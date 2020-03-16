«Раньше я думала, что Началова – богема, оказалось — нет»: Марина Орлова о съемках в сериале про певицу

Совсем скоро Первый канал покажет сериал о Юлии Началовой. Планируется, что история знаменитой блондинки с нелегкой судьбой выйдет на экран к годовщине ее смерти – 16 марта. Портал Teleprogramma.pro пообщался с актрисой Мариной Орловой — именно ей доверили сыграть роль звезды.

— Марина, скоро выйдет фильм о Юлии Началовой. До того, как вам предложили данную роль, интересовались ли творчеством певицы? Может, помните себя в студенческие годы под песни Юлии?

— Я сталкивалась только с творчеством Юлии, пела ее песни на детских музыкальных конкурсах, видела интервью по телевизору, но в личную жизнь никогда не углублялась. Когда я стала работать в кино, то несколько раз у нас была возможность пересечься на телевидении, но мы так и не познакомились. Именно поэтому я согласилась сыграть эту роль. Поскольку для меня она была публичной личностью рано ушедшей из жизни. Я также к примеру играла Мэрилин Монро. Но если бы мы были знакомы лично, то я бы не решилась сыграть еe в кино

— Почему выбрали именно вас на данную роль?

-Я попала на проект случайно. Меня вместе с моим женихом пригласили на съемки программы «На самом деле», продюсеры увидев меня на экране позвонили и предложили встретиться. В двух словах объяснили задумку, что это будет фильм с документальными и художественными элементами. Там же я прочитала одну сцену, всем понравилось, но возникла другая проблема: у меня нет явного внешнего сходства с Юлей.

Решили попробовать пластический грим. На изготовление маски ушла неделя. Чтобы наложить ее на лицо 5 часов времени. Но я чувствовала, что на лице пропали все живые эмоции и в итоге мы отказались от идеи внешнего сходства. Режиссеры пришли к мнению, что лучше оставить узнаваемой на экране актрису Марину Орлову, которая в этих художественных обстоятельствах играет Юлию Началову.

Моя роль — это период Юлиной жизни от яркой девушки-блондинки, влюбленной в футболиста Евгения Алдонина, до позднего периода ее творчества и последних дней в больнице.

— А как проходил кастинг?

— Как такового кастинга не было, я не очень люблю когда меня оценивают. Это все равно, что мужчина приглашает тебя на свидание, а потом встречается с другой, и с третьей, а после решает, кто ему больше подходит.

Так и на кастинга, каждый раз хочется сказать: если я вам нужна, то не будем терять время, давайте работать!

— Как долго готовились сыграть Юлию, что изучали из ее биографии, с кем общались, чтобы лучше понять образ?

— Мне помогала Анна Исаева, пиар-директор Юлии, и ее близкая подруга. Они проводили вместе много времени и именно Аня стала путеводителем. Она говорила: на этот стул Юля бы никогда не села, а первым делом в этой ситуации она сбросила бы туфли. Но и у нее тоже случались нервные срывы, когда ей надо было играть саму себя. Человеку было реально тяжело, буквально несколько месяцев назад на этом стуле сидела Юля, о чем-то разговаривала, а теперь это кино.

— Изменилось ли как-то ваше мнение о Юлии после того, как окунулись в работу?

— До изучения ее биографии мне казалось, что Юлия более легкомысленная. Наивная блондинка, женственная, легкая, светлая. Хотя мне кажется именно из-за этих качеств меня изначально и пригласили на роль, возможно, я тоже создаю такое же впечатление со стороны.

Началова представлялась мне более богемной, а оказалось, она была обычной девушкой, в ее шкафу висит одежда тех же марок , что и у меня. На туалетном столике такая же косметика и маленькие сувенирчики.

Только оказавшись на ее территории, я поняла, что она была простым человеком с тяжелой судьбой. Мечтала о настоящей любви, хотела встретить своего мужчину, составляла карту желаний, с вырезками из журналов, как часто делают девочки. Однако она была особенным человеком и ее последние песни на меня произвели впечатление. Она стала мне ближе и понятнее.

— Когда изучали видео из домашних архивов артистки, слушали диктофонные записи, пытались копировать ее?

— Только голос, особенность говорить. А видимые примеры: походка, мимика мне запретили, чтобы не было ощущения сделанного. Удивительно, но как только я копировала, то получалось искусственно, а когда расслаблялась, то в десяточку. Часто и Исаева, и мама Юлии вздрагивали, говорили, что очень сильное сходство.

Надо понимать, что цели повторить Юлию не было. Сам фильм не о внешнем сходстве, а о ее истории. На мой взгляд, нам удалось рассказать о ее жизненном пути.

— Расскажите, где еще проходили съемки, кроме квартиры певицы?

— Снимали еще в больнице. Детали пока опустим, но сюжет максимально приближен к реальной жизни звезды.

— А страшно играть смерть?

— Я с детства боялась смерти, наверно из-за этого выбрала актерскую профессию. В кино всегда есть запасной дубль, появляется ощущение бессмертия. Дубль первый – все друг друга перестреляли, кровь ручьем. Дубль второй: все встали, отряхнули пыль и снова, снова и так далее. Есть обманчивое чувство, что и в жизни будет также.

Играть смерть не страшно, страшно, когда люди в кадре плачут не потому, что так написано в сценарии, а потому, что помнят, как было в жизни…

— Но не вся жизнь Юлии Началовой была грустной. Были же какие-то смешные, радостные моменты?

— Конечно. У нас много сцен, где Юлия счастлива. Например, мы снимаем на футбольном поле сцену ее встречи с Алдониным, у них рассвет любви, чувства, глаза светятся…

Кстати, в это время пошел дождь, а по сценарию его не было. Предугадать московскую погоду довольно сложно. В итоге съемки не прекратили и все перепачкались, вымокли, у меня съезжал парик, но было так здорово, чудесная сцена.

— Недавно вы поделились новостью, что ваш молодой человек Георгий Кирьянов подарил вам кольцо, как у Грейс Келли. Наверняка, как любая девушка, вы задумывались о свадебном платье и свадьбе. Какой будет ваша свадьба и какой наряд выберете для этого дня?

— Платье это последнее о чем я думаю. Наверно оно будет зависеть от стиля церемонии. Если мы решим сделать свадьбу масштабным событием, с телевидением, звёздами, прессой, то наверно обращусь к известным российским дизайнерам. Если же мы решим отпраздновать камерно, на острове, то и платье может быть простым и легким, чтобы удобно было бегать по песку. Свадьба – это всего один день, медовый месяц и то интереснее, можно попутешествовать подольше и наслаждаться новыми впечатлениями.

За пол года мы уже посетили 10 стран и 25 городов. Я заядлый путешественник и хотела бы чего-то нового, возможно кругосветка на лайнере. Там же можно и свадьбу сыграть.

— — Из ваших слов о возлюбленном: «он молод, красив как Дориан Грей, девушки ставят ему лайки в Instagram» и оставляют номер телефона на салфетке. Вы ревнивы?

— Честно сказать, я ему доверяю. И где-то мне даже лестно, что мой мужчина нравится другим женщинам. Ведь если он не лучший, тогда почему он со мной?

Моя ревность заключается лишь в нежелании его с кем то делить. Вот недавно к примеру он был на кастинге. Я ему звоню, спрашиваю, как прошли пробы, что играли? Он: Репетировали любовную сцену, только что целовался с актрисой. Режиссеру понравилось, актрисе кажется тоже.

Вот что делать в такой ситуации? Принять как данность профессии. Я тоже на съёмках целовалась с Лешей Лемаром, который играл Алдонина. Звонила любимому, предупредить о предстоящей сцене. Он, наверное, тоже немного ревнует, но виду не подает.

— А ссоры у вас случаются и как миритесь?

— А мы не ссоримся. Он какой-то мудрый не погодам. Я ему иногда говорю – давай хотя бы на день поссоримся, потом будет приятно мириться, столько эмоций. А он не соглашается. Даже если я на что-то обижусь, ему удаётся разговорить меня и тут же найти выход из ситуации. У меня такой характер, сахар со стеклом, но Георгию всегда удаётся со мной справиться.

— Следите за ситуацией с коронавирусом? На вас как-то отразилась пандемия?

— Коронавирус убивает не только людей, но и мировую экономику. Это не самая страшная болезнь, куда хуже рак и спид, от которых в мире погибает куда больше людей. Я придерживаюсь идеи вегетарианства. И эта проблема изначально зародилась именно по причине мясоедства. Я снималась в Китае и знаю как они едят и тараканов и скорпионов и змей и летучих мышей! Болезнь с которой может справиться животное, не подвластно человеческому организму. Коронавирус пока неизвестный противник, им очень просто заразиться и поэтому опасения возникают.

На 14 февраля я сделала сюрприз моему Жениху и мы приехали в Венецию! Успели застать последние дни Карнавала! Потом отправились в Рим и все началась. Я буквально за три дня до распространения эпидемии вернулась из Италии. Там сначала тоже все смеялись и шутили, а теперь друзья рассказывают, что такое чувство будто живешь в Блокадном Ленинграде.

Из дому можно выходить только за лекарствами или за продуктами, в очереди люди стоят на расстоянии метр друг от друга, а если после 18:00 оказываешься на улице без уважительной причины, то могут посадить в тюрьму на три недели. Я очень люблю Италию и верю в силу духа итальянского народа.

— Вы отметили, что любите путешествовать. Готовы отказаться от поездок за границу и покататься по России?

— Сейчас страшно стало покупать билеты. Трамп объявил, что на месяц закрыт въезд в Америку через Европу, лично я опасаюсь куда-то ехать, хотя работы много и зарубежом. А вот по России путешествовать — самое время. Получается, Москва сейчас самое опасное у нас место. Нужно ехать в Пятигорск, в санатории, здоровье поправлять.

Это моя малая родина, мое место силы. Всегда езжу подзарядиться на Кавказ. Только вчера вернулись, провели там с Герой потрясающую неделю! Температура +22, все цветёт, весна! А теперь готовы снова в бой, работа, кино, новые проекты!