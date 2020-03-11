Ежедневные эфиры в общественно-политическом ток-шоу «Время покажет», пост ведущей в программе «Доброе утро» — это, прямо скажем, график не для слабаков. При этом Екатерине удается оставаться образцовой женой, мамой и бабушкой. 20 марта Стриженова отпразднует день рождения, и он станет особенным, ведь поздравлять именинницу друзья и близкие будут после премьерного спектакля «Леди на день» в Театре Российской армии.

«Яд в кофе никто не подливал»

— При вашей загруженности на ТВ вы наверняка редко соглашаетесь играть спектакли. Чем так привлекла эта постановка?

— Муж (актер, режиссер и телеведущий Александр Стриженов. — Ред.) сперва сказал, что я сошла с ума — при такой занятости еще взвалить на себя репетиции! Но когда я ему показала пьесу, которая заканчивается словами «У меня родился внук!», — понял и поддержал. Вся роль построена на монологах моей героини с любимой дочерью. На сцене 29 актеров, роскошные декорации и шикарные костюмы знаменитого театрального художника Андрея Климова! Вы бы на моем месте смогли отказаться от такого предложения?

— В этом спектакле ваша героиня из светской обеспеченной дамы превращается в нищую торговку яблоками. В театре, конечно, добро в итоге победит зло. А в актерской и телевизионной среде люди помогают друг другу в сложных ситуациях? Или каждый сам за себя?

— Телевидение — такая же рабочая среда. Конкуренция существует и в Большом театре, и на фабрике мороженого, и в Центральном банке. Везде найдется человек, который будет стремиться занять твое место. Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что ты недостоин или что все, что ты имеешь, досталось тебе по большому блату! В театр на эту роль меня пригласил режиссер Дмитрий Астрахан. Труппа Театра армии — очень слаженный коллектив, творческий и профессиональный. Они чуть ли не с первой репетиции уже все знали текст и работали в полную ногу. Меня приняли тепло, по крайней мере никто яд в кофе не подливал (смеется). Все нацелены на результат!

— А случались ли проблемы из-за острых вопросов, которые поднимаются в программе «Время покажет»? Споры, ссоры с друзьями бывают?

— Конечно, друзья задают «злободневные вопросы», и я к этому привыкла. Но на днях муж пообещал, что будет штрафовать того, кто первый заговорит о политике. Мы договорились, что выходные — не время для политических дискуссий!

«Ваша внешность не соответствует дате рождения!»

— Простите, но, общаясь с вами, нельзя не спросить о внешности: как вам удается выглядеть минимум на 10 лет моложе? Многие публичные люди после сорока делают блефаропластику, подтяжку, и это сразу видно, так как меняются черты лица. У вас идеальная кожа и овал лица, никаких признаков операций…

— Не извиняйтесь за вопрос: я работаю на телевидении, поэтому лицо — это мой рабочий инструмент, и когда его уже невозможно будет показывать, пойду работать на радио (смеется). А если нет «никаких признаков операций» — значит, либо у меня отличный пластический хирург, либо великолепный косметолог! На днях я летала в Лондон и на паспортном контроле женщина-пограничник, глядя в мои документы, сказала: «Ваша внешность не соответствует дате рождения!» Я отшутилась: «Пока еще не делала пластических операций». Для меня не стоит вопрос, делать или нет. Для меня важно понимать, когда настало время. Недавно я была у своего друга, пластического хирурга Эдуарда Шихирмана. И он сказал: «Когда тебе не будет нравиться отражение в зеркале — значит, пора!» А возраст — понятие относительное, особенно сейчас. Раз в полгода делаю уколы красоты с целым коктейлем препаратов, поддерживающих кожу в тонусе. Если уколоться в пятницу и еще полежать под лучами zerona (лазер, который используется в косметологии. — Ред.), то к понедельнику под гримом «пупырок» почти не видно. Еще периодически заскакиваю в салон на массаж и, как правило, сразу проваливаюсь в сон под чуткими профессиональными руками… Но вот серьезных аппаратных манипуляций, после которых необходима реабилитация, позволить себе не могу — у меня ежедневные прямые эфиры! Просто каждое утро, пока мне делают прическу, накладываю патчи или коллагеновую масочку. Сейчас огромный выбор всего этого добра.

— В прошлом году в вашей гримерке в «Останкино» появился тренажер. Какого результата и как вы достигли? Ведь к премьере, к дню рождения и вообще к весне вы наверняка худели…

— В прошлом году удалось сбросить 12 кг при помощи диетолога. Она была со мной постоянно на связи, я фоткала еду и отчитывалась в течение дня. Мы начали с кетодиеты, а потом перешли на более щадящую. Я соблюдала интервальную диету 8/16 — то есть после ужина отсчитываешь 16 часов до завтрака, а в промежуток ничего не ешь. Сейчас мне больше сбрасывать не надо — мне комфортно в этом весе. Теперь задача посложнее — сохранить полученный результат. Я ограничиваю углеводы — вообще не ем сахар, хлеб, каши, картофель и макароны. Если сорвалась на какую-нибудь вкуснятину, то на следующий день разгружаюсь. Стараюсь пить много воды и, конечно, занимаюсь на тренажере Power Plate, который по-прежнему стоит в «Останкино». Только тренер меня ругает за то, что сейчас не получается регулярно встречаться. На выпуске спектакль, и я вынуждена сразу после эфира мчаться в Театр армии на репетицию.

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«В семье появился новый «пуп земли»

— На днях вы с Александром на ежегодной церемонии «Пара года» получили награду в номинации «Крепкая пара». Модный тезис психологов на тему крепкого брака звучит так — «Супруги благодарят друг друга, умеют говорить приятные слова». Работает он в вашем случае?

— Мы каждый год получаем статуэтку «Пара года», только номинации разные, поскольку столько не живут! (Смеется.) Разве что Лада и Вячеслав Фетисовы держатся стойко! Что там у психологов про приятные слова? Мы умеем говорить и малоприятные слова, и делаем замечания друг другу (наедине, естественно), и бывает все на повышенных тонах… и про искусство, и про политику! Например, после премьеры «Союза спасения» мы с остервенением доказывали каждый свою позицию по декабристам, залезли в воспоминания современников, в книги по истории. Что касается благодарности, то это норма жизни каждого воспитанного человека. Позиция «мне все должны» — точно не моя! Я всегда благодарю мужа за любые проявления внимания: вчера, например, я работала допоздна, оставалась на орбитный эфир (эфир на другие часовые пояса. — Ред.) «Доброго утра», и Александр, просто так, без повода, без предупреждения, завез в «Останкино» букет подснежников и оставил мне в гримерке. Так я потом этот букет обнимала весь день, он меня вдохновлял и радовал. Но кто-то скажет, что вполне естественно, когда мальчики дарят девочкам цветы, это норма! Но если вы не будете благодарить за мелочи — за то, что встретил в аэропорту сам, а не отправил водителя; за то, что пригласил вас именно на тот фильм, который вы давно хотели посмотреть; за то, что встал раньше и поехал на рынок за продуктами, — не удивляйтесь, что в следующий раз вы ничего не получите! Вы просто не подали сигнал своему любимому о том, что это делает вас счастливой! Это те мелочи, из которых состоит наша жизнь.

— Еще психологи говорят, что счастливые супруги ставят партнера в центр своей жизни…

— В моей жизни так и есть — все события, весь быт, все победы и поражения, весь бензин в машине, все продукты в холодильнике, все деньги в банке (смеется), вся моя жизнь связана и завязана вокруг мужа. Правда, в последнее время у нас появился новый «пуп земли» — наша жизнь крутится вокруг внука Пети Петровича (3 апреля мальчику исполнится два года. — Ред.). Ему достается максимум нашей любви, но он среди всех родственников выделяет дедушку и предпочитает общение с ним!

— Как мечтаете отметить день рождения? И если бы была возможность получить в подарок какую-то сверхспособность, какой бы вы хотели обладать?

— Если мечтать о какой-то сверхспособности, то я бы выбрала умение исцелять людей от страшных болезней. Много мы теряем молодых и талантливых, а когда страдают дети, вообще начинаешь задаваться вопросами, отчего так несправедлив наш мир и куда смотрит Господь Бог. И вот если бог даст, свой день рождения отмечу в день премьеры! Сразу после спектакля «Леди на день» соберемся прямо за кулисами и поднимем бокалы за успех нового дела и за зрителя. А пока расслабляться рано!