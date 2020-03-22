«Стоит впустить в себя страх – жизнь закончится»: звезда «Содержанок» Владимир Мишуков о сериале, о жизни и коронавирусе

На экраны вышла последняя серия сериала «Содержанки». О работе в сериале, о жизни и короновирусе мы поговорили с исполнителем роли Глеба Ольховского – Владимиром Мишуковым.

ГлавныВ его активе около 40 сыгранных ролей. Одна из последних — олигарх Глеб Ольховский в сериале «Содержанки».

Читателям портала Teleprogramma.pro настолько понравился образ Владимира, что нас настоятельно попросили сделать с ним интервью. Актер не отказал нам в этом, спасибо. :)

Улыбка Глеба дорогого стоит

— Количество легальных просмотров сериала «Содержанки» превысило 10 млн. С чем вы связываете его популярность?

— Сериал притягивает внимание не только тем, что это про богатых и экзальтированных но и тем, то это сделано правдиво и талантливо. Я надеюсь на это. Иначе людей не заставишь смотреть.

— Что общего у вас с Глебом Ольховским?

— Точно не материальное состояние. Я думаю, нас сближает то, что я привнес в него свои черты. Если бы я оказался в его обстоятельствах – владел бы безграничными материальными возможностями — я бы поставил перед собой задачу существовать в непосредственном контакте с миром.

— Почему Глеб так мало улыбается?

— Я думаю, обстоятельства таковы. Напряженная деятельность обязывает быть сосредоточенным.

« Мужчина, падающий в обморок на родах — миф »

— Вы смелый человек: вы принимали роды, снимались в постельных сценах, какой свой опыт вы считаете самым экстремальным?

— Забавно, что вы говорите это через запятую. Принятие родов – самая, что ни на есть реальная жизнь, съемки в постельных сценах – работа. А смелости в жизни требует масса вещей.

Я принимал четырех своих детей. Сам принял старшую дочку, пока акушерка ехала в пробках.

— Еще и фотографировали при этом?

— Нет, фотографировал я вторую дочь, когда уже была акушерка. Но я тоже участвовал, вспомогал, шептал на ушко.

— Как вам кажется, мужчина должен присутствовать на родах?

— Конечно. Если предположить, согласно теории сотворения мира, что были первородные люди, то представить Адама, пьющего со своими друзьями в баре, в тот момент, когда Ева рожает, просто невозможно. Хотя бы по причине того, что ни друзей, ни баров в то время не существовало. И наблюдающего издалека, прячась за пальмой, его тоже представить трудно. Он же видел, что с его возлюбленной происходит нечто, требующее поддержки. Естественно, он был рядом с ней.

— Говорят, что мужчины падают в обморок, видя роды…

— Вранье! Мужчины придумали войну, они вспарывают друг другу животы штыками, выпускают кишки и не падают в обморок.

— Психологи тоже не советуют, мол, это охлаждает чувства.

— Тоже вранье.

— Кстати, о черном и белом. Как фотограф, что вы предпочитаете – черно-белые фото или цвет?

— Для меня фотография — это поэзия. Она оперирует образами, даже документальная и постановочная. Фотография — это возможность подержать в руках время. Нам понятна такая единица времени как секунда, мы представляем, что это такое. Но одну тридцатую секунды или одну 250-ю представить сложнее.

Фотоаппарат — совершенное фиксирующее устройство, которое помогает познать мир. Благодаря ему вы можете десять минут рассматривать одну тысячную секунды.

«Мы все равны перед неизвестностью »

— Вы боитесь коронавируса?

— Тот факт, что мы сейчас сидим с вами и беседуем — без масок и без перчаток — свидетельствует о том, что я его не боюсь. Но я живой человек, и меня, как и других, одолевают страхи .

А страх неизвестности – это то, в чем мы все равны. Это естественно – жизнь хрупка. Но стоит впустить в себя страх – и жизнь закончится.

В фильме Мэла Гибсона «Апокалипсис» отец говорит сыну очень важные слова: не бойся, главное — не бойся. После этой инициации герой проходит адовы испытания и выживает, и еще спасает свою возлюбленную.

Я думаю, противостоять вирусу может только вирус любви — к жизни, к людям. Кризис должен подтолкнуть нас к чему-то хорошему.

Карантин — время совершенствования

— Если все же придется уйти на карантин, чем займетесь?

— У меня есть большой экран и скачано много фильмов. Плюс впереди много работы, связанной с изучением текста. Заняться есть чем. Карантин — время совершенствования.

— Как вы относитесь к собственной популярности?

— Мне приятно, что людям нравится моя работа. Бывают моменты, когда люди начинают неделикатно сокращать дистанцию. Но это вопрос культуры каждого человека.

— То есть у вас нет потребности ходить в бейсболке, темных очках и с поднятым воротником?

— Нет. Я могу позволить себе ездить в метро, как и некоторые голливудские артисты.

А вам понравился сериал «Содержанки»? Давайте обсудим!