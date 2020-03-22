Звезда сериала «Магомаев» Ирина Антоненко: «На кинопробах меня упрекают в том, что я слишком красивая»

Восходящая звезда российского кино - о работе над ролью Тамары Синявской, переезде в Лос-Анджелес и военном воспитании.

«Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко давно променяла подиум на съемочную площадку. Красавице из Екатеринбурга доверяют все больше главных ролей. Такой стала и роль Тамары Синявской — жены Муслима Магомаева в сериале для Первого канала.

«Телепрограмма» разузнала, в каком проекте ждать Антоненко в ближайшее время и чем она занимается в США.

— Ирина, есть ощущение, что сериал «Магомаев» — самый серьезный в вашей карьере.

— Во-первых, это невымышленная история. Только поэтому можно cказать, что он масштабный.

Во-вторых, о каких людях этот фильм? Подробно объяснять, думаю, не надо (Муслим Магомаев и Тамара Синявская — выдающиеся советские артисты, о которых художественных фильмов еще не снимали. — Авт.).

В-третьих, этот проект про любовь. Для меня «Магомаев» был потрясающе масштабным еще до того, как меня утвердили на роль.

Я еще не приступила к работе, но уже думала: «Какой же это будет красивый проект! Как повезет тем, кто будет в нем сниматься!» Оказалось, что одной из тех, кому повезло, стала я. Кстати, параллельно со съемками «Магомаева» у меня был еще один проект.

— Какой?

— Сериал «Скажи что-нибудь хорошее». Будете смеяться — про оперу. Я там снова оперная певица! (Смеется.) Это современная история, действие в которой происходит сейчас, но с отсылами к нулевым и девяностым. Есть и экшен, и драма, и романтика.

Только я начала думать о музыке, вдохновляться и заниматься ею, как мне начали приходить такие роли.

— Вы запели?

— Да. Параллельно со съемками в «Магомаеве» так увлеклась музыкой, что стала немножко заниматься вокалом, даже попробовала записать песню и выпустила ее. Изучая оперу, снимаясь в двух проектах о ней одновременно, я сделала открытие — мне удавалось схватывать стилистику оперного вокала. И это мне понравилось.

Я сразу начинала вспоминать детство и бедных родителей, которые кричали: «Пожалуйста, только не пой!» (Смеется.) Ведь опера — это сильно, громко, красиво и с «мясом».

— То есть вы еще в детстве выдавали оперные арии?

— Я всегда любила петь. И старалась делать это, пока родителей не было дома. Но они так быстро возвращались с работы, что я не успевала завершить выступление. Все пела и пела.

— Вы сначала пробовали себя в модельном бизнесе — и довольно успешно: выиграли конкурс «Мисс Россия-2010» и только потом пришли в кино…

— Сразу поясню насчет модельного бизнеса — все произошло случайно. Началось со школьного конкурса: мне нечем было заняться, и я решила поучаствовать. А поскольку внутри конкурсов красоты существуют и актерские испытания, уже тогда я пробовала делать что-то в этом роде. И мне было интересно.

Мы занимались с психологом, играли в игры, развивали творческое начало. И еще тогда, на конкурсе «Мисс Екатеринбург», преподаватель по актерскому мастерству мне сказала, что надо пробовать себя в области, связанной с театром. Я отвечала: «Да, мне это нравится, но… какой еще театр?!» Мне тогда казалось это несерьезным.

— Сейчас на кастинге не сталкиваетесь с предвзятостью в свой адрес?

— Постоянно. Меня просят умыться (смыть косметику), не утверждают на пробах и говорят: «Ты слишком красивая».

Или: «Тебе бы куда-нибудь уехать, потому что ты не народная. Зритель не будет к тебе подключаться». Каждый раз я это слышу!

И каждый раз иду и доказываю, что я хорошая актриса. Борюсь с тем, что меня считают бесталанной. А бывает, они видят, что у меня получается играть, и считают, что меня в кадре надо сделать «чуть похуже», подпортить. Чтобы слишком красивой не смотрелась.

— И вы еще не разочаровались в актерской профессии?

— Нет. Это моя любимая работа. Почему я должна отступать? Когда я добиваюсь результата, получаю внутреннее удовлетворение, которое в разы превышает негодование и печаль после проб, где меня хотят сделать немного уродливее.

— Вы выросли в семье военных. Жесткое воспитание помогает?

— Меня воспитывали строго, но это большой плюс. Это закаляет. Хотя при этом я остаюсь ранимым человеком, который чутко воспринимает все, что происходит со мной или рядом.

— На подиум вы уже не выходите, но запросто могли бы. Такая форма — генетика, диеты, изнурительные тренировки?

— Стараюсь в выходные дни ходить в спортзал. Или бегать. Аккуратно миксую это дело. Если зал, то кардиотренировки в основном, без перегрузок железом. А еще в Москве был бокс. В Лос-Анджелесе еще пока не нашла своего тренера.

— Чем же вас увлекает бокс?

— Мне нравится боксировать, потому что я крайне эмоциональный человек. И когда нет съемок, скопившуюся энергию выплескиваю там, на ринге. Это очень круто, потому что я довольно подвижный человек, могу быстро менять решения, увлекаться, переживать или вдохновляться.

Эмоции самого разного спектра копятся, и их надо переплавлять в нечто физически осязаемое. Я нашла идеальный способ. После бокса я выхожу абсолютно счастливым человеком, рожденным заново.

— Почему Лос-Анджелес? Голливуд, «фабрика грез»?

— Честно говоря, я хотела переехать в Нью-Йорк, но полетела после съемок «Магомаева» учиться языкам в колледже Лос-Анджелеса, где познакомилась с прекрасными людьми. Узнала, что там прекрасная погода. И решила остаться.

— История с движением #metoo (борьба за права женщин против сексуального насилия. — Авт.), вскрывшая Голливуд, не пугает?

— Положа руку на сердце: везде это существует. В любой стране. И в любой профессии. Вопрос только в том, что в Америке это всплыло на поверхность и переросло в грандиозный скандал. А в других местах мира это тихо существует. И все об этом знают. Возможно, люди там смелее и имеют право голоса? Так это круто.

— С чем-то подобным вам приходилось сталкиваться?

— Нет. Мне повезло.

— Прямо сейчас вы готовы посвятить актерской профессии всю свою жизнь?

— На настоящий момент уверена, что да. Стопроцентно. Это то, что есть я. То, где моя душа. Кино, актерская работа, карьера.

Не могу сказать, что я играю в кино. Я правда там живу! Каждая сцена для меня — жизнь, внутри которой рождается ощущение радости, печали, боли, сожаления. Кино для меня — личный процесс. Так я нажимаю на невидимые кнопочки, которые можно нажимать, чтобы увидеть реакцию. Мне это нравится.

С каждой новой ролью я как будто просыпаюсь. Словно во мне живет много-много личностей, которые пробуждаются с каждой новой картиной. Так я становлюсь… глубже, что ли.