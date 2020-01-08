Записки в морозилку, на стол Оливье: звезды поделились новогодними традициями

Карина Мишулина не встречает Новый год без традиционного салата, дома у Глюкозы есть особые места для писем Деду Морозу, а Андрей Гайдулян давно сам стал волшебником.

Вот и дождались! Новый год наступил: подарки куплены, пожелания Деду Морозу отправлены, итоги подведены. Почти в каждом доме хозяйки продумали праздничное меню. Например, актриса Карина Мишулина сделала салат с креветками, а певица Глюкоза решила улететь с семьей на Маврикий, отчаявшись дождаться снега в России. Какие еще планы у звезд были на каникулы — выяснил портал Teleprogramma.pro.

Пока пап был жив, подарки находила под елкой

Карина Мишулина старается сохранить семейные новогодние традиции: если подарки, то только под елкой, если новогодняя ночь, то непременно с Оливье. А еще признается, что до сих пор верит в Деда Мороза и дети часто над ней шутят по этому поводу.

— Новый год отметила дома с семьей. Потом к нам пришли гости – мои друзья, а в первых числах января отправились за город. Из России уезжать никуда не планировали.

— Что в этом году готовили на новогодний стол?

— В этом году хотелось облегчить стол. Обычно готовим Оливье, селедку под шубой. С первым понятно – без него Новый год не Новый год. Но я немного пересмотрела меню и остановилась на морском — салатике с креветками. Я очень люблю готовить, друзья и знакомые говорят, что у меня неплохо получается. Раньше помогала мама, мы живем вместе, а недавно у нее был инсульт и теперь стараемся ее ограждать.

— Поддерживаете традицию ставить дома елку?

— Елку обычно не ставим до последнего. Декабрь богат днями рождениями и только в последней декаде месяца получается поставить. В Деда Мороза, к сожалению, дети уже не верят, хотя я до сих пор верю, что он живет в Великом Устюге и это им внушаю. Объясняю, что по Москве ходят его помощники, а настоящий — там, но они не верят и так смотрят на меня, смеются. Подарки всегда под елку кладем и традиция открывать их не 1 января, а 31 декабря.

— Вы свои подарки тоже находите под елкой или получаете лично?

— Последние годы получаю лично. Пока папа был жив, то находила под елкой, а сейчас уже в руки.

— Помните тот момент, когда пришло осознание, что Деда Мороза нет?

— Я никогда в него не верила особо, все-таки выросла за кулисами и знала, что в него переодеваются папины товарищи, приходят ко мне в детский садик или школу и поздравляют. Я испорченный ребенок, который проехал по всем гастролям и рос за кулисами. Наверное, меня лишили этого волшебства, но я не жалею и верю в чудо, независимо от существования Деда Мороза. больше по теме «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»: кто из звезд пришел посмотреть первый фильм Гарика Харламова Вопреки слухам о разводе, шоумена сопровождала супруга Кристина Асмус.

Сложный выбор Карины Зверевой

Актриса Карина Зверева, знакомая зрителю по сериалу «Полярный» и проекту «Однажды в России», отправилась за границу. Год оказался очень плодотворным, но самое сильное впечатление на актрису произвел Иван Охлобыстин.

— У меня с 27 по 31 декабря был запланирован новогодний тур со спектаклем «Рогоносцы», но все отменилось. В прошлом и позапрошлом году я работала 31 числа и никогда никуда не успевала. Профессия подразумевает отсутствие выходных, ненормированный график.

— Недавно на экранах был сериал «Полярный»: поделитесь впечатлениями, как далась работа с Иваном Охлобыстиным?

— Потрясающая история. Иван – человек моей души, я у нас столько всего было на съемках. Эмоций и впечатлений не передать словами. В целом, проект был интересен. Холода особо не почувствовала, не так много моих съемочных дней прошло в Кировске, но самая жаркая сцена была здесь. У нас 30 градусов жары, а мы снимали финал, когда сидим в чуме около костра. Все в шапках, шубах и, самое главное, отыграть быстрее, чтобы не было дублей. Все понимают ситуацию, но когда ты в шубе, на тебя жарит костер, а на улице +32 разум начинает затуманиваться.

— В кино вы легкомысленная веселая девушка. Насколько вы похожи на себя настоящую в жизни?

— Нисколько не похожа. В жизни я маленький, грустный и угрюмый мужчина.

— На улицах часто узнают, знакомятся?

— Не каждый решается, хотя узнают. В последний раз было смешно. Услышала диалог двух парней: «смотри, это телка, которая снималась…». Но именно подходят редко, сейчас такое разнообразие сериалов и программ, что люди путаются кто есть кто, не всегда могут вспомнить имя, проект. Вроде бы знакомое лицо, а конкретно откуда не понятно.

— А в соцсетях пишут, пытаются общаться?

— Пишут и делают это хитро. Начинают со всяких пожеланий, говорят, как здорово то и это. Естественно, я отвечаю, раз человек вежлив и от души поделился, открываю диалог и понеслась. Предлагают подарки, спрашивают можно ли переслать деньги или сколько стоит со мной встретиться.

— Чем бы хотели заниматься, кроме свой основной профессии?

— Попробовала бы себя в роли преподавателя йоги, раньше занималась. Сейчас думаю вернуться к практикам, потому что актерство-актерством, но я чувствую в себе силы делать еще что-то. Я, например, хорошо умею рассуждать, но не знаю где бы это пригодилось.

Записки Дедушке в морозилку, а сами на Маврикий

Певица Глюкоза тоже запланировала поездку в далекие страны, но перед этим дома были написаны письма для волшебника. Кстати, их в семье артистки оставляют в морозилке.

— Где вы встретили Новый год?

— У нас все было спланировано — улетели до Нового года, отменили все работы. Хотим провести время с семье. Сначала оправились на Маврикий, потом в Африку, поняли, что здесь снега не дождемся, значит быть теплу.

— Дети Деду Морозу подарки заказывали?



— Конечно, записки были написаны заранее и хранились в морозилке. Я верю в чудеса, верю, что они случаются. Мы сами умеем их творить, главное захотеть, поверить и приложить к этому некоторые усилия.

Сам себе волшебник

Актер Андрей Гайдулян остановил свой выбор на Ближнем зарубежье, туда он отправился в компании возлюбленной Александры Велескевич. Девушка передала пожелания Деду Морозу, а волшебником стал звезда сериала «САШАТАНЯ» и «Универ».

— Где встретили главный праздник года?