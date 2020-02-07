«Я не верю в гороскопы»: Константин Крюков о мистике, драгоценных камнях и любимых сериалах

В преддверии дня рождения журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до Константина, чтобы выяснить много интересных подробностей о его жизни.

«Легенда Феррари» — самые положительные впечатления

— На канале НТВ состоялась премьера сериала с вашим участием — «Легенда Феррари». Какие у вас впечатления от работы?

— Самые положительные! Во-первых, я очень люблю исторические проекты, а во-вторых, собралась такая команда, которая мне по душе. И режиссер, и партнер мой – Оля Погодина, и Паша (актер Павел Делонг. – от ред.), и все остальные… В общем, такая команда сложилась хорошая. Съемки были долгие, в разных местах.

И очень мне нравится мой герой, и вся история, которая с ним связана. Словом, одни положительные эмоции.

— Ваш персонаж – Яша – он вам близок?

— Не могу сказать, что он мне близок. Этот человек из спецслужб, очень импульсивный. Шпион, разведчик. Но я ему очень сопереживаю, особенно в любовных ситуациях. Мне кажется, у него такой интересный конфликт по жизни складывается, и вообще у него грустная судьба. Поэтому я ему симпатизирую.

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И актер, и ювелир

— Драгоценные камни – ваша первая профессия. Вы сами сделали немало ювелирных украшений, прекрасно в них разбираетесь. А сейчас возвращаетесь к ювелирному делу, хотя бы в виде хобби?

— Я и мой партнер некоторое время действительно занимались ювелирным делом как бизнесом. А сейчас я только иногда делаю какие-то вещи для друзей, которые просят либо какие-то камни найти, либо что-то специально для них придумать, сделать дизайн. Так или иначе – это всегда со мной, всю мою жизнь.

— Есть ли у вас самое любимое украшение из тех, что вы делали?

— Да, было кольцо, над которым мы очень долго думали, как сделать. Там была сапфировая линза, и мы хотели сделать миниатюрную рубиновую россыпь, сильно заморочились… Хотелось, чтобы линза была похожей на глаз. И, по-моему, нам это удалось.

«Мистика бриллиантов – это их цена»

— Актеры нередко – люди суеверные, верят в разные приметы. С другой стороны, драгоценные камни издавна окружались множеством мистических легенд. А вы верите в мистику камней?

— Я думаю, самая большая мистика драгоценных камней – это их цена. Особенно это относится к бриллиантам. Потому что так много денег в таком маленьком физическом объеме…

Всю человеческую цивилизованную историю эти маленькие камушки помогали людям сберегать свои средства, перевозить и прятать целые состояния. Недаром существует множество шпионских и детективных историй о бриллиантах, которые очень маленькие, но очень дорого стоят, и с этой точки зрения очень удобны для вкладывания денег.

А мистические свойства… Я лично не верю ни в гороскопы, ни в это вот все. Я понимаю, что у каждого человека могут быть предметы, которые он считает для себя мистическими. Но какие-то универсальные вещи – например, про то, что Львам следует носить рубины – с этим я не согласен.

Предстоят съемки в историческом проекте

— Расскажите, чем планируете заниматься в 2020 году?

— У меня в планах – еще два исторических проекта, я могу рассказать про один из них. Мы продолжаем снимать «Агату и сыск», в котором я в прошлом году снимался. Это такая детективная история по романам Антона Чижа.

И еще будет один большой проект, связанный с историей Древней Руси, но, к сожалению, я пока не имею права ничего о нем рассказывать. Исторические проекты – это всегда очень интересно, потому что попадаешь в какую-то совершенно иную среду. И костюмы, и речь другая… В этом интересно жить.

О любимых ролях и фильмах

— В вашей копилке – десятки ролей в фильмах и сериалах, какие из них можете назвать самыми любимыми?

— Ну, наверное, в первую очередь – это самая первая роль – в «9 роте». А еще у меня был такой сериал, назывался «Пенсильвания».

Там я играю совсем не характерную для себя роль – следователя, который уезжает в глубинку России, чтобы разобраться в вопросах пропажи детей. Вот эта роль мне очень нравится, потому что там очень интересный детективный сценарий. Следователь очень странный, такой педант, который сильно меняется к концу сериала.

— А что вы сами смотрите? Какие фильмы видели в последнее время?

— Я очень люблю Бертолуччи (Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер. — От ред.). Очень! А если говорить о сериалах – я посмотрел все сезоны «Острых козырьков», очень хороший сериал.

И вот сейчас начал смотреть «Берлин Вавилон», это в связи с «Легендой Феррари», там действие происходит почти в одно и то же время. Этот сериал меня просто поразил до глубины души, такие подробные детали, так передается время заката цивилизации…

Мы поздравляем Константина Крюкова с днем рождения и желаем и в дальнейшем получать удовольствие от своей работы.