Анна Семенович: «Я не ставила себе цель стать секс-символом!» 

Корреспондент Teleprogramma.pro дозвонилась до Анны и задала ей несколько вопросов.

«Пение – самое большое удовольствие для меня!»

— Вы сумели реализовать себя и как фигуристка, и как певица, актриса театра и кино, телеведущая… А что для вас оказалось в итоге самым важным?

— Для меня важно все, что я делаю, потому что каждый мой опыт для меня очень интересен. Я вообще очень любознательный человек, очень люблю пробовать себя в разных ипостасях. Но все-таки пение мне доставляет самое большое удовольствие. Живые концерты, живое общение со зрителями – это для меня большая радость.

— А что было в жизни самым сложным?

— Ну все сложно, когда только начинаешь, поначалу все сложное. Новое делать всегда страшно. Но потом, когда ты начинаешь работать и понимаешь, что получаешь удовольствие, то все становится хорошо!

Необходимость завершить спортивную карьеру стала стрессом

View this post on Instagram A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on Feb 21, 2020 at 3:11am PST

— В свое время вы ушли из фигурного катания из-за травмы. Для вас этот момент оказался очень сложным? Или вы для себя уже понимали на тот момент, где сумеете себя реализовать?

— Конечно, я всю жизнь мечтала стать олимпийской чемпионкой. И работала с самого раннего детства, с 3 лет, для того, чтобы добиться цели. И спортивную карьеру мне пришлось закончить на самом, можно сказать, пике, в расцвете сил.

Это оказалось очень обидно и болезненно для меня. Был стресс… Но уже через полгода я поняла, что сидеть дома не могу, что нужно двигаться дальше. И я решила попробовать себя в шоу-бизнесе. И у меня получилось!

Не ставила перед собой цель стать секс-символом

— В программе «Секрет на миллион» вы рассказали о том, что, когда вы только появились в составе группы «Блестящие», вас воспринимали как «поющие трусы». А сейчас, спустя много лет, вы чувствуете, что это отношение к вам изменилось?

— Я думаю, что я очень много всего сделала в этой жизни, чтобы людям доказать, что я чего-то стою. Я очень горжусь собой. И, конечно, отношение сильно поменялось.

— Когда вы только начали свой путь в шоу-бизнесе, была ли у вас цель стать секс-символом?

— У меня была цель добиться результата, потому что мои амбиции после спорта не давали мне покоя, мне нужно было двигаться вперед. А стать секс-символом – конкретно такую цель я перед собой не ставила. Цель была другая – петь, быть на сцене, танцевать и делать все, что мне действительно доставляет большое удовольствие.

«В жизни я веселая и легкая»

— Вы производите впечатление очень легкой, веселой, позитивной девушки. Это настоящая Анна Семенович или только привычный образ? Может быть, в жизни вы – другая?

— В жизни я тоже веселая, позитивная и легкая. Я считаю, что жить нужно легко и с песней! Это мое кредо.

— Что пожелаете себе в день рождения?

— Пожелаю и дальше получать удовольствие от жизни, а также – новых проектов. Пожелаю себе счастья, любви, здоровья, радости и чтоб на все хватало сил!

Мы поздравляем Анну Семенович с юбилеем и присоединяемся к ее пожеланиям – пусть все в жизни получается легко и с радостью!