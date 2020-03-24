Никита Тарасов о съемках в «Заступниках»: «Пока есть я, ноутбук и смартфон — процесс не остановить»

Популярный актер Никита Тарасов рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о том, чем интересна его роль в сериале «Заступники» на Первом канале и как коронавирус повлиял на съемки сериалов.

Актер Никита Тарасов бесконечно очарователен: и своим щепетильным отношением к работе, и звонкими ролями, и нежной прозрачностью голубых глаз.

Не успели мы поиронизировать над его героем в «Кухне», подивиться императорской статью Николая I в «Монахе и бесе» и отвагой военного врача в «Битве за Севастополь», как на подходе новая роль — адвоката в сериале «Заступники».

С 23 марта Первый канал покажет новый фильм о хитросплетениях системы правосудия в Советском Союзе, в которой приходится действовать адвокату.

«Чувствуется в воздухе нарастающая популярность 60-х»

— Книги юриста Дины Каминской «Записки адвоката», которые легли в основу сценария, вас впечатлили?

— Я рад, что сейчас в отечественном контенте возрос запрос на личностные истории. Нет ничего интересней, чем яркая судьба харизматичного героя со своей жизненной позицией. «Записки адвоката» — отличное тому подтверждение.

— 60-е вам чем-то близки по духу?

— Мое представление об эпохе — не есть сама эпоха и ее дух. Хотя бы потому, что я не жил в ней. Но мне было невероятно комфортно в мире, созданном авторами проекта.

В какой-то степени современное общество «нагуливает аппетит» по новым, своим собственным 60-м. Чувствуется в воздухе нарастающая популярность.

Скорей всего, еще чуть-чуть и после моды на авантюрные 90-е зритель вернется к «оттепели». Здорово, что «Заступники» идут локомотивом такой моды.

«Многие коллеги выбирают метод «шептального реализма»

— Минск, Москва, Тбилиси — где особенно комфортно приходилось вашему герою?

— Сцены с участием моего героя снимались в Минске и Москве. Минск давно стал филиалом московского кинопроизводства. Уж и не счесть, сколько смен и проектов я провел в Минске. Радушный город!

Вообще, надо отметить: все, что связано с «Заступниками» в моей памяти, окутано щемящей душу атмосферой добра и романтизма. Какое-то родственное чувство любви к партнерам и съемочной группе. Было ощущение, что ты приходишь в семью.

И не важно, морозная ли это улица в Минске или павильон в Москве. Хотелось перед выходом в кадр, как дома, вытирать ноги и мыть руки. Это всегда заслуга режиссера. Магия обаяния режиссера Владимира Котта.

— Есть ли особые правила игры для актеров, которые снимаются в лентах об уголовных преступлениях?

— Многие коллеги в подобных случаях выбирают метод «шептального реализма». Говори реплики тихо, с внушительной значимостью, не кривляйся лицом и желательно не моргай на крупных планах.

Но повторюсь, с Володей Коттом проканывает только один метод: жить в кадре. Этим мы и старались заниматься.

«Пришлось попотеть!»

— Вам что-то особенно не давалось на съемках?

— Был забавный случай… В первый же съемочный день Владимир Котт подошел ко мне и внезапно сказал: «Выбирай!» Я не сразу понял, что именно.

Но потом он показал на ретромобили, припаркованные на обочине. По задумке режиссера мы должны были сыграть одним кадром довольно длинную сцену, в которой мне нужно было сесть за руль машины моего Масальского и уехать.

Надо признаться, голубой «запорожец», который я выбрал, имел лишь отдаленное сходство по управлению с современными авто. Сейчас такие машины больше напоминают космолет. Пришлось попотеть!

Попробуйте без обкатки сдать задом и выехать на проезжую часть, где утром спешат на работу реальные минчане. У того «запорожца» зеркала, как в пудренице!

— Лично вам приходилось с милицией сталкиваться?

— Вы имеете в виду с полицией? Приходилось. Мне всегда помогали. А потом ведь частенько приходится сниматься и снимать в реальных участках.

— Страсть вашего Масальского накрывает?

— А вот об этом лучше пусть зрители сами судят. Владимир Котт и его подход к деталям вам передалась или вы сам — педант до мозга костей?

Что качается подготовки к новому проекту, я — прибалтийский педант, крючковод и зануда. Рижские корни никто во мне не отменял.

Но именно в «Заступниках» мне не пришлось задавать вопросов. Как рыбу в аквариум, Владимир Котт окунул меня в созданный мир сериала.

Как актер, я стремлюсь к столь же высокой степени проработки материала. Атмосферной и правдивой история получается только тогда, когда режиссер ее уже снял в своей голове еще до первого съемочного дня. Думаю об этом навыке ежедневно.

Роль в «Заступниках» — это бефстроганов с пюре»

— Ваш самый знаменитый экранный герой — кондитер Бенуа из сериала «Кухня». Роль в «Заступниках» вы бы сравнили с ростбифом или пережаренными гренками?

— Бефстроганов с пюре, малосольными огурчиками и оливье в морозный полдень.

— Роль в «Заступниках» оказалась в чем-то судьбоносной?

— Намекаете на рождение дочери? Да, так получилось: из роддома прямиком в Минск на съемочную площадку, оттуда в Петербург на «Улетный экипаж», потом снова в роддом, потом в Петербург, потом в Минск, побыть с семьей, потом смены в Москве и так далее.

Иногда я прилетал домой на ночь. Незабываемое веселье.

О коронавирусе

— Как защищаетесь от коронавируса?

— Особо ничего не изменилось. Продолжаю работать актером по запросу. Активно разрабатываю свои проекты. Если вам нужна комедия, то это ко мне.

Для производства я неплохой оптимизатор сметы. И автор, и режиссер. Или креативный продюсер. Названий много, хотя есть более емкое — шоураннер.

Надеюсь, в ближайшем будущем в России это понятие закрепится официально. Тогда при встрече можно будет просто сказать: «Шоураннер Никита Тарасов… Ах, да! Еще и актер».

— Все проекты остановлены сейчас или в процессе что-то осталось?

— Повторюсь, занимаюсь своими историями. Пока есть я, ноутбук и мобильный телефон, процесс не остановить.

Я поступил к Олегу Павловичу Табакову во время дефолта. Когда остановилось все кинопроизводство, я написал песни и организовал свой музыкальный коллектив. Мы выступали и репетировали, когда Москва задыхалась от дыма.

И Вы думаете, что сейчас меня что-то остановит заниматься любимым делом?

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