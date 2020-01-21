Маша Малиновская: «Мой сын не знает отца. Никаких алиментов, никакой помощи – ноль»

21 января свой день рождения отмечает Маша Малиновская – телеведущая, модель и певица, одна из самых известных блондинок нашей страны. Ей исполняется 39 лет. Поздравляем!

Относиться к Маше можно по-разному – кто-то ее обожает, кто-то недолюбливает, — однако трудно спорить с тем, что Маша – удивительно яркая, умеющая привлечь к себе внимание женщина.

Мы дозвонились до Маши в преддверие ее праздника и задали несколько вопросов.

Девичник в ресторане – или презентация новой песни в ночном клубе?

— Мария, как планируете отмечать день рождения, будет ли пышный праздник?

— Вы позвонили как раз в тот момент, когда мы это обсуждаем. 21 число – это вторник, все работают… Скорее всего, буду отмечать 24-го или 25-го, тем более, что к этому дню будет приурочен выход моего нового трека.

Может быть, устрою девичник в ресторане, а может, отмечу день рождения в клубе и там заодно презентую трек.

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Телеведущая, «немножечко» певица и бьюти-блогер

— Как сейчас развивается ваша карьера, чем занимаетесь?

— Во-первых, я ведущая канала «МУЗ-ТВ». Вернулась, можно сказать, к истокам… Так что у меня развивается карьера телеведущей и я еще немножечко пою.

— Вы примеряете на себя еще и образ бьюти-блогера…

— Да! Мне просто много раз об этом писали и просили рассказать, какой косметикой я пользуюсь, как ухаживаю за кожей и волосами… Я попробовала сделать обзор, и, к моему удивлению, он набрал большое количество просмотров. Я всерьез теперь думаю – не заняться ли мне и такой карьерой – бьюти-блогера. Это оказалось забавным.

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Сын – математик и шахматист – не знает своего отца

— А чем увлекается ваш сын?

— Мирону в этом году исполнится 9 лет. Он очень любит математику, это для меня стало неожиданностью. К моему удивлению и великой радости оказалось, что он очень тянется к шахматам. Серьезно занимается шахматами… А я – абсолютный гуманитарий.

Вообще Мирон очень хорошо учится, радует маму. Он ходит в совершенно обычную московскую городскую школу, потому что я не считаю, что в какой-то особенной частной гимназии дети получают более качественное образование. Я хочу, чтобы Мирон вырос хорошим, умным, скромным человеком.

— Вы строгая мама?

Я думаю, что нет… А давайте спросим у Мирона, он со мной сейчас в машине. Я строгая мама? (слышен голос мальчика – «Нет»). Но и не могу сказать, что я ребенка балую.

— Общается ли с Мироном его папа, как-то принимает участие в его воспитании?

— Нет. Мирон с ним незнаком. Они ни разу не виделись, его отец даже не попытался ни разу увидеть сына или как-то выйти на связь… Никаких алиментов, никакой помощи, – ноль. Мы с ним расстались еще в то время, когда я была беременна. И с тех пор мы нашего папу не видели. Мне-то все равно, мне комфортно и без него, а за ребенка, знаете, обидно. Сын спрашивает про папу…

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«Мое сердце свободно!»

— Вы ощущаете себя любимой, счастливой женщиной? Или ваше сердце свободно?

— Мое сердце свободно! Но это не мешает ощущать себя счастливой. Чувствую себя прекрасно, я не одинока, но при этом я свободная молодая красивая женщина. Я могу себе позволить заводить романы, серьезных отношений у меня сейчас нет, но никакого дискомфорта от этого я не испытываю. Жизнь только начинается!

Мы поздравляем Машу Малиновскую с днем рождения и желаем, чтобы это ощущение – «жизнь только начинается» — сопровождало ее еще как можно дольше!