.

Артисты, музыканты и блогеры находятся дома и пытаются нести в массы нужную и правильную информацию, помогая всей стране пережить этот вирус и сделать так, чтоб заразилось как можно меньше людей.

Я тоже остаюсь дома и рекомендую всем не выходить из квартир без надобности.

— Пандемия как-то внесла коррективы в ваши планы?

— Это тот самый случай, когда у меня впервые отменяются съемки. Программы, сериалы или шоу снимают всегда, будь то Новый год, 8 марта или каникулы – съемки не отменяются никогда.

Если у тебя стоит съемочный день, ты обязан прийти всегда, даже если у тебя температура или тебя тошнит: ты не можешь срывать съемочный процесс.

И впервые такой случай, когда проекты закрывают на карантин. Если останавливается кино, значит дело очень серьезное, стоит отнестись к этому надлежащим образом.

— Если бы сейчас у вас случился отпуск, какое российское направление выбрали для поездки?

— Если бы случился отпуск и не было бы карантина, первым делом я поехала бы в Пятигорск: там я родилась, там моя родня, мои бабушки и дедушки, сестра, мама, папа. Я как раз хотела их проведать недавно, но у меня не получилось из-за карантина и съемок.

Также вместе с семьей я бы поехала в Сочи. До всех этих событий я планировала в апреле побывать на Роза-Хуторе в спортивном лагере New Star Camp. Я катаюсь на сноуборде и езжу туда уже три года подряд.

Видимо в этот раз будет исключение…