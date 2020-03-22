Звезда сериала «Магомаев» Ирина Антоненко: «На кинопробах меня упрекают в том, что я слишком красивая»

«Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко давно променяла подиум на съемочную площадку. Красавице из Екатеринбурга доверяют все больше главных ролей. Такой стала и роль Тамары Синявской — жены Муслима Магомаева в сериале для Первого канала.
«Телепрограмма» разузнала, в каком проекте ждать Антоненко в ближайшее время и чем она занимается в США.
— Ирина, есть ощущение, что сериал «Магомаев» — самый серьезный в вашей карьере.
— Во-первых, это невымышленная история. Только поэтому можно cказать, что он масштабный.
Во-вторых, о каких людях этот фильм? Подробно объяснять, думаю, не надо (Муслим Магомаев и Тамара Синявская — выдающиеся советские артисты, о которых художественных фильмов еще не снимали. — Авт.).
В-третьих, этот проект про любовь. Для меня «Магомаев» был потрясающе масштабным еще до того, как меня утвердили на роль.
Я еще не приступила к работе, но уже думала: «Какой же это будет красивый проект! Как повезет тем, кто будет в нем сниматься!» Оказалось, что одной из тех, кому повезло, стала я. Кстати, параллельно со съемками «Магомаева» у меня был еще один проект.
— Какой?
— Сериал «Скажи что-нибудь хорошее». Будете смеяться — про оперу. Я там снова оперная певица! (Смеется.) Это современная история, действие в которой происходит сейчас, но с отсылами к нулевым и девяностым. Есть и экшен, и драма, и романтика.
Только я начала думать о музыке, вдохновляться и заниматься ею, как мне начали приходить такие роли.
— Вы запели?
— Да. Параллельно со съемками в «Магомаеве» так увлеклась музыкой, что стала немножко заниматься вокалом, даже попробовала записать песню и выпустила ее. Изучая оперу, снимаясь в двух проектах о ней одновременно, я сделала открытие — мне удавалось схватывать стилистику оперного вокала. И это мне понравилось.
Я сразу начинала вспоминать детство и бедных родителей, которые кричали: «Пожалуйста, только не пой!» (Смеется.) Ведь опера — это сильно, громко, красиво и с «мясом».
— То есть вы еще в детстве выдавали оперные арии?
— Я всегда любила петь. И старалась делать это, пока родителей не было дома. Но они так быстро возвращались с работы, что я не успевала завершить выступление. Все пела и пела.
— Вы сначала пробовали себя в модельном бизнесе — и довольно успешно: выиграли конкурс «Мисс Россия-2010» и только потом пришли в кино…
— Сразу поясню насчет модельного бизнеса — все произошло случайно. Началось со школьного конкурса: мне нечем было заняться, и я решила поучаствовать. А поскольку внутри конкурсов красоты существуют и актерские испытания, уже тогда я пробовала делать что-то в этом роде. И мне было интересно.
Мы занимались с психологом, играли в игры, развивали творческое начало. И еще тогда, на конкурсе «Мисс Екатеринбург», преподаватель по актерскому мастерству мне сказала, что надо пробовать себя в области, связанной с театром. Я отвечала: «Да, мне это нравится, но… какой еще театр?!» Мне тогда казалось это несерьезным.
— Сейчас на кастинге не сталкиваетесь с предвзятостью в свой адрес?
— Постоянно. Меня просят умыться (смыть косметику), не утверждают на пробах и говорят: «Ты слишком красивая».
Или: «Тебе бы куда-нибудь уехать, потому что ты не народная. Зритель не будет к тебе подключаться». Каждый раз я это слышу!
И каждый раз иду и доказываю, что я хорошая актриса. Борюсь с тем, что меня считают бесталанной. А бывает, они видят, что у меня получается играть, и считают, что меня в кадре надо сделать «чуть похуже», подпортить. Чтобы слишком красивой не смотрелась.
— И вы еще не разочаровались в актерской профессии?
— Нет. Это моя любимая работа. Почему я должна отступать? Когда я добиваюсь результата, получаю внутреннее удовлетворение, которое в разы превышает негодование и печаль после проб, где меня хотят сделать немного уродливее.
— Вы выросли в семье военных. Жесткое воспитание помогает?
— Меня воспитывали строго, но это большой плюс. Это закаляет. Хотя при этом я остаюсь ранимым человеком, который чутко воспринимает все, что происходит со мной или рядом.
— На подиум вы уже не выходите, но запросто могли бы. Такая форма — генетика, диеты, изнурительные тренировки?
— Стараюсь в выходные дни ходить в спортзал. Или бегать. Аккуратно миксую это дело. Если зал, то кардиотренировки в основном, без перегрузок железом. А еще в Москве был бокс. В Лос-Анджелесе еще пока не нашла своего тренера.
— Чем же вас увлекает бокс?
— Мне нравится боксировать, потому что я крайне эмоциональный человек. И когда нет съемок, скопившуюся энергию выплескиваю там, на ринге. Это очень круто, потому что я довольно подвижный человек, могу быстро менять решения, увлекаться, переживать или вдохновляться.
Эмоции самого разного спектра копятся, и их надо переплавлять в нечто физически осязаемое. Я нашла идеальный способ. После бокса я выхожу абсолютно счастливым человеком, рожденным заново.
— Почему Лос-Анджелес? Голливуд, «фабрика грез»?
— Честно говоря, я хотела переехать в Нью-Йорк, но полетела после съемок «Магомаева» учиться языкам в колледже Лос-Анджелеса, где познакомилась с прекрасными людьми. Узнала, что там прекрасная погода. И решила остаться.
— История с движением #metoo (борьба за права женщин против сексуального насилия. — Авт.), вскрывшая Голливуд, не пугает?
— Положа руку на сердце: везде это существует. В любой стране. И в любой профессии. Вопрос только в том, что в Америке это всплыло на поверхность и переросло в грандиозный скандал. А в других местах мира это тихо существует. И все об этом знают. Возможно, люди там смелее и имеют право голоса? Так это круто.
— С чем-то подобным вам приходилось сталкиваться?
— Нет. Мне повезло.
— Прямо сейчас вы готовы посвятить актерской профессии всю свою жизнь?
— На настоящий момент уверена, что да. Стопроцентно. Это то, что есть я. То, где моя душа. Кино, актерская работа, карьера.
Не могу сказать, что я играю в кино. Я правда там живу! Каждая сцена для меня — жизнь, внутри которой рождается ощущение радости, печали, боли, сожаления. Кино для меня — личный процесс. Так я нажимаю на невидимые кнопочки, которые можно нажимать, чтобы увидеть реакцию. Мне это нравится.
С каждой новой ролью я как будто просыпаюсь. Словно во мне живет много-много личностей, которые пробуждаются с каждой новой картиной. Так я становлюсь… глубже, что ли.