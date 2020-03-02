«Я не собственность, не умею жить в рамках»: Ксения Корнева из «Уральских пельменей» об отношениях, юморе и съемках в кино

До недавнего времени зритель знал Ксению по юмористическому шоу. Она — веселая, не лезет за словом в карман и готова шутить 24/7. Теперь Ксюша осваивает новое направление — это работа в кино.

Ее боевым крещением стал сериал «Корни» на СТС. Это история про то, как молодой и успешный топ-менеджер Дима возвращается в родной город Залещинск из Москвы. Возвращается вынуждено, чтобы утрясти несколько важных рабочих дел и «застревает» на родине.

Героиня Ксении — сестра Димы, Ира, которая в свое время так и не смогла уехать вслед за братом в столицу. Родители, сын-подросток, работа в гостинице и бесконечная череда забот… Сама актриса про Иру говорит: таких 70 процентов в России.

Накануне премьеры портал Teleprogramma.pro поговорил с Ксенией. Актрису удалось поймать во время озвучки сериала. Кстати, для чего это делается, мы тоже выяснили.

— Ксюша, это твои первые съемки в кино. Как решилась?

— Там очень затянувшаяся история, но было так интересно, все в новинку. Проект настолько долго запускался, что пробы я проходила еще два года назад и меня не взяли. Подошла другая актриса и пилот снимался без меня.

Потом поменяли режиссера, внесли изменения в сценарий и вспомнили про меня. Достали пробы, пересмотрели и предложили роль. Конечно же, я сказала «да»! Осталось только встроить эти съемки в мой сумасшедший рабочий график.

Четыре месяца я жила в режиме трех работ. Смена на съемках по 12 часов, в любом случае задерживаешься, плюс дорога.

У меня было 40 съемочных смен, летом проще, а в сентябре добавились съемки «Пельменей», игры и воткнулся сериал. Самолет — работа — самолет. Снимали в Москве и в Ярославле, жили там 2–3 недели, как раз в гостинице, где я по сценарию работала.

Там же снимали все виды города, двор, который есть в каждом уголке нашей страны. А квартира уже была в Москве. Такая тоже есть в каждом городе.

– В сериале много экспромта или работали четко по сценарию?

– Процентов девяносто по сценарию, остальное придумывалось на площадке. Что-то родилось, тут же рассказываем режиссеру, советуемся со сценаристами и креативными продюсерами. Если всем нравится и всем смешно, то делаем. Снимаем версию стандартную и придуманную, а уже потом режиссеры и сценаристы выбирают.

– Вашему киношному сыну очень много подзатыльников досталось. Как парень пережил?

— Его шпыняли все время, досталось так досталось. Он, кстати, вырос за время съемок, к осени вытянулся. А так как съемки идут не по порядку, а записываются все фрагменты в одной локации, потом в другой, то получилось, что в некоторых первых сериях он больше, чем в последних.

— Какие впечатления остались от первого опыта съемок?

— Очень позитивно, атмосфера была создана такая, что хотелось приезжать как домой. Порой люди говорят — проснулся и не хочешь ехать на работу. А тут как бы ты не устал, ты всегда с удовольствием.

Даже если были сложности, то они легко решались. Вся съемочная команда — пусечки и зайчики.

— Были перерывы между съемками и что удавалось успеть сделать за это время?

— Технические, когда нужно, например, перенести свет из комнаты в комнату или поправить грим. Но это недолго, минут 10–30, не дольше, и заняться всегда было чем.

Я вот четыре месяца ходила с розовыми ногтями и в каждой серии у меня на безымянных пальцах определенные наклеечки. За день мы могли их переклеить до пяти раз. Зрителю не видно порой, но их реально меняли под каждый эпизод.

– Какая ваша героиня?

– Это уставшая женщина, которая тянет на себе всю семью. Собирательный образ, мы все ее встречали: она мать-одиночка, она тянет ребенка, она помогает родителям, чтобы они с ума не сошли окончательно.

Порой она может поплакать, пожаловаться на судьбу, усталость, а потом все равно встанет и пойдет делать, спасать, вытаскивать, помогать. В России таких процентов семьдесят.

— А лично вам близок этот образ?

— Мне да, я тоже самостоятельная и так сложилось, что все сама-сама. Но я более мягкая и более девочка, что ли. А там женщина прям ого-го, которая коня на скаку остановит.

— Помимо съемок вы заняты в «Уральских пельменях». Что там нового и чего ждать зрителям?

— Есть парочка новых пилотных проектов, но я пока оставлю их в тайне. Сами «Пельмени» живут. В Екатеринбурге скоро запустим программу «Спорная помощь», так сказать, обкатаем, посмотрим реакцию людей.

— Ксюша, работа вас любит, а что происходит в личной жизни?

— Мое сердце занято только работой, пока мужчины нет. Но я очень требовательна. Конкретного образа идеального человека у меня не сложилось. Я же понимаю — не бывает идеальных людей, но я ценю честность. Мне важно доверие, и я постоянно на работе — это нужно учитывать и уметь с данным фактом мириться.

Я не собственность, я не умею жить в рамках, слишком свободолюбивая. Меня нужно отпускать, давать работать, выделять личное время.

Я по природе открытый человек, но у меня так много людей вокруг, что вечерами только одно желание — время для себя. И это не про женские штучки, а просто молча посмотреть сериальчик, смыть всю косметику, привести себя в порядок.

Налить чашку кофе с молоком, взять печеньку, залезть в соцсети, почитать новости, полностью отключить голову. А потом учить новый текст и, конечно же, поспать. Сон очень важен, и если я не выспалась, то я злая и недовольная.

— У вас есть друзья?

— Все мои самые близкие люди из КВН. Мы начали играть в 2004 году и до сих пор поддерживаем отношения. Можем редко видеться, иногда созваниваться, но мы знаем, что мы друг у друга есть. Это мои самые близкие люди.

Я много общаюсь с теми, кто встретился еще до КВН, до «Пельменей». Они меня знают просто как Ксюшу из Новосибирска, а новые люди меня отождествляют как «ух ты, это Корнева», а при общении понимают, что я просто Ксюша.

— Как реагируете, когда на улице предлагают сфотографироваться, просят автограф?

— Нормально, никому не отказываю. Мы, артисты, все к этому стремимся, все делаем для зрителя, и я не понимаю, когда говорят «нет». Да, порой бывают трудные концерты, когда ты два часа на сцене, а тебя ждет толпа народа для фото, но это не так часто.

— В одном из интервью вы назвали себя «кухонным Гитлером». Очень колоритная фраза, что это значит?

— Как-то ляпнула и прилипло. Мама меня приучила к чистоте. Пока жила с родителями, ненавидела кухонные дела, а когда съехала, то оказалось, что обожаю чистоту, и в этом плане я суровая. Но никогда никого не заставляю: надо — сама пошла и все сделала.

— Как относитесь к переменам в жизни, во внешности?

— Меня так жизнь швыряет, что я не успеваю привыкать. То играю в КВН, то работаю в компании, которая производит КВН, то «Пельмени», то сериал. У меня постоянно новый вызов, который я подтверждаю и доказываю.

Мне жизнь регулярно подбрасывает испытаний, никакого экстрима не надо, но я не против нового.

— Хотите продолжать сниматься в кино и какую роль ждете?

— Мне хотелось бы примерить другой образ. Все привыкли видеть во мне сильную женщину, а мне бы хотелось что-то мягче сыграть.

Понятно, что моя комплекция, внешний образ очень характерен, я никуда это не дену, я такая. Но в тех же «Пельменях» у меня есть другие роли, я не только мужа сковородкой могу воспитывать, я органично смотрюсь и в более драматичных моментах.

В общем, жизнь очень непредсказуемая, я боюсь говорить в слух — часто сбывается. Поживем-увидим.