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Елена Летучая: «Взятки? Ни разу в жизни ни копейки не взяла»

Известная телеведущая возвращается в телеэфир сразу с двумя проектами

Елена Летучая: «Взятки? Ни разу в жизни ни копейки не взяла»
Елена Летучая. Фото: канал СТС

У Елены Летучей этой весной две премьеры: на СТС в апреле выходит развлекательный проект «Детки-предки», а в эфире канала «Че!» — проект «Летучий надзор». Мы поговорили со звездой ТВ о планах на личную жизнь и карьерных перспективах.

«Я накопила силы»

— Мы встречались полтора года назад. Вы тогда рассказали, что врачи рекомендовали вам щадящий график работы — здоровье было подорвано. Как вы перестроили свою жизнь?

— Думаю, многие заметили, что я практически на год пропала из телевизионного мира. За этот период я запустила шоу «Летучий надзор» на YouTube. Теперь сама формирую свой график, у меня появилась возможность выезжать в клиники для восстановления здоровья. Появилось время на то, чтобы создать новое шоу. На СТС выйдет мой проект «Детки-предки», на который я накопила силы. Ведь, чтобы делать качественную программу, нужно дарить своему зрителю энергию. Этот год дал мне силы на то, чтобы двигаться дальше. Я удачно запустила свой интернет-проект, сняла три сезона и в то же время могла восстанавливаться.

Елена хорошо отдохнула и готова вновь покорять телеэфир. Фото
Елена хорошо отдохнула и готова вновь покорять телеэфир. Фото: личный архив

— Легко ли вы находите общий язык с детьми, в том числе на проекте «Детки-предки»?

— Сбылась моя мечта, которая появилась, когда я еще работала в «Ревизорро». К сожалению, продюсеры и руководство канала видели во мне только ведущую «Ревизорро» и не рассматривали мою кандидатуру в ином свете. Это и понятно, ведь шоу было достаточно успешным. Но я очень люблю детей, и они меня очень любят. Я люблю проводить время с детьми своего супруга. Мы с мужем старались очень аккуратно, мягко устроить наше знакомство, чтобы у детей ни в коем случае не было стресса, я даже какое-то время сторонилась их немного, чтобы они могли чувствовать себя свободно. Потому что понимаю, как им сложно было принять то, что вдруг появилась какая-то девушка, которая живет с папой. Но сейчас могу сказать, что у нас прекраснейшие отношения, мы охотно и интересно проводим время вместе. Я этому очень рада. Мы дома готовим мороженое, печем печенье, читаем книги. Что касается программы «Детки-предки», то съемки закончились недавно, и, признаюсь, я волновалась, потому что для меня это новый формат. Я буду абсолютно по-другому выглядеть. Все привыкли меня видеть ведущей со стервозным характером, одетой в строгом, сдержанном стиле. Но близкие знают меня другой. Такой теперь меня увидит и зритель — в формате развлекательного игрового шоу, где все держится на ведущей, то есть на мне. У меня прекрасно складываются отношения внутри шоу. Конечно, чаще я чувствую себя в команде предков, потому что, к примеру, советские фильмы и песни я знаю лучше, чем молодежные. Если честно, я волнуюсь перед премьерой и счастлива, что именно на СТС увидели во мне эту новую грань.

Елена Летучая ведет проект «Детки-предки». Фото
Елена Летучая ведет проект «Детки-предки». Фото: телеканал СТС

— Кто называет вас по отчеству?

— Студенты называют меня Елена Александровна. Я художественный руководитель и преподаватель школы кино и телевидения «Останкино». Кстати, несколько моих студентов помогали в съемках шоу «Детки-предки»…

— Из-за вашей популярности ваш супруг юрист Юрий Анашенков тоже находится под пристальным вниманием прессы. Страдает он от этого внимания?

«Рядом лучший мужчина, который меня оберегает». Фото
«Рядом лучший мужчина, который меня оберегает». Фото: личный архив

— Ему не очень нравится это внимание, и он максимально старается от этого отстраниться. Он не тот муж, который будет пиариться на жене. Как вы могли заметить, Юра редко ходит со мной на светские мероприятия — только если я прошу его пойти на какую-то премию, чтобы поддержать меня или друзей. Да и я, честно говоря, тоже устаю от внимания прессы, поэтому посещаю только самые достойные истории. Вместо выходов на многочисленные тусовки лучше потрачу энергию на создание чего-то полезного и нового.

— Муж переживает за вас?

— Мой муж — моя каменная стена! Как мне кажется, это мечта любой женщины. Муж не просто меня защищает. Я всегда чувствую внимание Юры, его заботу и поддержку. Он появился в моей жизни тогда, когда мне больше всего нужна была защита, — я снимала финальные сезоны «Ревизорро». Я вам точно могу сказать: если бы у меня не было Юры, московского сезона «Ревизорро» не было бы. Телеканал «Пятница!» меня не защищал — даже когда мне начали звонить такие люди, о которых лучше вообще не рассказывать. Звонили с угрозами и с предложениями взяток. Когда у меня был сумасшедший стресс и я боялась, что мне взорвут машину, именно муж мне нанял охрану, он меня защитил. У меня были готовы инструкции: как себя вести, если на меня нападут, если кто-то что-то спровоцирует и т. д. Поэтому я только бога могу благодарить за то, что рядом со мной такой мужчина.

Елена Летучая с мужем возле домашнего очага. Фото
Елена Летучая с мужем возле домашнего очага. Фото: личный архив

— Вы хотите совместных детей?

— Да, конечно, мы очень хотим иметь детей и все для этого делаем.

— Вы ранимая женщина? Из-за чего последний раз плакали?

— Я ранимый человек, но никогда не показываю вида. Тот образ, который вы видите в прессе и на экране, — это абсолютно защитный кокон. Я не хочу оголяться на толпу, не вижу в этом смысла, не хочу, чтобы меня жалели или специально восхищались. Я хочу быть примером, потому что моя судьба может стать и становится мотиватором для многих. Но это, наверное, все. Мне приятно, когда мной восхищаются. Мне приятно, когда мои фото и интервью печатают красивые журналы, когда нравится, как я одеваюсь. Но я не хочу, чтобы в мою душу залезли с камерой. Поэтому последний раз я плакала, наверное, когда смотрела видео о том, что законно разрешили вольерную охоту. Я увидела животных, представила, как они мучаются в вольерах. Я всегда остро реагирую на какие-то живодерские истории. Не могу понять, как человек может быть таким жестоким по отношению и к человеку, и к животному. Сцены насилия, жестокости вызывают во мне жутчайшие эмоции. Я легко плачу. Ужасно плаксива, когда смотрю соответствующее кино. Например, каждый раз, когда смотрю «Дневник памяти», я рыдаю. Вот сами и оценивайте, насколько я плаксивая.

«Сильная сторона — я»

Елена Летучая. Фото
Елена Летучая. Фото: канал СТС

— Как сделать шоу на YouTube, чтобы его взяли на федеральный канал? Я о вашем проекте «Летучий надзор».

— Главной моей целью было сделать шоу на YouTube полезным, социально значимым. Когда я ушла из «Ревизорро», очень хотела остаться в нише проверяющего. Мне это интересно. Я хотела продолжать делать что-то для людей — расширить сферы проверки и т. д. Искала возможность осуществить это на телевизионных каналах. А муж дал совет сделать тот формат, который я хочу, в интернете. Аргументировал тем, что интернет дает больше свободы. И я решила попробовать. Это была полная афера, потому что я телевизионный человек, который на тот момент даже не умел снимать на [экшн-камеру] GoPro. Изначально мы с моим шеф-редактором Кристиной решили, что это будет влог (видеоблог. — Ред.) на 15 — 20 минут. Спустя год, когда мне звонила Кристина, мы уже обсуждали, как сложно порезать час журналистского расследования. Изначально формат «Летучего надзора» был достаточно телевизионным. Я стала его облегчать, ввела рубрику «Проверено на себе» — впервые впускаю зрителей в дом, в свою кровать, рассказываю, как чищу зубы, провожу отпуск. Сначала мы решили сделать это шоу на площадке ВКонтакте, потому что я очень дружу с ними. Первая серия про воду показала миллион просмотров за три дня, мне позвонила моя команда: «Лена, у нас миллион!» А я даже сразу не поняла: это много или мало? Я настолько была увлечена этим форматом, этой аферой, которая стала успешной. Я много консультировалась при создании нового продукта. Я лично все отсматриваю, утверждаю весь монтаж. Первый сезон полностью сделала за свои деньги — а если ты делаешь это профессионально, то это достаточно дорого. Второй сезон мы сделали в ВКонтакте благодаря спонсору, который подошел нам под формат: это было такси, а не продукты, которые мы проверяем. Во втором сезоне у нас среднее число просмотров серии было 2,5 млн. Это нас, конечно, воодушевило! И дальше мы переселились на YouTube, который оказался совсем другой площадкой.

Елена Летучая. Фото
Елена Летучая. Фото: телеканал СТС

— В чем плюс интернет-формата?

— Ты можешь творить, и никто тебе не скажет: здесь вы нетолерантно выразились, здесь сделали не так. Я не могла даже подумать, что какой-то канал рискнет взять шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Это рискованно — исследовать продукты серьезных брендов, потому что могут прилететь иски в суд. Но мы прозрачны — выкладываем оригиналы лабораторных экспертиз, называем адреса лабораторий. И сами люди, которые проверяют продукты, комментируют результаты исследований.

Когда моим проектом заинтересовались на телевидении, я говорила: «Ребята, вы никогда не возьмете мой продукт, потому что он очень свободный». Но прошло несколько встреч, и «Летучий надзор» выходит на телеканале «Че!» — это один холдинг с СТС. Главное, о чем я просила телеканал, — это честность. Все это в шоу сохранится. То есть они будут брать готовый продукт. Я его создаю и отдаю на канал. Интернет-версия в телеварианте никак не изменится.

— В чем сильная сторона проекта?

— Сильная сторона и эксклюзивность — это я. Когда я снимала «Ревизорро», шоу стало таким популярным, потому что зритель видел мою искренность, стремление улучшить качество сервиса по всей стране. Могу вам признаться, что в «Ревизорро» я даже не зарабатывала толком. Но у меня было рвение усовершенствовать себя, стать хорошей ведущей (до этого я была продюсером), помочь людям, изменить сферу ресторанного бизнеса и вообще разворошить эту сферу. Даже сами рестораторы говорили: «Лена, мы не очень хорошо относимся к твоей программе, мы против того, чтобы каждый журналист имел право заходить в ресторан. Но то, что ты показала нам, рестораторам, которые честно занимаются бизнесом, за это тебе огромное спасибо». Причина в моей честности и бескорыстности — я ни разу в жизни ни одной копейки не взяла, ни одной «договоренности» ни по одному сюжету не было. Я думаю, эта честность обескураживает и нравится зрителю. Мой зритель, который любил меня в «Ревизорро», пришел ко мне в «Летучий надзор».

Елена Летучая со своим питомцем. Фото
Елена Летучая со своим питомцем. Фото: личный архив

— В возрасте от 35 до 40 вы стали известной. А на ближайшую пятилетку какие у вас главные цели?

— Я не тот человек, который в блокноте пишет: «В ближайшие пять лет мне нужно сделать это, это и это». Нахожу это глупым. Для меня важнее всего чувствовать день сегодняшний. И от этого улыбаюсь. Я не боюсь рисковать в своей карьере. Рядом лучший мужчина в мире, который меня оберегает, рядом со мной мои родители, которые меня любят и которых я люблю. У меня прекрасная свекровь и прекрасные племянники. И я их всех люблю. Я не знаю, чем буду заниматься через пять лет. Может быть, вообще брошу телевидение и уйду в другую отрасль. А может, меня вообще не будет через пять лет?! Я не знаю… Главное — ощущать эту жизнь такой, какая она подарена тебе сегодня.

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Елена Летучаятелеведущая
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