Елена Летучая: «Взятки? Ни разу в жизни ни копейки не взяла»

У Елены Летучей этой весной две премьеры: на СТС в апреле выходит развлекательный проект «Детки-предки», а в эфире канала «Че!» — проект «Летучий надзор». Мы поговорили со звездой ТВ о планах на личную жизнь и карьерных перспективах.

«Я накопила силы»

— Мы встречались полтора года назад. Вы тогда рассказали, что врачи рекомендовали вам щадящий график работы — здоровье было подорвано. Как вы перестроили свою жизнь?

— Думаю, многие заметили, что я практически на год пропала из телевизионного мира. За этот период я запустила шоу «Летучий надзор» на YouTube. Теперь сама формирую свой график, у меня появилась возможность выезжать в клиники для восстановления здоровья. Появилось время на то, чтобы создать новое шоу. На СТС выйдет мой проект «Детки-предки», на который я накопила силы. Ведь, чтобы делать качественную программу, нужно дарить своему зрителю энергию. Этот год дал мне силы на то, чтобы двигаться дальше. Я удачно запустила свой интернет-проект, сняла три сезона и в то же время могла восстанавливаться.

— Легко ли вы находите общий язык с детьми, в том числе на проекте «Детки-предки»?

— Сбылась моя мечта, которая появилась, когда я еще работала в «Ревизорро». К сожалению, продюсеры и руководство канала видели во мне только ведущую «Ревизорро» и не рассматривали мою кандидатуру в ином свете. Это и понятно, ведь шоу было достаточно успешным. Но я очень люблю детей, и они меня очень любят. Я люблю проводить время с детьми своего супруга. Мы с мужем старались очень аккуратно, мягко устроить наше знакомство, чтобы у детей ни в коем случае не было стресса, я даже какое-то время сторонилась их немного, чтобы они могли чувствовать себя свободно. Потому что понимаю, как им сложно было принять то, что вдруг появилась какая-то девушка, которая живет с папой. Но сейчас могу сказать, что у нас прекраснейшие отношения, мы охотно и интересно проводим время вместе. Я этому очень рада. Мы дома готовим мороженое, печем печенье, читаем книги. Что касается программы «Детки-предки», то съемки закончились недавно, и, признаюсь, я волновалась, потому что для меня это новый формат. Я буду абсолютно по-другому выглядеть. Все привыкли меня видеть ведущей со стервозным характером, одетой в строгом, сдержанном стиле. Но близкие знают меня другой. Такой теперь меня увидит и зритель — в формате развлекательного игрового шоу, где все держится на ведущей, то есть на мне. У меня прекрасно складываются отношения внутри шоу. Конечно, чаще я чувствую себя в команде предков, потому что, к примеру, советские фильмы и песни я знаю лучше, чем молодежные. Если честно, я волнуюсь перед премьерой и счастлива, что именно на СТС увидели во мне эту новую грань.

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— Кто называет вас по отчеству?

— Студенты называют меня Елена Александровна. Я художественный руководитель и преподаватель школы кино и телевидения «Останкино». Кстати, несколько моих студентов помогали в съемках шоу «Детки-предки»…

— Из-за вашей популярности ваш супруг юрист Юрий Анашенков тоже находится под пристальным вниманием прессы. Страдает он от этого внимания?

— Ему не очень нравится это внимание, и он максимально старается от этого отстраниться. Он не тот муж, который будет пиариться на жене. Как вы могли заметить, Юра редко ходит со мной на светские мероприятия — только если я прошу его пойти на какую-то премию, чтобы поддержать меня или друзей. Да и я, честно говоря, тоже устаю от внимания прессы, поэтому посещаю только самые достойные истории. Вместо выходов на многочисленные тусовки лучше потрачу энергию на создание чего-то полезного и нового.

— Муж переживает за вас?

— Мой муж — моя каменная стена! Как мне кажется, это мечта любой женщины. Муж не просто меня защищает. Я всегда чувствую внимание Юры, его заботу и поддержку. Он появился в моей жизни тогда, когда мне больше всего нужна была защита, — я снимала финальные сезоны «Ревизорро». Я вам точно могу сказать: если бы у меня не было Юры, московского сезона «Ревизорро» не было бы. Телеканал «Пятница!» меня не защищал — даже когда мне начали звонить такие люди, о которых лучше вообще не рассказывать. Звонили с угрозами и с предложениями взяток. Когда у меня был сумасшедший стресс и я боялась, что мне взорвут машину, именно муж мне нанял охрану, он меня защитил. У меня были готовы инструкции: как себя вести, если на меня нападут, если кто-то что-то спровоцирует и т. д. Поэтому я только бога могу благодарить за то, что рядом со мной такой мужчина.

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— Вы хотите совместных детей?

— Да, конечно, мы очень хотим иметь детей и все для этого делаем.

— Вы ранимая женщина? Из-за чего последний раз плакали?

— Я ранимый человек, но никогда не показываю вида. Тот образ, который вы видите в прессе и на экране, — это абсолютно защитный кокон. Я не хочу оголяться на толпу, не вижу в этом смысла, не хочу, чтобы меня жалели или специально восхищались. Я хочу быть примером, потому что моя судьба может стать и становится мотиватором для многих. Но это, наверное, все. Мне приятно, когда мной восхищаются. Мне приятно, когда мои фото и интервью печатают красивые журналы, когда нравится, как я одеваюсь. Но я не хочу, чтобы в мою душу залезли с камерой. Поэтому последний раз я плакала, наверное, когда смотрела видео о том, что законно разрешили вольерную охоту. Я увидела животных, представила, как они мучаются в вольерах. Я всегда остро реагирую на какие-то живодерские истории. Не могу понять, как человек может быть таким жестоким по отношению и к человеку, и к животному. Сцены насилия, жестокости вызывают во мне жутчайшие эмоции. Я легко плачу. Ужасно плаксива, когда смотрю соответствующее кино. Например, каждый раз, когда смотрю «Дневник памяти», я рыдаю. Вот сами и оценивайте, насколько я плаксивая.

«Сильная сторона — я»

— Как сделать шоу на YouTube, чтобы его взяли на федеральный канал? Я о вашем проекте «Летучий надзор».

— Главной моей целью было сделать шоу на YouTube полезным, социально значимым. Когда я ушла из «Ревизорро», очень хотела остаться в нише проверяющего. Мне это интересно. Я хотела продолжать делать что-то для людей — расширить сферы проверки и т. д. Искала возможность осуществить это на телевизионных каналах. А муж дал совет сделать тот формат, который я хочу, в интернете. Аргументировал тем, что интернет дает больше свободы. И я решила попробовать. Это была полная афера, потому что я телевизионный человек, который на тот момент даже не умел снимать на [экшн-камеру] GoPro. Изначально мы с моим шеф-редактором Кристиной решили, что это будет влог (видеоблог. — Ред.) на 15 — 20 минут. Спустя год, когда мне звонила Кристина, мы уже обсуждали, как сложно порезать час журналистского расследования. Изначально формат «Летучего надзора» был достаточно телевизионным. Я стала его облегчать, ввела рубрику «Проверено на себе» — впервые впускаю зрителей в дом, в свою кровать, рассказываю, как чищу зубы, провожу отпуск. Сначала мы решили сделать это шоу на площадке ВКонтакте, потому что я очень дружу с ними. Первая серия про воду показала миллион просмотров за три дня, мне позвонила моя команда: «Лена, у нас миллион!» А я даже сразу не поняла: это много или мало? Я настолько была увлечена этим форматом, этой аферой, которая стала успешной. Я много консультировалась при создании нового продукта. Я лично все отсматриваю, утверждаю весь монтаж. Первый сезон полностью сделала за свои деньги — а если ты делаешь это профессионально, то это достаточно дорого. Второй сезон мы сделали в ВКонтакте благодаря спонсору, который подошел нам под формат: это было такси, а не продукты, которые мы проверяем. Во втором сезоне у нас среднее число просмотров серии было 2,5 млн. Это нас, конечно, воодушевило! И дальше мы переселились на YouTube, который оказался совсем другой площадкой.

— В чем плюс интернет-формата?

— Ты можешь творить, и никто тебе не скажет: здесь вы нетолерантно выразились, здесь сделали не так. Я не могла даже подумать, что какой-то канал рискнет взять шоу, которое называется «Летучий надзор без цензуры». Это рискованно — исследовать продукты серьезных брендов, потому что могут прилететь иски в суд. Но мы прозрачны — выкладываем оригиналы лабораторных экспертиз, называем адреса лабораторий. И сами люди, которые проверяют продукты, комментируют результаты исследований.

Когда моим проектом заинтересовались на телевидении, я говорила: «Ребята, вы никогда не возьмете мой продукт, потому что он очень свободный». Но прошло несколько встреч, и «Летучий надзор» выходит на телеканале «Че!» — это один холдинг с СТС. Главное, о чем я просила телеканал, — это честность. Все это в шоу сохранится. То есть они будут брать готовый продукт. Я его создаю и отдаю на канал. Интернет-версия в телеварианте никак не изменится.

— В чем сильная сторона проекта?

— Сильная сторона и эксклюзивность — это я. Когда я снимала «Ревизорро», шоу стало таким популярным, потому что зритель видел мою искренность, стремление улучшить качество сервиса по всей стране. Могу вам признаться, что в «Ревизорро» я даже не зарабатывала толком. Но у меня было рвение усовершенствовать себя, стать хорошей ведущей (до этого я была продюсером), помочь людям, изменить сферу ресторанного бизнеса и вообще разворошить эту сферу. Даже сами рестораторы говорили: «Лена, мы не очень хорошо относимся к твоей программе, мы против того, чтобы каждый журналист имел право заходить в ресторан. Но то, что ты показала нам, рестораторам, которые честно занимаются бизнесом, за это тебе огромное спасибо». Причина в моей честности и бескорыстности — я ни разу в жизни ни одной копейки не взяла, ни одной «договоренности» ни по одному сюжету не было. Я думаю, эта честность обескураживает и нравится зрителю. Мой зритель, который любил меня в «Ревизорро», пришел ко мне в «Летучий надзор».

— В возрасте от 35 до 40 вы стали известной. А на ближайшую пятилетку какие у вас главные цели?

— Я не тот человек, который в блокноте пишет: «В ближайшие пять лет мне нужно сделать это, это и это». Нахожу это глупым. Для меня важнее всего чувствовать день сегодняшний. И от этого улыбаюсь. Я не боюсь рисковать в своей карьере. Рядом лучший мужчина в мире, который меня оберегает, рядом со мной мои родители, которые меня любят и которых я люблю. У меня прекрасная свекровь и прекрасные племянники. И я их всех люблю. Я не знаю, чем буду заниматься через пять лет. Может быть, вообще брошу телевидение и уйду в другую отрасль. А может, меня вообще не будет через пять лет?! Я не знаю… Главное — ощущать эту жизнь такой, какая она подарена тебе сегодня.