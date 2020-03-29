Инна Жиркова: «Выговоры от мужа не получаю»

Многие уверены, что жены футболистов занимаются гламурным ничегонеделанием, но у второй половинки полузащитника питерского «Зенита» и сборной России забот хватает: помимо семьи, это бизнес, благотворительность и многое другое — например, строительство дома в Москве.

«Знаю, когда надо промолчать»

— Дом уже достроен?

— Ой, моя больная тема… Да, дом окончательно достроили, стройка, конечно, нервов мне потрепала изрядно. Очень тяжело руководить и бизнесом, и стройкой, когда живешь в другом городе. Но мы рады, что это сделали. Впереди еще одна эпопея: благоустройство дома внутри, но я пока не тороплюсь покупать мебель, потому что мы не знаем, когда вернемся в Москву и в каком городе будем жить в ближайшее время.

— Люди, следящие за спортом, понимают, о чем вы говорите, — у Юрия контракт с «Зенитом» до конца весны, и неизвестно, останетесь ли вы в Питере или придется переезжать, если ваш муж будет играть за новый клуб или решит закончить карьеру…

— Да, контракт заканчивается в мае. Но я уверена, что в этом году Юра не закончит футбольную карьеру. Самое главное, чтобы не было травм, а силы у него есть, и он это постоянно доказывает своими невероятными голами и передачами.

— Быть женой футболиста сложно. В чем особенности семейной жизни, насколько часты случаются разлуки, есть ли правила, которые нужно соблюдать? И существует ли дружба между женами футболистов?

— Мы с Юрой уже тринадцать лет вместе, но, если честно, никогда не считала, сколько месяцев в году мы с ним врозь, да и я всегда стараюсь быть рядом. Я почти никогда не пропускаю игры сборной России и летаю за командой по всему миру, иногда даже с детками. Если длительные сборы, то тоже прилетаю, если, конечно, позволяет тренер. Перед матчем их почти всегда закрывают на сутки — в неделю иногда по две игры. Муж всегда звонит в свободное от тренировок время. Телефоны не отбирают, но и с собой на игру он его не берет. За пару часов до начала матча обязательно желаю удачи!

С женами, конечно, общаемся уже много лет. Кто-то из их мужей уже закончил карьеру, кто-то развелся, но это никак не сказывается на нашем общении. К примеру, моя любимая и ближайшая подруга Евгения Торбинская переехала (жена экс-игрока сборной России Дмитрия Торбинского. — Ред.) жить в Америку, где ее супруг учится на тренера и даже уже практикуется, но мы с ней постоянно на связи, расстояние для нашего общения не помеха. Касательно правил или особого режима — я очень хорошо знаю свою второю половину и понимаю, в какие моменты мне стоит промолчать, а в какие — поддержать. Конечно, он соблюдает режим, все-таки он до сих пор топовый игрок. По еде ограничений нет, муж много двигается и ни на что не жалуется.

— Из-за коронавируса какие-то особые меры безопасности у футболистов приняты?

— Конечно, приняты все меры предосторожности, которые рекомендуют.

— Сыновья у вас занимаются футболом? Вы с Юрой хотели бы, чтобы ребята стали профессиональными футболистами, или это просто хобби, увлечение?

— Дети с удовольствием ходят в футбольные секции. Даже Даниила приняли в секцию, несмотря на то, что ему только четыре года. Насчет футбольного будущего не загадываем, но думаю, что папа будет ими гордиться. Младший сын мечтает, чтобы Юра был его тренером. Старший, Дима, также с головой погружен в футбол, и это неудивительно, ведь детки в нашей семье с раннего детства вместо мультфильмов смотрят футбольные матчи и, конечно, очень гордятся папой. В нашей семье уже давно самые лучшие подарки — это мячи, бутсы, футбольная форма и прочие атрибуты. Ну а дочь Милана занимается актерским мастерством, танцами, музыкой.

«В первую очередь я мама и жена»

— Вы недавно записали песню. Решили сделать карьеру певицы?

— Эксперимент вышел случайно — от идеи до реализации прошло три года. Я люблю петь, а караоке — моя страсть, не зря владею караоке-клубом в родном Калининграде. Мой талантливый друг написал красивую песню, и у нас появилась идея записать ее в дуэте с ним. Я не профессионал, просто очень люблю петь. Кстати, после выхода трека получила много комплиментов, но сольную карьеру пока не планирую, хотя все может измениться в любой момент.

— Чаще жены футболистов не работают, так как мужья их обеспечивают, вы же открыли ателье. Приносит ли оно доход? И почему вы с тремя детьми вдруг решили работать?

— Бизнесом я занялась во время третьей беременности, тогда решила не откладывать мечту в дальний ящик. Уже и представить не могу себя без дела, особенно без любимого ателье. Сейчас стало немного легче, потому что детки подросли. Старшие ходят в школу, младший — в детский сад. В первую очередь я многодетная мама и жена, а уже потом владелица модного бизнеса.

Многие отговаривали, когда я открывала ателье: мол, невыгодно совсем, прогоришь. Тогда очередной кризис случился. Было нелегко, но мы выстояли. Трудности случаются, но руки я не опускаю никогда. Раньше я зарабатывала больше, чем сейчас, но всему виной то, что мы живем в Санкт-Петербурге. Сложновато вести бизнес, когда живешь в другом городе. Но я не расстраиваюсь, все еще впереди. Сейчас на первом месте работа мужа, а потом придет и мое время. Юра, кстати, очень доволен и гордится тем, что я занимаюсь любимым делом.

— Муж предостерегает от чересчур откровенных нарядов или, напротив, одобряет вырезы, декольте?

— Юра никогда не делает мне замечаний по поводу одежды, да и одеваюсь я не вульгарно. Мой муж не особо щедрый человек на комплименты, но и выговоры от него не получаю.

— Спортсмены часто занимаются благотворительностью. Знаю, что вы сейчас собираете средства для больного ребенка…

— Мы с Юрой занимаемся благотворительностью, но делаем это тихо, так как люди скромные. Сейчас впервые я вышла с публичным криком о помощи, потому что сумма, необходимая для ребенка, слишком большая. Вначале мы с Юрой перевели на счет достаточно крупную сумму, затем я продала свои сережки, устроив благотворительный аукцион в социальной сети. На днях в Калининграде, в нашем караоке-клубе «Эйфория», провели благотворительный вечер с Юлей Барановской. Но, к огромному сожалению, этих средств по-прежнему недостаточно, время идет, и малышке с каждым днем становится хуже. Приходится активно призывать всех к помощи, благо неравнодушных людей очень много вокруг. Что касается помощи от футболистов, то за всех ответить не могу — знаю, что многие помогают, просто не афишируют это. Думаю, тут каждый вправе решать — говорить об этом или молчать.