Алла Михеева: «Больше думать — это в принципе не про меня!»

Популярная ведущая в интервью «Телепрограмме» рассказала о приятных сюрпризах, голливудских звездах и опасностях флирта на рабочем месте

В минувшую пятницу звезда «Вечернего Урганта» отпраздновала 31-й день рождения, а вскоре получила, возможно, главный подарок. В воскресенье на Первом канале состоялась премьера танцевального проекта «Dance Революция», ведущей которого стала именинница.

«День рождения и хандра? У меня все по-другому!»

— Психологи говорят, что после 30 некоторые люди перед торжеством испытывают «синдром именинника» — накатывает хандра, человек начинает больше думать о том, удалось ли себя реализовать… У вас было такое?

— Во-первых, больше думать — это в принципе не про меня. Во-вторых, у меня все по-другому: я с нетерпением жду дня рождения. Моя сестра (между прочим, она клинический психолог, кандидат наук) подтвердит, что это как раз абсолютно нормальная ситуация.

Обожаю предвкушение дня рождения и сюрпризов от друзей. Самые лучшие и неожиданные делает мой директор Олеся. Как-то я отмечала день рождения в Дубае, но по работе мне нужно было вернуться вечером 7 февраля. Неожиданно в аэропорту меня встретили друзья в масках.

Олеся — мастер сюрпризов. В другой раз она меня позвала в кинотеатр «Москва», заказав зал с просмотром моего любимого фильма «Великий Гэтсби». Сказала: «Можно в ночь на 7-е мы с тобой вдвоем отметим в кинотеатре?» И ровно в полночь на середине фильма начинается ролик про мои успехи и значимые события за год.

Но на этом сюрприз не закончился: после ролика в зал с поздравлениями зашли мои подружки, которые прилетели из Питера, Монако и других городов. Так что это счастливые дни для меня, когда я не думаю ни о чем, кроме того чтобы все повеселились.

— Как повеселились в этом году?

— После завтрака я поехала к своему художнику по гриму Ане Русиновой, она меня накрасила, потом отправилась в театр Crave на танцевальное шоу. Кстати, танцоры из Crave были у нас на отборочных турах в «Dance Революции». Потом в одном из московских танцевальных баров я собрала подруг, в также друзей с работы, с которыми я уже 8 лет. Это Гриша Шатохин, Вадик Селезнев, Саша Гудков, Миша Семечев, Дима Пепеляев, Рома Ким…

— Как в «Вечернем Урганте» проставлялись?

— После эфира пришла с шампанским, тортиком и вкусняшками.

— С членами жюри «Dance Революции» Аллой Сигаловой, Верой Брежневой, Сергеем Полуниным уже успели подружиться? Поздравляете друг друга с днем рождения?

— Я безумно благодарна этому проекту за то, что познакомилась с двумя величайшими людьми из танцевального мира — Сергеем Полуниным и Аллой Сигаловой. С Верой мы были уже знакомы.

У нас сейчас только начало проекта, поэтому надеюсь, что он подарит мне еще новых людей, с которыми у меня будут теплые, дружеские отношения, но которым необязательно будет дарить подарки на день рождения — достаточно будет просто написать эсэмэску.

Кстати, в «Вечернем Урганте» у нас есть даже хештег «семьяВУ». А после «Ледникового периода» (Алла сначала была участницей этого телепроекта, а потом и соведущей. — Ред.) у меня появилась вторая «рабочая» семья — мы встречаемся, общаемся, можем куда-то пойти вместе.

«После медляка со Шварценеггером многим отказывала»

— Вера Брежнева как-то сказала: «Для меня танец — это язык любви». А для вас танец — это что?

— Когда танцую я, то думаю, что это сексуально, но все равно получается некий юмористический танец. Хотя я тоже танцую танец любви!

— Когда последний раз вы танцевали классический романтический танец, на который мужчина пригласил женщину? Да такой, что остался в памяти на всю жизнь…

— Я запомнила на всю жизнь медленный танец, который станцевала с Арнольдом Шварценеггером. После него я очень многим отказывала в медленном танце, аргументируя тем, что последний раз танцевала с Арнольдом.

— Это вам благодаря работе так повезло?

— Да, этот танец случился на съемках передачи «Вечерний Ургант». Иван Андреевич был в отпуске, и меня попросили вместо него записать интервью со Шварценеггером.

— Танец случился экспромтом?

— Да, просто был экспромт медленного танца!

— А кто из наших звезд круто танцует?

— MARUV. Я была на светской премии одного издания, где она выступала. Я не могла отвести взгляд от нее, ее танец — это настоящий язык любви. Она какая-то магическая женщина.

— В танцевальных шоу много симпатичных парней с отличными фигурами. Они рискуют с вами флиртовать?

— Конечно, рискуют. Вопрос — рискую ли я? А я так рисковать не могу.

— Обычно звезды женского пола скрывают своих мужчин, если условия контракта обязывают их быть свободными. К примеру, раньше солистки «ВИА Гры» скрывали женихов…

— Думаю, что последняя группа, которая скрывала свои вторые половинки, была группа «На-На». Я никого не скрываю, просто считаю, что счастье любит тишину. Как и деньги, кстати.

— Это ваша установка или вашего мужчины?

— Моя.

— То есть глянцевых обложек после медового месяца вы делать не будете?

— Если бы я выходила замуж за Мэтта Дэймона, то, наверное, у нас была бы семейная обложка.

— А под какую мелодию вы бы мечтали станцевать свадебный танец?

— Знаете, у меня каждый месяц вкусы меняются. Если бы выбирала сегодня, то выбор был бы между Джоном Леджендом и хором Сретенского монастыря. Но, скорее всего, это будет какой-то современный динамичный танец, а может быть, станцуем под Дрейка.

— Сейчас все увлечены певицей Билли Айлиш, которая, кстати, выступала в «Вечернем Урганте». Вы ее слушаете?

— Кто ее не слушает! Мне кажется, все читатели «Телепрограммы» слушают Билли Айлиш.

«Зачем родителям менять маленькую Швейцарию на Москву?»

— Съемки «Dance Революции» проходят в павильоне, а ваш «Острый репортаж» в «Вечернем Урганте» обычно связан с поездками. Из-за коронавируса многие сейчас отказываются от путешествий. Если завтра вас пошлют в командировку — полетите?

— А я и лечу завтра в Ижевск, снимать массовое мероприятие. Я не боюсь коронавируса. Если он правда существует и это не выдуманная история, то, скорее всего, опасность заразиться такая же, как и у любого другого вируса. Если всего бояться, то нужно просто не дышать. Я не боюсь летать и не буду надевать маску в аэропорту.

— Как сказала Елена Малышева, грипп более распространенная инфекция — им больны сейчас в мире шесть миллионов человек.

— Я тоже так думаю. Просто такая паника сейчас у людей, из-за того что появилась новая болезнь.

— У всех людей разное чувство юмора, у некоторых оно отсутствует, плюс многие хайпуют, раздувая скандалы после юмористических программ. А вас критиковали после эфиров в «Вечернем Урганте»?

— Есть умные люди, есть умные люди с чувством юмора, есть умный человек с чувством юмора и чувством самоиронии. Я считаю, если может быть умный человек без чувства юмора, то человека с чувством юмора и глупого быть не может.

Многие хайпуют за счет имени известного человека, например Ивана Урганта. Но бывает критика объективная, адекватная. Я считаю, у моих подписчиков в социальных сетях конструктивная критика. Бывает она редко, в основном мне пишут либо хорошие комментарии, либо справедливые замечания — с ними я могу согласиться, могу и извиниться.

— Можете привести пример?

— После поездки в Бурятию в студии «Вечернего Урганта» я зажгла благовонную палочку и неправильно ее потушила, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Я искренне попросила прощения на своей странице в Инстаграме у жителей Бурятии.

Мне палочки подарили, а как ими пользоваться, не научили. Конечно, в этом большая моя ошибка, что я подробно не изучила этот вопрос. Любая ошибка — это опыт. Мы все живые люди, мы не можем не ошибаться.

— Главное — правильно извиниться, как Дима Билан, например, за свой «пьяный» концерт в Самаре…

— Я бы все отдала за то, чтобы оказаться на том концерте и увидеть раскрепощенные танцы Димы Билана! Посмотрела их в записи в интернете — мне понравилось.

Он тоже живой человек: вышел, станцевал как хотел в кои-то веки. Мне кажется, я примерно так же танцую. Единственное отличие в том, что я танцую дома.

Мы ждем его с такими танцами на нашем шоу «Dance Революция»! Уверена, что, даже если все судьи и не скажут да, выступление Билана точно произведет впечатление.

— Продолжая скандальную тему, предлагаю обсудить новую инициативу наших депутатов. Хотят ввести штрафы для соседей, которые сильно шумят — от 50 до 500 тысяч рублей.

— Откуда у людей такие деньги?! А если случайно человек один раз нарушил?

— Штрафами грозят «рецидивистам».

— Дорогие друзья, дружите с соседями, договаривайтесь. Не нужно вводить никаких штрафов! Не у всех есть возможность отметить, к примеру, свой день рождения в кафе, поэтому люди празднуют дома. Будьте дружелюбны, приносите друг другу сахар, заранее предупреждайте о праздниках!

— А вы дружите с соседями?

— У нас безумно дружный дом, мы с соседями поздравляем друг друга с праздниками, у нас есть общий чат. Одни соседи могут меня яблочным пирогом угостить, другие спрашивают: «Алла, мы сейчас на рынке, что-нибудь купить?» Причем это не первый такой дружный дом. Соседка по моему предыдущему дому до сих пор приходит ко мне на дни рождения.

— Родители часто приезжают из Сибири к вам в гости? Не планируют переехать в Москву?

— Мы часто видимся. Но переезжать они не хотят. Мне кажется, ни один человек, который живет в Междуреченске Кемеровской области, не хочет оттуда переезжать.

Этот город называют маленькой Швейцарией. Он находится между двух рек, между гор, вокруг тайга, кедры — потрясающая экология… Там кругом горнолыжные базы. Зачем им переезжать из красивейших мест нашей страны, где по соседству живут друзья, однокурсники, одноклассники?

Ну а для меня Москва — лучший город на планете. Питер меня вырастил и дал образование, а Москва раскрыла, приняла, приютила, дала дом и все на свете.