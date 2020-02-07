«Последний герой» Эрик Давидыч: «Прихвачу свитер, сделаю из него веревку, сдам в аренду»

Скандальный автоблогер и организатор движения стритрейсеров Эрик Давидыч (Китуашвили) недавно вновь попал на страницы СМИ после того, как чуть не умер на необитаемом острове во время съемок шоу ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звезд».

Оказалось, что у блогера – сахарный диабет, который чуть не стал для него фатальным. Давидыча откачивали в стационаре 16 часов! К счастью, все закончилось хорошо. Накануне выхода нового сезона шоу, блогер рассказал Teleprogramma.pro, для чего вообще с таким здоровьем отправился в «Последний герой» и как на нем это отразилось.

— Зачем вам с таким несовершенным здоровьем экстремальное шоу «Последний герой»?

— Я давно смотрел эту невероятную программу, и для меня ребята оттуда всегда были смельчаками, ищущими невероятные приключения. Это испытание интересно мне, потому что я никогда не попадал в такие условия, и мне всегда хотелось проверить себя.

Одно дело — смотреть по телевизору как кто-то, скажем, ест лягушку, и воротить нос. И совсем другое – оказаться в такой ситуации: сам будешь кушать эту самую лягушку, потому что другой еды у тебя не будет. Знаете такую фразу: «гордость уходит перед падением»? Вот мне интересно нащупать эту грань.

— Вам важно победить?

— Над собой – да. Я должен победить сегодняшнего Эрика в этом. Сейчас я вешу 144 килограмма, это мой максимальный вес – и мой ужас. Мои фанаты, друзья, близкие – все наезжают, чтобы я похудел. Мое тело подготовлено, я могу присесть 1200 раз, отжаться.

Но при этом я все равно хожу с пузом и толстею. Таков мой организм, но я должен его победить. И это будет для меня основной победой. Вопрос не в том, чтобы дойти до финала, допустим. Для меня не стоит цели победить в программе – надо победить себя, это разные вещи.

— Вот вы согласились на шоу, собираете чемоданы, деваться уже некуда. Страшно стало?

— Ничего. Есть люди, которых пугает только соленый суп и плохое здоровье родителей. Я прошел все, что только можно.

Что такое одиночество и что такое быть в изоляции, как меняется психологическое состояние людей, когда они оказываются взаперти, как работает физиогномика, как ведет себя человек в той или иной опасной ситуации – все это я уже знаю. Меня ничего не пугает. Я еду побеждать.

— А с экстримом вообще сталкивались в жизни?

— Я по жизни все время попадаю в экстремальные ситуации. Они абсолютно разные, и не всегда ты можешь объяснить, почему они происходят.

Однажды я провалился под лед на тракторе: дверь прижало, руки и ноги отнялись от холода, я уже попрощался с белым светом. Но если я все такие случаи вспоминать сейчас начну, то это займет много времени.

— Думаете, с ребятами на острове легко сойдетесь?

— Абсолютно. Я трудоголик, люблю работать на результат, но не люблю сопляков и слабаков, и терпеть не могу, когда скулят и ноют. Я всегда поддержу, помогу, подскажу, успокою. Я вижу, когда человек ломается, и знаю, как ему помочь. Нашей группе психолог не нужен – я буду сам со всеми работать!

Но, конечно, кто-то будет сильнее, а кто-то слабее. И скандалы, конечно, тоже возможны – люди на стрессе, на нервах. Хотя по большей части люди едут взрослые, и поэтому, надеюсь, конфликтов не будет. Главное, чтобы мне с командой повезло. Если будет слабая команда, будет гораздо тяжелее.

— Что возьмете с собой на шоу «Последний герой»?

— Мне передали ограниченный список вещей, которые можно брать с собой. Я спросил, могу ли взять с собой шерстяной свитер, и мне сказали «да». Но ведь ничто не мешает мне его распустить и сделать из него веревку! И вот на острове будет Давидыч, у которого будет веревка, и все остальные. И дальше я уже буду думать, дать ее кому-нибудь в аренду или еще что…

— Как распорядитесь призом в случае победы? (на кону шоу – квартира в Москве – прим. ред.)

— Возьму деньгами и переведу их в детский фонд, либо точечно выберу кого-нибудь с инвалидностью в кричащей ситуации – кому экстренно нужны деньги прямо сейчас. А может быть, поддержу очередной детский дом. Я с 2010 года занимаюсь поддержкой детей с ДЦП и посещаю огромное количество детских домов. И даже сегодня перед интервью мне пришел видеоотчет. Перед Новым годом мои ребята поехали раздать конфеты, подарки, игрушки. Посетили в общей сложности пять детских домов. Господь дает мне – а я это отдаю.