Ольга Кабо: «Смоктуновский мне сказал: «Не бойся идти в гору, какая бы она ни была страшная»

Актриса Ольга Кабо рассказала о переходе из кино в театр и своих литературных проектах. Артистка празднует день рождения 28 января.

С актрисой Ольгой Кабо корреспондент Teleprogramma.pro встретился в Театре им. Моссовета. Увидеть артистку кино, окончившую ВГИК, в гримерке одного из лучших театров – большая редкость. В театре не жалуют «киношников».

Чтобы стать своей в театральной труппе, надо обладать не только большим талантом, но и терпением, которого звездам экрана часто не хватает. Мы пообщались с Ольгой в преддверии ее дня рождения обо всем — о работе, об отношениях с другими актерами.

— У вас просторная и удобная гримерная, сразу видно, что находишься в гостях у заслуженной артистки.

— В этой гримерной я провожу очень много творческого времени. Иногда, после репетиции и до спектакля, я остаюсь здесь, среди этих игрушек, подаренных нам, актрисам, с которыми мы делим пространство, — Катя Гусева, Юля Хлынина, Лиля Волкова. Мы редко пересекаемся в спектаклях, но иногда оставляем друг другу на столиках приятные записки или сувениры. Такая милая, уютная традиция.

— В каких спектаклях вас можно увидеть?

— В Моссовете я играю в «Опасных связях», «Мораль пани Дульской», в котором я опять играю коварную соблазнительницу, видимо, Павел Осипович Хомский видел меня именно в отрицательных ролях. Хотя, однажды, после репетиции, сказал: «Оленька, мне в Вас гадости не хватает» — пришлось культивировать. (Смеется.)

И в проекте Юрия Еремина «Морское путешествие 1933 года». Участвую в антрепризе «Великая иллюзия или венецианская комедия», играю Маргариту в «Мастере и Маргарите» — это спектакль долгожитель, ему 17 лет. Репетирую спектакль «Лицо» по пьесе Александра Галина.

Очень жду премьеры сериала «Журавль в небе» на Первом канале. Это невероятная история любви, 60-е годы, Гагарин только покорил космос, страна живет мечтами о великих победах. Мои партнеры — Борис Невзоров и Сергей Пускепалис.

— Когда-то вы исполнили партию Юноны на корейском языке.

— Все началось с того, что меня не взяли в постановку Ленкома «Юнона и Авось». И вдруг Алексей Львович Рыбников пригласил меня сыграть эту роль в Южной Корее, на сцене Метрополитен-оперы в Сеуле. Петь предлагалось на корейском.

У меня уже был опыт работы там. Я получила на Кинофестивале тихоокеанских стран приз за лучшую женскую роль и предложение сняться в фильме на корейском языке. Даже научилась давать автограф иероглифами.

Так вот, когда я прилетела в Сеул для постановки «Юноны и Авось», выйдя из аэропорта, увидела огромную растяжку — Olga Kabo welcome to Seoul. Сказочный момент моей жизни.

В то время российские журналисты назвали меня Марианной корейского народа (по аналогии с Марианной — героиней популярного сериала «Богатые тоже плачут».— Прим. ред.), таков был уровень моей узнаваемости в Корее. Спектакль пользовался большим успехом.

— Последние недели появились слухи о вас и Николае Караченцове. Вы долго дружили, но такие разговоры начались именно сейчас.

— Николай Петрович — человек-космос. Талантливый артист, партнер, друг, человек. Мне посчастливилось дружить и работать с ним и в кино, и на сцене. Во многом, наверное, он повлиял на мое становление как актрисы. Его уважение к профессии, его профессионализм и дисциплина передались и мне.

Красивый, харизматичный, умный, сильный, мудрый, внимательный, деликатный, его невозможно было не полюбить, он всегда был душой любой компании, всегда все к нему обращались за советом. Он ушел из жизни непростительно рано, нелепо, несправедливо, на гребне творческих сил…

А насчет слухов — без комментариев. Мои воспоминания об этом человеке всегда со мной.

— Вы сыграли, пожалуй, со всеми звездами советского кино. Сейчас киноиндустрия обновилась, пришли не только другие артисты и режиссеры, но и администраторы. Можете рассказать, в чем разница?

— Я снималась со Смоктуновским, Ширвиндтом, Гундаревой, работала с паном Ежи Хоффманом. Однажды Иннокентий Михайлович Смоктуновский сказал мне после съемки: «Оля, я хочу пожелать тебе только одного — не бойся горы, не бойся идти в гору, какая бы она ни была страшная». И я не боюсь, даже если взобраться на нее не получается с первого раза.

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— Правда ли, что роль Мерседес в фильме «Узник замка Иф» сначала предлагали вам, и только после вашего отказа взяли на роль Анну Самохину?

— Я не отказалась от роли, просто мы с Георгием Эмильевичем не смогли развести сроки съемок. Но наша встреча состоялась чуть позже, в фильме «20 лет спустя».

— Сейчас с утверждением на роль, если приглашают на кастинг, спорных ситуаций не должно возникать.

— Как это? Хожу на кастинги! Со скрипом, но хожу, куда деваться. Увы, на многих телеканалах есть «свои» артисты, и часто бывает, что сразу понятно, кто будет исполнять роль. Но приглашают всегда несколько претенденток. Объективности в творчестве быть не может.

Поэтому я привыкла легко относиться к неутверждениям. Это тоже часть профессии — умение держать удар и верить в себя. А мой великий учитель Бондарчук всегда говорил: «Главное в жизни — уметь ждать и идти только вперед!» Так что я с надеждой вхожу в новый год своей жизни!