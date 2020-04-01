Юлия Пересильд: «Я не имею права делать выбор за детей»

Популярная актриса - о роли в сериале «Зулейха открывает глаза», о Пугачевой, дочках и карантине.

В многосерийном фильме канала «Россия 1» «Зулейха открывает глаза» по роману-бестселлеру Гузель Яхиной героиня Юлии Пересильд наверняка вызовет у зрителей неоднозначные эмоции. Красавица революционерка Настасья в киноверсии романа станет одной из главных героинь.

«Дико ненавидела свою героиню»

— Гузель Яхина писала свой роман, опираясь на историю своей семьи. Сейчас просыпается интерес к изучению своих корней. Вы выясняли свою родословную?

— Как раз и я недавно занималась этим. Оказалось, что у меня есть эстонские корни. Много всего узнала. Одно из неожиданных открытий — то, что мой прапрадед в 1938 году по решению тройки НКВД был расстрелян под Ленинградом по статье «враг народа». Я совсем не ожидала найти что-то подобное.

— Новых родственников не обнаружили?

— В будущем можно пойти дальше и начать их искать — в Печорах, в Эстонии. И это только папина линия. Мамину линию я даже еще не смотрела. Думаю, там тоже много любопытного.

— Вы ведь, чтобы продолжить свою фамилию, даже дочкам ее дали.

— Запомнился разговор из детства, когда дедушка смотрел на нас с двоюродной сестрой Олей и переживал: «Выйдете замуж, поменяете фамилию, и не останется больше никого из Пересильдов…» Эти слова так запали нам с сестрой в душу, что мы, не сговариваясь, дали дочерям свою фамилию.

— Съемки сериала проходили в непростых для горожанина условиях. Но ведь вы знакомы с деревенским бытом не понаслышке?

— Деревенских воспоминаний много. У моих детей нет таких каникул в деревне, какие были у меня. Я и корову доила, и знала, что встать на прополку лучше в четыре утра, потому что потом появятся комары. Деревенская жизнь на хуторе в Псковской области была частью детства.

Помню походы в лес, как собирали ведрами чернику, а вокруг змеи ползали — мы их видели и не паниковали. А сейчас даже перспектива укуса клеща вызывает панику. Для моих дочерей увидеть лося или кабана — что-то фантастическое. А тогда для меня это было так же буднично, как для детей сегодня заходить в Инстаграм.

— У вас были особо сложные сцены — к примеру, прыжок в Каму, когда температура воды была 12 градусов. Как вы себя готовите к таким испытаниям?

— Когда оказываюсь на площадке, у меня выключается бережное отношение к себе. В этот момент ты перестаешь соображать и думать, что будет потом.

Когда нужно прыгать — прыгаешь. Нужно упасть — падаешь. Потому что понимаешь: это здорово, правильно, нужно, интересно. Все вопросы о последствиях для организма возникают после. Иногда требуется длительное восстановление.

— После этих съемок оно тоже было длительным?

— Медицинская помощь мне понадобилась. Потому что я застудилась, причем достаточно сильно, но поняла это не сразу, поэтому лечение начала спустя время. Интересно, что в моей кинобиографии практически нет ролей внутри помещений. Всегда какой-то треш… Это я и люблю в своей профессии.

Когда бы еще с моим графиком я увидела эту дикую природу, безумно красивую Каму? Мы снимали в самом широком месте реки — в разливе. Я познакомилась с невероятными людьми — капитанами, которые живут на своих кораблях. Они угощали нас сушеной рыбой, надавали домой варенья из морошки. Мы до сих пор переписываемся, они зовут летом на рыбалку.

— Ваша героиня Настасья одержима идеей революции. Если бы картину показывали в советские годы, она бы, наверное, вызывала симпатию у людей. А сейчас ведь она отрицательная героиня?

— Я дико ее ненавидела. В какой-то момент меня это начало мучить. Я подумала: «Да что ж она за дрянь такая? Ей не жалко ни детей, ни кого-то еще. Как можно такой быть?»

Но потом я начала читать в интернете сборник «Письма революционеров». И поняла, что они свято верили в свою правоту, многие из них просто не дожили до разочарования.

Это сегодня информация разлетается моментально, мы можем читать разные свидетельства очевидцев. А тогда была только агитация, под воздействием которой Настасья верила: когда они раскулачат, уничтожат конкретную группу людей, начнется светлое будущее.

«Меня называли «наша Алла Борисовна»

— В вашем благотворительном фонде «Галчонок» работает много волонтеров. Что это за люди? Может ли обычный человек стать волонтером?

— Сейчас ситуация с волонтерами стала лучше, чем три года или семь лет назад. Огромное количество молодых людей чувствуют внутреннюю необходимость помогать кому-то. Не могу сказать, что это легко.

Волонтерство — это не разовая история. Чтобы стать волонтером нашего фонда, надо заполнить форму на сайте. Потом встретиться с сотрудниками, и вот после этого можно начать работать. У нас волонтеры — это и артисты, и простые люди.

К примеру, у «Галчонка» есть спектакль «СтихоВаренье», где профессиональным работникам театра помогали волонтеры. Они многому научились.

Так, наш волонтер Настя стала помрежем в Театре наций, а Машу взяли реквизитором. А нашего фотографа-волонтера Соню зовут отснять премьеру «Дяди Вани». Когда-то она пришла к нам с фотоаппаратом и огромным желанием снимать спектакли…

Таких примеров много в разных сферах. Радостно, что волонтерство начинает определять судьбу человека.

— В музыкальном спектакле к юбилею Аллы Пугачевой в «Гоголь-центре» вы исполнили ее песню. Вы росли на этих композициях?

— Алла Борисовна — мой кумир. В детском саду в четыре года я пела ее песни, меня водили по группам и называли «наша Алла Борисовна». Если в нашей стране и есть понятие поп-дива, поп-звезда, то самая настоящая — это Алла Борисовна. Удивительное сочетание невероятного голоса, актерских способностей, таланта.

— Если бы вам предложили сыграть Пугачеву в кино, вы бы решились?

— Предлагали. И я отказалась. Мне бы хотелось сыграть Пугачеву в кино, но очень важно, чтобы люди, которые прикасаются к этому, чувствовали свою ответственность.

Я приняла участие в спектакле-посвящении «Наша Алла» в «Гоголь-центре», так как знала, что Кирилл Семенович (Серебренников, режиссер. — Авт.) относится с любовью к Алле Борисовне и ее творчеству.

— И главное, что Пугачева одобрила.

— Она была на спектакле! С таким отношением к материалу я согласилась.

— Массу положительных откликов в вашем Инстаграме вызвало видео, на котором ваша дочь Аня поет «Кукушку». Девочка вся в маму? Тоже хочет стать артисткой?

— Планы десятилетнего ребенка вряд ли можно назвать серьезными. Одно могу сказать, что вокальные данные Ани гораздо лучше, чем мои. И она нигде не занимается — это ее самостоятельная история, увлечение.

Ребенок знакомит меня с музыкой, которую я раньше не слышала. Она находит каких-то прекрасных английских, американских исполнителей, от музыки которых у меня просто мурашки… Уму непостижимо: как и где она это находит, разучивает и поет?

— Дома есть фортепиано?

— Да, и дочь может играть. Но больше любит петь — слушает и повторяет.

— Вы Инстаграм Ани закрыли из-за безопасности?

— Считаю, что ребенок в десять лет не должен открывать там свою страницу. Потому что там много лишней для посторонних людей информации о нем.

— Спортсмены часто говорят, что родители сами должны делать выбор за ребенка, которому 5 — 6 лет. Заставлять заниматься тем или иным спортом, чтобы добиться результата. А вы делаете выбор за детей?

— Я не буду делать выбор за детей. Может быть, я сто раз не права, но считаю, что это ущемляет их права и свободу. Может быть, потом об этом сто раз пожалею, но ничего не выбираю за них. Ни друзей, ни кружки, ни занятия, ни желания.

Мне повезло с родителями — несмотря на дисциплину, они без высокопарных слов всегда давали мне полную свободу. Мне кажется, и я не имею права забирать ее у своих детей.

— Как проходят ваши карантинные будни с детьми?

— Насыщенно: читаем, занимаемся спортом, придумываем челленджи, я пишу для них квесты. Сегодня с утра бегала. Съемки у многих коллег идут.

Но я думаю, что лучше сейчас это все временно приостановить, чтобы нас не затянуло в ситуацию, как в Италии или в Испании.

Личное дело

Юлия ПЕРЕСИЛЬД родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Окончила ГИТИС. Лауреат премии «Хрустальная Турандот» за роль Гели в спектакле «Варшавская мелодия» на сцене Театра на Малой Бронной. Дважды лауреат премии «Золотой орел» — за роли в фильмах «Край» и «Битва за Севастополь». Снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка РФ. Дочерям 7 и 10 лет.