«Напыщенная фигня! Какое-то глобальное надувательство»: Агата Муцениеце о личной жизни, творчестве и коронавирусе

Агата Муцениеце — модель, актриса и молодая мама. Каким-то невероятным образом она успевает совмещать семью и строить карьеру. При этом девушка вовсе не примеряет на себя статус звезды и признается, что в ее жизни были времена, когда денег хватало только на съем квартиры.
Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с актрисой и узнали о ее творческих планах и отношении к происходящему в мире.
— В каких проектах вы сейчас снимаетесь?
— Я занята сразу в нескольких проектах. Один из них — «Дом культуры и смеха» на телеканале «Россия 1». Это очень смешное, позитивное юмористическое шоу. А еще — это мой первый опыт в жанре юмора и скетч-шоу.
Съемочная группа говорит, что у меня хорошо получается, я даже не ожидала.
Все-таки скетчи — жанр очень сложный, что-то на грани утрирования и тонкой актерской игры, нужно постоянно находить золотую середину, чтобы было смешно.
Уже сняли несколько передач, впереди много работы: на площадке масса необычного, длинные смены, новый коллектив, прекрасные люди.
— Какие проекты планируются?
— Планируется продолжение сериала «Я знаю твои секреты». Насколько мне известно, может быть вторая часть проекта «В клетке». А еще, возможно, новый спектакль, но это пока не точно.
— В одном из интервью вы рассказывали, что раньше у вас были серьезные финансовые трудности и денег не хватало даже на коляску. Сейчас этот вопрос не стоит совсем?
— Это было очень давно. Мы как раз родили Тимофея, я тогда не работала и Паша не работал. Январь — это мертвый сезон в кино. А все, что было накоплено — мы отдали за квартиру. В итоге попали в финансовую дыру, но, к счастью, короткую. Это было романтичное мгновение в нашей бывшей семейной жизни.
— Как вы относитесь к новости о распространении коронавируса? Как-то остерегаетесь или никак не реагируете?
— Вся история с коронавирусом какая-то очень странная. Я на него внимания не обращаю, не читаю про него новости и считаю, что это напыщенная фигня.
Панику развели потому, что Китай ведет мудрую экономическую игру. Скорее всего, сейчас придумают вакцину и будут продавать за очень дорого. Китай еще на этом вирусе поднимется.
Я в этом вижу какое-то глобальное надувательство. Сама никак от вируса не защищаюсь и никак на него не реагирую, а вирус не реагирует на меня.
Напомним, не так давно появились новости о расставании Агаты Муцениеце с супругом — актером Павлом Прилучным. Пара смогла решить семейные проблемы цивилизованно и не стала выносить сор из избы, как это часто случается.
Девушка признается, что решение было принято обоюдно и полюбовно.
Редакция Teleprogramma.pro поздравляет с днем рождения Агату Муцениеце! Будьте счастливы и берегите себя!