Ольга Погодина: «Кино не может быть бесполым! Нужна страсть!» 

Манто, кабриолеты, сигареты в мундштуках, белые лошади в попонах и голые плечи великосветских дам… Красота и роскошь эпохи декаданса сменились виселицами, трупами на улицах, кровавой беспощадной войной. Россия начала прошлого века манит художников, ведь ее можно нарисовать любыми красками, в ней можно найти сильные эмоции и чувства. Драмы всех мастей. Героев любых масштабов… И о многих мы почти ничего не знаем. Например, женщина с яркой фамилией Елена Феррари (Ревзина, по мужу Голубовская) стала первой советской разведчицей, резидентом, сумевшим создать мощную агентурную сеть. Она жила в Италии, во Франции, Германии и Америке. Во всем мире ее знали как известную поэтессу. Она умело управляла мужчинами, а в какие-то моменты и судьбой мировой истории .

Ольга Погодина решила взяться за эту захватывающую историю — как продюсер и как актриса, исполнившая главную роль. И мы решили узнать у Ольги все о фильме «Легенда Феррари», который скоро покажут на НТВ (с 20 января по вечерам).

«Себя режу жестоко!»

— Ольга, вы, как продюсер, как относитесь к необходимости редактировать сцены со своим участием?

— Как продюсер проекта, я создавала его своими руками от момента написания сценария до финального монтажа. Вместе с композитором мы придумывали стилистику музыкального ряда и многое другое. Мне важен результат. И режу я безжалостно! Даже режиссер иногда говорит: давай оставим. Но я понимаю: надо резать. Набираю серию на 50 минут, но вижу, что она не настолько динамична, как хотелось бы! А 48 или 46 минут — просто летят. Себя же я очень критично воспринимаю, жестоко, вижу все недостатки. Если ты смотришь на себя и тебе все нравится, это сумасшедший дом. Ты должен видеть недостатки. Это как в скульптуре — все лишнее долой. Тогда заиграет суть.

— В мультике «Фильм! Фильм! Фильм!» есть сильная сцена, когда все герои стоят с трясущимися руками по время премьеры. Вы волнуетесь, когда фильм оценивается зрителем?

— Я всегда ухожу. Когда в кинотеатре премьера, мой график таков: появляюсь на сцене, говорю все, что нужно сказать, и уезжаю выпускать новости вместе с пиарщиками. Это уже ритуал. Кустурица, кстати, так же делает, я видела. И больше никогда специально фильм не смотрю.

— Для вас чья оценка самая значимая?

— Это в юности ты очень восприимчив, волнуешься. В возрасте есть только один положительный момент — ты становишься стрессоустойчивым и умеешь управлять эмоциями. Этому непросто научиться, но необходимо, чтобы побеждать. Главное, самому понять — это хорошо или плохо. И если ты уверен — значит, все хорошо и ты в игре. Такая уверенность у меня была и после завершения производства «Легенды Феррари», и после фильма про Маргариту Назарову. И кто бы мне сейчас что ни сказал, это меня ни на секунду не собьет и не заставит поколебаться в этой уверенности.

«Дорожу своими врагами»

— Вы продюсер, но вы и актриса. Съемочной команде комфортно работать, когда начальство постоянно рядом?

— Я собираю настолько близкую себе команду, что проблем не возникает. Все мои картины очень ансамблевые. Я не просто люблю артистов — я преклоняюсь перед этой профессией. В процессе работы у нас возникают по-настоящему дружеские отношения. Впрочем, человек даже может быть мне неприятен. Но я вижу, что он реально очень подходит, и работаю с ним. У меня есть артисты, которые переходят со мной из картины в картину, но с которыми у нас исключительно деловые отношения. Главное, чтобы человек подходил для нашего ансамбля. У меня бывали конфликтные ситуации, когда люди вели себя, на мой взгляд, неверно и это могло навредить делу. И тогда я тоже вела себя жестко. Я все равно обязана разрулить эти ситуации. Командир самолета даже в экстренной ситуации обязан его посадить любой ценой. Попробовать спасти и самолет, и пассажиров .

— Жесткие решения продюсера и творческая актерская работа… Невозможно же одновременно делать и то и другое?

— Человек, который чем-то управляет, должен быть систематизирован. У него мозг работает системно. И, зная досконально особенности своей профессии — и актерской, и продюсерской, ты отстраиваешь удобную среду. Набираешь людей, которым ты должен доверять, очень правильную команду. Распределяешь обязанности и свои силы. И тогда все начинает работать на тебя, на проект. И появляются огромные возможности, которые можно отдавать актерской профессии.

У оглушительного фильма «Джокер» продюсер — Брэдли Купер. Он большой артист, сделавший грандиозную продюсерскую работу. Я ему аплодирую, его немыслимой гениальности. Отдать такую потрясающую роль другому человеку, увидев, что тот сделает это виртуозно, — надо быть великим!

— Вам «Джокер» понравился?

— Да. И пусть этим я сейчас наживу очередное количество врагов.

— Вы так говорите, будто у вас много врагов.

— Они есть. И я ими дорожу. Потому что меня бы не было, если бы у меня не было врагов. Меня сделали и враги, и друзья. И безумно благодарна и тем, и другим. Нет большего стимула в жизни, чем враги. Закон драматургии подразумевает преодоление препятствий. От этого ты становишься сильнее. Ты должен быть к этому готов. И ты взрослый, когда осознаешь, что ты к этому готов.

— Вы много и успешно работаете со своим мужем Алексеем Пимановым. Близкому человеку сказать что-то жесткое, неприятное всегда непросто. Насколько вы откровенны в критике друг друга?

— Мы откровенны. Мы не спорим о бытовых вещах. Если и есть место спору, то только по работе. В этом мы нехарактерная пара. Обычно актрисы-жены снимаются у своих мужей. У нас с Алексеем за всю жизнь только две совместные картины. Это «Мужчина в моей голове» — один из моих любимых фильмов. И «Три дня в Одессе». Как продюсеры мы делаем разные проекты, каждый свой. И, конечно, Алексей занимается серьезными организационными вещами с каналами, прокатчиками, другими продюсерами и так далее.

— Главная героиня вашей новой работы — Елена Феррари. Советская разведчица. И, если честно, я ничего о ней раньше не слышал.

— Я эту историю раскопала в архивах, когда снимали «Маргариту Назарову». Тогда мне хотелось найти такую же емкую, смачную, очень вкусную историю, равную по фабуле Назаровой, иначе я просто сойду с ума. Вы не представляете, сколько я всего перечитала. У меня голова сравнима с эпловским софтом. Я перелопатила нечеловеческое количество литературы за эти годы.

И вот нашла кораблекрушение. В 1921 году четырехпалубный лайнер «Адрия» раздавил яхту Врангеля. Расследовать катастрофу не стали, такие аварии случались довольно часто. Но яхта мгновенно ушла под воду, а значит, удар был сильный и нанесен в очень точное место. И самое главное — на борту яхты находилась казна Врангеля и его архивы. Тогда не было такого водолазного снаряжения, чтобы работать на дне, поэтому все таинственно исчезло… Хотя всем пострадавшим страховые компании выплатили солидные страховки.

— Елена Феррари участвовала в этой операции?

— Да! Я познакомилась с людьми, которые профессионально занимались этим вопросом. Нашу резидентуру в Америке, которая работает по сей день, создала Елена Феррари. Она была очень серьезным агентом, разведчиком, а потом резидентом.

— Судя по трейлерам, у вас не совсем шпионское кино…

— Шпионский детектив — это забавно, это приключение, это должно быть очень смачно, интересно, захватывающе, динамично, со страстью. Я не приемлю бесполое кино. Важно, чтобы в кадре были красивые мужчины, женщины, чтобы между ними были не школьно-паркетные отношения — за ручку подержаться. Нужна страсть, которая превращается в глубочайшее чувство, которая из врагов может сделать друзей. Елене Феррари это удалось. Ее любовником был агент британской разведки, нанятый для ее устранения…

— История очень яркая. Как создавались костюмы, антураж?

— Это тот случай, когда ты выбираешь историю, которая тебя трогает до предела. 20-е годы — страшное время. Гражданская война. Но безумно красивое с точки зрения моды. Нуар, декаданс, опиумные и поэтические салоны. Это одна из самых красивых эпох в истории женского костюма. Это очень сексуальный период. Именно в это время люди перешли к куртуазности и открытой чувственности. И это отображала мода. У нас замечательный художник по костюмам — Алла Киреева, мы с ней работаем много лет. Как правило, она делает исторические картины. И очень точно чувствует эпоху, персонажа и артиста. Чтобы герой был не ряженым, а живым, его нужно невероятно правильно одеть. В то время было много длинных струящихся блуз, было очень своеобразное белье. Кстати, именно тогда впервые белье вообще перестали носить. Очень сексуальное время. И вся картина — кровавая и сексуальная.

«Иностранца сыграть нельзя»

— Исполнитель главной роли Павел Делонг всем этим характеристикам соответствует. Признайтесь, вы из него отчасти делали Джеймса Бонда?

— Невозможно было удержаться! Иначе бы мы не выбрали такого артиста, и я бы не сражалась за него много месяцев, теряя деньги. Но я была абсолютно уверена, что это только его роль. Ценой своего кошелька несколько месяцев мы добивались его участия. Он иностранец, поляк. У него в менталитете есть что-то такое, что невозможно изобразить. Польского немца, каким является по сюжету его герой, нельзя сыграть. Им надо быть. В нем есть жесткость, мужественность, сумасшедшая сексуальная мужская харизма. При этом в нем есть чувственность, когда надо — жесткость или мягкость. В его глазах появляются слезы. А это то, что я хочу увидеть в глазах артиста.

— Исторические фильмы обречены на критику со стороны ловцов ляпов. Готовы к этому?

— В таких случаях я говорю: если хотите чистой правды, смотрите документальное кино. Художественное кино имеет право на то, чтобы историческая фабула совпадала на треть. Остальное обязательно вымысел. Впрочем, если вы смотрите документальное кино и хотите правды, вы ее все равно не получите. Историю писали люди со своим отношением и задачами, и зачастую историю используют в личных целях. В Гражданской войне не хочу вставать на ту или другую сторону. Потому что чудовищно вели себя все. Я не судья, не имею права судить. Но то, что произошла эта чудовищная бойня, ужасно. И страшно то, что до конца истории человечества такие бойни могут повториться. Люди почему-то не умеют делать правильные выводы. Жажда власти, жестокость, цинизм, ненасытная алчность каждый раз будут сами себе создавать нового Джокера. А он поднимется и начнет убивать…

Л ичное дело

Ольга ПОГОДИНА родилась 21 сентября в Москве. Окончила Щукинское училище. Снялась в нескольких десятках фильмов, в том числе «Женская интуиция», «Мужчина в моей голове», «Отражение», «Маргарита Назарова», «Несокрушимый». Продюсер, народная артистка России.