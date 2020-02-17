Авдеев о съемках в фильме «Чернобыль: Бездна»: «Я прошел курс молодого бойца»

Осенью 2020 года состоится премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна», и, хотя до выхода еще много времени, в сети уже можно увидеть негативные отзывы, которые вызвал трейлер фильма.

Некоторые обвиняют Данилу Козловского в плагиате, — мол, он зачем-то создал «наш ответ» нашумевшему сериалу НВО 2019 года на эту тему.

Данила Козловский пояснил на это, что подготовка к съемкам велась несколько лет, а непосредственная работа началась через 2 недели после того, как был представлен сериал «Чернобыль», то есть можно сказать, что оба проекта снимались практически параллельно.

Мы поговорили с одним из актеров, снимавшихся в «Чернобыле» — с Филиппом Авдеевым.

«Это был курс молодого бойца»

— Понравилась ли вам ваша роль и работа в фильме?

— Конечно, это был очень крутой опыт. Можно сказать, что я прошел курс молодого бойца. Помимо актерских задач, было и много других… Было интересно, запомнится на всю жизнь.

— Приходилось ли выполнять трюки без каскадеров?

— Да, и трюки в том числе, но это был мой осознанный выбор. Погружение в воду, дайвинг и все, что с этим связано…

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«Данила всех заряжает своей энергией»

— Как вам работалось с Данилой Козловским?

— Да прекрасно. Мы сразу друг друга поняли, никаких внутренних преград между нами не было с самого начала. Понимали друг друга с полуслова. Было очень комфортно, а еще Данила всех вокруг заряжает своей энергией, которой у него очень много.

В нем сочетается много качеств, он все успевает и как режиссер, и как актер, а это всех очень вдохновляет. Этому стоит поучиться многим людям. Посмотрим на результат, который получился.

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«Говорить о плагиате – бессмысленно»

— Когда фильм еще только анонсировался, многие обвинили Козловского в плагиате. Мол, он многое использовал из сериала НВО «Чернобыль», который был показан в прошлом году…

— «Чернобыль» Козловского – огромный проект, организовать который за две недели, прошедшие после анонсирования сериала НВО, было бы просто невозможно. Работа началась довольно давно.

Я считаю, на такую тему, как Чернобыль, нужно снимать кино, и нужно давать именно разные взгляды на историю. Чтобы люди получили возможность изучить эти исторические события с разных сторон, используя разные точки зрения. Это первое.

А, во-вторых, говорить о плагиате… Ну представьте: один режиссер снимает фильм про любовь, и другой снимает тоже про любовь – это что, плагиат? Это одна и та же тема, только раскрытая разными режиссерами и разными артистами. В искусстве вообще говорить о плагиате бессмысленно, на мой взгляд, потому что здесь все очень индивидуально.

«Его будут смотреть люди разных поколений»

— Какой, по вашему мнению, должна быть зрительская аудитория фильма? Для какого он возраста?

— Даже не знаю, я никогда не ориентировался на аудиторию в этом смысле. Я считаю, если кино хорошее, то его будут смотреть и будут любить люди разных поколений. Это основная победа фильма, если он не делит свою аудиторию на какие-то категории. Кино должно «попасть» во всех, потому что тема такая – к ней невозможно относиться равнодушно.

Нам остается только ждать премьеру и надеяться, что успех нового фильма на такую, действительно, важную и сложную тему перекроет все отзывы негативно настроенных зрителей.