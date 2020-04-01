«Пухляш из Uno и другие модные «толстячки», которых можно увидеть в клипах звезд

Вы слышали об участниках дуэта «Боня и Кузьмич»? Ребята рассказали Teleprogramma.pro о бодипозитиве, харизме и благотворительности.

Моду на стройность никто не отменял. Весить 50 кг при росте 170 см – по-прежнему общественно одобряемо. Тем более для тех, кто появляется на экране. Но есть и «ненормальные» — те, кто чихал на диеты, не следят за весом, а все свободное время прокачивают талант и харизму.

У полных – особая грация

Шутки в устах полных людей кажутся смешнее, а танцы «пухляшей» просто завораживают.

Всем запомнился обаятельный «парень в голубом», который танцевал в клипе Uno Little Big. Даже те, кто не знают его, а его имя Дмитрий Красилов, начитают радостно кивать, услышав сочетание слов «Пухляш из «Уно».

А надо сказать, что танцами Дима занимается с детства и, по его словам, посвящает этому занятию 18 часов ежедневно. И всем видно, что на сцене настоящий профессионал.

«По-настоящему полных мало»

Популярность дуэта «Боня и Кузьмич» из Перми в немалой степени держится на знойной Боне – бодипозитивной Юлии Стариковой.

Второй участник дуэта – Михаил Кузьминых – тоже профессиональный артист и танцор, но на контрасте со своей партнершей отличается, скорее «теловычетанием». Ребята не стесняются своей внешности и фактуры, снимают пародийные ролики и клипы.

— По-настоящему полных мало, — говорит Юлия, — Поэтому мы и интересны. Есть Дима Красилов. Есть девочка, которая снималась у Артура Пирожкова в клипе «Алкоголичка» (Вероника Берникова – Ред.). А остальных я и не считаю полными.

— У меня нет пристрастий ни к полным ни к худым, — говорит Михаил Кузьминых. – Харизма важнее.

«Во время съемок я почти всегда худею»

— Я всегда такая была с самого детства, со школы, — поделилась с Teleprogramma.pro Юлия.- Нет, меня мой вес не смущает, и комплексов у меня нет.

Нашему дуэту уже 15 лет. Мы создали его, когда занимались в театральной студии. С тех пор много воды утекло: оба закончили режиссерский факультет Института культуры, участвовали в разных телепроектах, снимались в клипах.

Клип для Кристины Орбакайте «Подшофе» делали полностью по нашему сценарию, даже павильон для него на «Мосфилььме» строили. Работали с Наташей Королевой – снимались в клипах «Абрикосовые сны» и «Па-па-поздравляю», приняли участие в съемках клипа для группы «Руки вверх» «Королева красоты».

Вместе с Мишей мы участвовали в разных развлекательных шоу. Во время съемок я почти всегда худею – сбрасываю примерно 5 кг. Не специально, так выходит. И нет, не от стресса, у меня крепчайшая психика!

Сейчас сижу дома, и мне все нравится. Занимаюсь уборкой: разбираю ненужные вещи, от которых давно пора избавиться, раскладываю костюмы, которые остались от давних съемок. Хочу раздать все тем, кто нуждается.

А вам нравятся «пухляши»?