«Напыщенная фигня! Какое-то глобальное надувательство»: Агата Муцениеце о личной жизни, творчестве и коронавирусе

Актриса рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, в каких проектах занята в настоящее время, и вспомнила истории из прошлого.

Агата Муцениеце — модель, актриса и молодая мама. Каким-то невероятным образом она успевает совмещать семью и строить карьеру. При этом девушка вовсе не примеряет на себя статус звезды и признается, что в ее жизни были времена, когда денег хватало только на съем квартиры.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с актрисой и узнали о ее творческих планах и отношении к происходящему в мире.

— В каких проектах вы сейчас снимаетесь?



— Я занята сразу в нескольких проектах. Один из них — «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия 1». Это очень смешное, позитивное юмористическое шоу. А еще — это мой первый опыт в жанре юмора и скетч-шоу.

Съемочная группа говорит, что у меня хорошо получается, я даже не ожидала.

Все-таки скетчи — жанр очень сложный, что-то на грани утрирования и тонкой актерской игры, нужно постоянно находить золотую середину, чтобы было смешно.

Уже сняли несколько передач, впереди много работы: на площадке масса необычного, длинные смены, новый коллектив, прекрасные люди.

— Какие проекты планируются?

— Планируется продолжение сериала «Я знаю твои секреты». Насколько мне известно, может быть вторая часть проекта «В клетке». А еще, возможно, новый спектакль, но это пока не точно.

— В одном из интервью вы рассказывали, что раньше у вас были серьезные финансовые трудности и денег не хватало даже на коляску. Сейчас этот вопрос не стоит совсем?

— Это было очень давно. Мы как раз родили Тимофея, я тогда не работала и Паша не работал. Январь — это мертвый сезон в кино. А все, что было накоплено — мы отдали за квартиру. В итоге попали в финансовую дыру, но, к счастью, короткую. Это было романтичное мгновение в нашей бывшей семейной жизни.

— Как вы относитесь к новости о распространении коронавируса? Как-то остерегаетесь или никак не реагируете?

— Вся история с коронавирусом какая-то очень странная. Я на него внимания не обращаю, не читаю про него новости и считаю, что это напыщенная фигня.

Панику развели потому, что Китай ведет мудрую экономическую игру. Скорее всего, сейчас придумают вакцину и будут продавать за очень дорого. Китай еще на этом вирусе поднимется.

Я в этом вижу какое-то глобальное надувательство. Сама никак от вируса не защищаюсь и никак на него не реагирую, а вирус не реагирует на меня.

Напомним, не так давно появились новости о расставании Агаты Муцениеце с супругом — актером Павлом Прилучным. Пара смогла решить семейные проблемы цивилизованно и не стала выносить сор из избы, как это часто случается.

Девушка признается, что решение было принято обоюдно и полюбовно.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет с днем рождения Агату Муцениеце! Будьте счастливы и берегите себя!