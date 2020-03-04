«Самое трудное на съемках – ждать…»: звезда «Гранда» Александра Кузенкина о работе, спорте и мечтах

4 марта – день рождения актрисы Александры Кузенкиной. Обаятельная, яркая рыжеволосая девушка прославилась после того, как на экраны вышли сериалы с ее участием – «Отель «Элеон», «Гранд», «Корни» и другие.

Корреспондент Teleprogramma.pro связалась с Александрой, чтобы задать актрисе несколько вопросов о спорте, увлечениях и профессии.

«Мне интересно все!»

— Такая хрупкая девушка – и вдруг увлекается боксом, вейксерфингом… Откуда такие увлечения, кто повлиял?

— Я вообще увлекающийся человек, мне интересно все! Я и на раскопки хочу поехать, и на иголки встать… Вот с парашютом точно прыгать не хочу.

Если говорить конкретно о вейкборде – здесь на меня повлияла подруга. Она давно занимается этим видом спорта, летом ездит кататься во Францию. И в боксерский центр она меня привела. Правда, подруга ходит туда 4 раза в неделю, а я после нескольких занятий поняла, что это не мое.

«Футбол – потрясающая командная игра!»

— Говорят, вы теперь еще и в футбол играете – научились во время съемок комедии «Нефутбол», премьера которой предстоит осенью этого года? Можете чуть-чуть рассказать – кого там играете?

— Да, училась специально для съемок в фильме «Нефутбол», у нас были занятия с тренером. Вообще это потрясающая командная игра!

У меня остались воспоминания детства – когда мы собирались на шашлыки, всегда брали с собой мяч, делали ворота, разделялись на команды и играли в футбол, я очень любила гонять мяч.

Так что мне понравилось играть, к тому же на тренировках я познакомилась с некоторыми девчонками из профессиональных и любительских команд.

Они мне посоветовали замечательного тренера Лену, и мы с ней теперь периодически в парке Горького гоняем мяч.

Зимой, конечно, пришлось сделать паузу. Но к лету, надеюсь, тренировки возобновятся.

И, конечно же, ожидаем этой осенью премьеру «Нефутбола». Моего персонажа в этом фильме зовут Лена.

Она – мать двоих детей, которая несколько «запустила» себя, как это нередко происходит с женщинами после родов. Они забывают про себя, у них остается время только на то, чтобы заниматься детьми.

Ленка моя несколько растолстела, но потом, благодаря влиянию подруг и изменениям в своей жизни, пришла в нужную форму, у нее наладились отношения с мужем. Она такая домашняя, семейная, обычная среднестатистическая женщина.

«На съемках «Отеля «Белград» приятно было снова встретиться с Дианой Пожарской»

— Как вам понравилось сниматься в фильме «Отель «Белград», какие впечатления от работы, от вашего персонажа?

— Очень понравилось! У меня в этом проекте три сцены, мы успели снять их в один день. Изначально планировали поехать в Сербию, но из-за графика не получилось, поэтому работали в Москве.

Я впервые снималась в метро, и было очень необычно – сначала пришлось ждать разрешения на съемки в метро, мы ведь всей группой должны были зайти и «оккупировать» часть вагона.

Немного странно было – люди едут на работу, а тут такие персонажи… Любопытный опыт получился.

И еще были интересные две сцены. Героиня фильма Даша занимается боксом, и мы снимались как раз в том боксерском клубе, где я тренировалась с моей подругой.

Приятно было снова встретиться на площадке с Дианой Пожарской, мы с ней снимались в сериале «Отель «Элеон».

«Самое сложное – ожидание съемок, а потом высокий темп работы»

— В каких проектах вам хотелось бы принять участие?

— Я бы хотела сниматься в полнометражных фильмах. Мне нравится играть характерных героинь, но хочется что-нибудь посерьезнее. Мечтаю сыграть яркую драматическую роль.

— Что в работе самое сложное, очень ли устаете?

— Устаем, конечно, ведь съемочный день длится 12 часов, а то и больше.

Самое сложное – это ожидание. Ждешь ролей, потом — когда тебя вызовут на площадку, ждешь своей сцены… Этому терпению нужно научиться.

В случае с сериалами сложность заключается в ограниченном количестве времени. Бывает, что за один день снимается 18 сцен, это сложно – ты переходишь из сцены в сцену, должен переодеться, перегримироваться, войти в кадр, сказать текст…

В общем, кроме ожидания, сложно еще поддерживать высокий темп.

— Происходят какие-то веселые случаи на съемках?

— Знаете, любопытных случаев всегда много на съемках, но у меня в этом плане память короткая, я это быстро забываю. Я наслаждаюсь моментом!

Всегда интересно, когда на площадке происходят импровизации. Когда кто-то, к примеру, забывает текст и пытается как-то вырулить из этой ситуации. Это всегда очень смешно, получаются такие живые моменты.

Мы поздравляем Александру Кузенкину с днем рождения и желаем, чтобы исполнилась ее мечта – сняться в хорошем полнометражном фильме!