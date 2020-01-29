«За строгость у нас отвечает мама, а я балую»: Дмитрий Маликов о детях, семье и подарках к юбилею

29 января свой юбилей отмечает Дмитрий Маликов. Народному артисту России исполнится 50 лет. Дата знаменательная во всех отношениях, и к ней исполнитель и композитор подошел с внушительным багажом жизненного опыта, сотней добрых друзей и, самое главное, любимым мужем и молодым отцом.

О том, как будет отмечаться полувековой юбилей, о настоящих друзьях и новом министре культуры РФ Дмитрий Маликов рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Дмитрий Юрьевич, вы планируете дать концерт к своему юбилею. Это будет подарок для поклонников вашего творчества. А для семьи и друзей будет отдельный праздник? Сколько гостей пригласили?

— Да, будет отдельный праздник для семьи и друзей. Соберу близких в другой день и в каком-нибудь симпатичном месте. Хотел бы, чтобы на празднике присутствовали люди, которые могут назваться моими друзьями.

Это, в первую очередь, те, кто испытывает искреннюю симпатию — с кем, много чего у нас связано. Таких друзей у меня достаточно много и я их всех пригласил. Много гостей будет, наверное, больше сотни, потому что уже прожита жизнь. Хочется сказать всем этим ребятам: уважаю и люблю.

— В наше время у именинников часто спрашивают о подарках. У вас уже интересовались, что подарить? Вспомните, какие необычные подарки вам дарили?

— Многие интересуются, но я затрудняюсь сказать, что мне было бы нужно. Всегда есть приятные мелочи, которые не хочется себе позволять. Может кто-то подарит редкую пластинку или проигрыватель, будет, конечно, приятно, но заказывать подарки — это не скромно, не мой путь. А вот самый впечатляющий — это большой концертный рояль, на котором я играю. Я о нем мечтал долгие годы.

— Чем занимается ваша дочь Стефания?

— Она учится в МГИМО на факультете международной журналистики, хочет заниматься общественной деятельностью. Конечно, мы ее поддерживаем, хотим чтобы она была шире образована, как можно больше знала. Она много читает, здорово ведет свои соцсети, думает о блоге на YouTube. Но сначала нужно закончить университет, а потом личные планы. Думаю, если она будет интересной личностью, то все остальное приложится.

— Вы строгий папа?

— Нет, я не строгой папа. За строгость у нас больше отвечает мама, а я балую.

— Как растет ваш сын Марк? Что умеет делать уже в своем возрасте?

— Сынуля растет замечательно, ему два года. Уже многое умеет: разговаривает, считает до десяти, танцует «Калинку». В общем, все, что положено делать ребенку в два года он умеет и даже чуть больше.

— Стать отцом в 20 лет и в 48 – разница большая? В чем она проявляется?

— Конечно, разница огромная. Ты гораздо больше ценишь моменты, которые проводишь с сыном. Ты ценишь время. Время — это самое дорогое, оно уходит, его не вернуть. Когда тебе двадцать — ты до конца все это ценить не можешь.

— Есть вероятность, что Марк не последний ваш с Еленой ребенок?

— Трудно сказать. Надо понимать всю степень ответственности, а мы не молодеем. Ведь дело не только в том, чтобы родить, нужно еще вырастить, чтобы у ребенка были родители, а не бабушки и дедушки. Точнее, бабашки и дедушка должны быть, но чтобы родители не выглядели также.

— В России назначен новый министр культуры. Вы знакомы с Ольгой Любимовой? Как думаете, стоит ждать принципиальных перемен при новом руководителе?

— Не знаком с Ольгой Любимовой, ничего о ней сказать не могу. Эти новости сейчас актуальные, но я в силу своего юбилея не успеваю следить за политическими событиями. Посмотрим за ее шагами, что она будет делать. Но в целом эстрадные артисты не очень много контактируют с Министерством культуры. К сожалению или к счастью, мы как-то больше сами себе предоставлены.

— Одна из обсуждаемых тем — история с Аленой Водонаевой, которая посоветовала «не рожать рабов стране из-за материнского капитала». Многие ополчились на девушку, даже в Госдуме предложили оштрафовать ее за подобные советы. Какое ваше мнение по этому вопросу?

-Маткапитал — это хорошо, и если у государства есть возможность подсобить молодым родителям — прекрасно. Все остальные реплики и мнения меня не очень интересуют.

Редакция портала Teleprogramma.pro поздравляет Дмитрия Маликова с днем рождения! Здоровья вам и любви! Будьте счастливы!