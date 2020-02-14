«Уважай своего мужа и терпи!»: Роза Сябитова о современных знакомствах и содержанках

День святого Валентина — один из самых романтичных праздников: витрины магазинов завалены сердечками, по телевизору только про любовь, а парочки сбиваются с ног, чтобы приготовить сюрприз второй половинке.

А с кем говорить о любви и отношениях накануне праздника, как не с главной свахой страны? Журналисты Teleprogramma.pro собрали самые волнующие вопросы и задали их Розе Сябитовой — соведущей программы «Давай поженимся!».

«Брак держится не на цифрах, а на женском терпении»

— Чем порадовать свою вторую половинку в данный праздник?

— Главное, подарить то, что нужно любимому человеку, а не то, что нравится тебе. Чаще всего девушки грешат в этой истории. Например, на 23 февраля главные подарки – носки и парфюм, пену для бритья и станки.

Милые, вот поверьте, мужчинам точно не это нужно. Надо не додумывать, а просто наблюдать за своим любимым и постараться понять, что делает его счастливым, что его радует. И он точно оценит этот подарок, а не бритвенный станок.

— Многие хотят в этот день пожениться. Как вы считаете, красивые даты будут залогом счастья семейной жизни?

— Мы уже давно обратили внимание на то, что это не работает. Чаще всего, на красивые даты покупаются инфантильные люди, которые боятся брать ответственность за собственную жизнь, которые ищут для себя оправдания, которые любят спихивать проблемы и неудачи на даты, на людей и все остальное.

Брак держится не на цифрах, а на женском терпении. И для подтверждения моих слов есть статистика: из 10 браков в 8 случаях инициатором развода является именно женщина. Просто терпелка закончилась. Мужчины на развод вообще редко подают. И даже если завели любовницу, это не является для них поводом для развода.

«Уважай своего мужа!» – говорила мне моя бабушка.

А я ей в ответ: «А если уважать не за что?»

«А ты придумай, за что можно и начинай ему внушать! – отвечала бабушка. – «В итоге он и сам поверит и вот тебе результат»

Так что и у вас есть свой предмет для гордости и ключик к счастью.

— А если у человека нет пары, то где ему найти потенциальную невесту/жениха и с чего начать знакомство?

— 14 февраля — не очень подходит для знакомства. Главное правило — искать партнера, имея выбор. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин — ведь берешь первое, что попало под руку.

Познакомиться можно, например, в Новый год. Вышли на главную площадь, народу полно, у всех хорошее настроение. Вот там точно можно кого-то найти. А 14 февраля — это тот праздник, когда все по парам. Тут шансов никаких. День святого Валентина – не для поиска, а для закрепления отношений.

Мошенники на сайтах знакомств

— Как относитесь к сайтам знакомств? Реально там найти «нормального» человека?



— Шесть лет назад, когда я писала одну из своих книг, я проводила исследование «Какой способ самый успешный для знакомства». Так вот, на первом месте тогда стоял Интернет (сайты знакомств).

Во-первых, в Сети огромный выбор. К слову, у меня есть свой сайт знакомств, но он сильно отличается. Он не в открытом доступе, это скорее база данных.

Сейчас же сайты знакомств можно поставить практически на последнее место. Этим ресурсом воспользовались мошенники. Найти порядочного человека практически невозможно. Если вы хотите, чтобы вас обманули, то прошу туда.

Ну, и главное: если женщина долго переписывается с мужчиной, то успевает фантазировать на тему «какой он прекрасный». Я его придумала, я его слепила из того, что было и, как в известной песне, то и полюбила. И этот минус сейчас стал еще более жирным – у нас итак молодежь инфантильна…

Есть популярное приложение для знакомств и там даже создали «тревожную кнопку». То есть мошенников стало настолько много, что с этим начали борьбу.

— А что такое «тревожная кнопка»?

— То есть, когда клиент приходит на свидание и видит агрессию со стороны потенциального кандидата, он должен, во-первых, зайти в приложение, нажать на тревожную кнопку, где с ним свяжется оператор и будет спрашивать: где вы находитесь, что происходит и т.д. А потом они звонят в полицию или как-то помогают разрулить данную историю.

Но если происходят такие вещи с ведущими сайтами знакомств – значит не надо в интернете знакомиться в принципе. Видите, как там все. Даже те, кто зарабатывает на вас — подтверждает, что все плохо.

— Какая она — современная российская невеста?

— В какое время бы мы не жили — эталон невесты выбирает не общество, а мужчины, которые берут женщину для продолжения рода, для сохранения традиций. И критерий тут один – молодость и красота.

То есть женщина должна быть молодая, образованная, здоровая, без признаков анорексии. Родители тоже важны, ведь кто с внуками сидеть будет? Помогать с продолжением рода, пока молодые будут работать.

«Почему ей можно, а мне нет?»

— Если раньше мужчины искали невесту моложе, то теперь женщины ищут спутника по тому же критерию. С чем это связано?

— Ну, во-первых, это не ново. Просто в старину это считалось неприлично — взрослая женщина и молодой мужчина. Они не дадут потомства. Базовая основа семьи все-таки — это нажитое имущество и дети. Взрослый мужчина и молодая девушка — это более природно.

В современное время взрослые женщины с пеной у рта доказывают, что они еще ого-го и у них все хорошо и данные отношения больше не таятся. Мне кажется, что у таких женщин климакс и определенные проблемы, а другие думают: «Ну почему они могут, а я нет?». И понеслось… Другой вопрос — мораль, тут даже обсуждать смысла нет.

Содержанки были всегда

— Недавно на экраны вышел второй сезон сериала «Содержанки». Название говорит само за себя. Как относитесь к женщинам, которые стремятся жить за счет мужчины? И почему, по вашему мнению, сериал стал популярным среди россиян?

— Содержанки были всегда, они не сегодня пришли. Не сегодня стали модными и не сегодня появились. Ими становится определенная категория женщин. Например, в 90-е были популярны путаны, вспомните фильм «Интердевочка». Так, впрочем, и сейчас.

Как правило, это девочки из бедных семей, без образования, которым хочется жить неплохо только за счет собственных инстинктов. С одной стороны, бросать в нее камни достаточно сложно, причин-то много. Тогда камни нужно бросать в родителей. Ну, и в общество тогда тоже, раз там поощряется эта история. Спрос рождает предложение.

И это как зараза, как вирус. И хорошие девушки этим тоже заболевают. И хорошо, что такие фильмы показывают. Как минимум, родители это увидят, и начнут узнавать своих детей и хвататься за голову. Господи, а моя-то, моя-то где? Про другому мы не вылечим эту простуду…