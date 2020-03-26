«Я стала бы девушкой Бонда, но раздеваться в кадре не люблю!»: Светлана Степанковская о съемках в «Соленой карамели»

«Соленая карамель» — новый мелодраматический сериал украинского производства, в центре событий которого оказалась молодая женщина Полина. Обычная размеренная жизнь героини вдруг меняется до неузнаваемости. Болезнь ребенка, измена мужа – что делать? И Полина открывает собственный бизнес…

«Не люблю стерв»

— Светлана, расскажите, кто ваша героиня?

— Жанна — охотница за легкой добычей, девушка, которая хочет покорить Большой город, но не создать что-то свое, а забрать чужое. Например — мужа у начальницы. Такие девушки, мне, мягко говоря, не близки. Не люблю стерв. Работая над образом, я хотела, чтобы другие поняли: не стоит делать ставку на такой путь – он проигрышный.

— «Соленую карамель» снимали прошлой весной в Киеве. Отношения между нашими странами уже несколько лет напряженные… Это отразилось на работе?

— Я люблю Киев, невероятной красоты город. Яркие, улыбчивые, приветливые люди. У нас, можно сказать, была интернациональная съемочная группа — российский режиссер и украинское производство. Мы сразу нашли общий язык, кино и труд — объединяет.

Мне понравилось, какую идеальную красотку из меня сделали, когда продумывали образ. Подчеркнули мой рост, волосы, внешние данные. Мне кажется, в Москве такой яркости побаиваются.

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«Похудела во время съемок»

— Картина про кулинарное шоу, наверное, на площадке было много вкусненького?

— Продукты были очень вкусные, но сказать по правде, кинокорм не все любят, к тому же я уже восемь лет не употребляю мясо и молочные продукты. В результате я похудела!

— Однажды на съемках рекламы вас закапывали в ледяной песок. Что экстремального было в «Соленой карамели»?

— Почти экстремально снимали сцены, где я уговариваю героя Вити Васильева, чтобы он меня не бросал. Последний кадр, жуткая переработка, продюсер стоит с цветами, потому что это моя последняя смена и утром самолет.

И вдруг начинается дождь! А снимать нужно именно на улице, и ничего изменить нельзя.

Что делать — натянули пленку, работаем. И вот ситуация: мне нужно плакать и переживать, но я слышу, как вода шлепает по пленке и мне смешно. Но удалось собраться, сняли с первого дубля. И только режиссер сказал «Стоп!», пошел жутчайший ливень. Чудом успели!

— Ваша героиня – разлучница. В фильме есть откровенные сцены?

— Был момент, когда мне нужно было выйти в белье. Я долго отнекивалась — не люблю раздеваться в кадре — и мне нашли какие-то милые шортики с маечкой. Потом я посмотрела на экран, все выглядело целомудренно, но в то же время сексуально и красиво.

У китайцев другой менталитет: они уже победили вирус

— Вы много работали за рубежом — Японии до Греции. Где вам понравилось больше всего?

— Мне нравится жить в другой стране не как турист, а как как коренной житель, который видит не только архитектуру и рестораны, а ездит в метро, ходит в магазины. Я обожаю Азию — Тайвань, Китай, Гонконг — с ней у меня связан многолетний опыт работы.

Менталитет и отношение к работе – очень отличается от страны к стране. Азиаты пунктуальные трудоголики, но в их творчестве нет такой свободы как, например, у итальянцев, которые легко отходят от намеченного плана.

В Италии наоборот – все спокойные, расслабленные, радостные и творческие. Но вот посмотрите на ту же ситуацию с коронавирусом: в Китае уже справились, а в Италии пока нет.

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«Девушку Бонда я бы сыграла легко!»

— Если бы вам предложили пожить где-то за границей, скажем, год, какое место вы бы выбрали?

— Я бы поехала в Лос-Анджелес, поучиться в голливудском институте театра и кино Ли Страсберга, походила бы на кастинги.

— Хотите сниматься в Голливуде?

— А кто не хочет?! Мне кажется, я бы подошла на роль девушки Бонда! (Смеется).

— Кто из Бондов – ваш фаворит?

— Шон Коннери — номер один!

Карантин: путешествие в мир искусства

— Вы на карантине?

— Да. Я соблюдаю социальный карантин и показываю это в своих соцсетях. Заодно, работаю над проектом он-лайн курсов об искусстве.

— Что это будет?

— Путешествие в мир искусства для любого человека, который интересуется кино, театром, архитектурой. В данном случае, я выступаю как продюсер и слушатель.

— Это будет платный курс?

­- Пока трудно сказать. Я работаю над этим.

«Соленая карамель», мини-сериал

Россия-Украина, 2019 г.

Режиссер: Андрей Силкин

В ролях: Мария Машкова, Виктор Васильев, Светлана Степанковская, Александр Пашков, Павел Алдошин, Анна Иванова, Вячеслав Гиндин, Юлия Мотрук.

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