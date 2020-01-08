Ольга Ушакова: «У Деда Мороза я попросила легких родов и здоровья всем моим деткам»

Ольга Ушакова ведет на Первом канале. Но сейчас в ее карьере пауза — в конце зимы или в начале весны Ольга в четвертый раз станет мамой! Мы узнали, что в семье Ольги и ее мужа, ресторатора Адама, дети заказали на Новый год и как она тренировалась проводить «прямые линии».

Устроили babymoon

— Под Новый год все штудируют гороскопы. У вас бывало, что предсказания астрологов сбылись?

— Я не читаю астрологические прогнозы, но в гороскопы верю. По крайней мере описание моего знака мне идеально подходит. Я — типичный Овен, а по восточному календарю — Собака. Людям с таким сочетанием непросто жить в наше время, честно говоря. Повышенное чувство справедливости Собаки и нетерпимость Овна — это рецепт постоянного конфликта, но именно понимание своей природы, в том числе и благодаря гороскопу, помогает сглаживать остроту.

— В совместимость знаков зодиака верите? Вот кто по гороскопу ваш муж?

— Адам — Скорпион, причем у него даже спрашивать не надо — сразу видно, какой у него знак. В первый год нашего романа мы частенько развлекались, читая о нашей совместимости. Задача трудная, если верить астрологам, но выполнимая. Пока справляемся.

— По статистике, на Новый год дети чаще всего хотят какое-то домашнее животное и последний айфон. Что попросили ваши дочки у Деда Мороза?

— Старшие девочки уже второй год как не пишут письма Деду Морозу, обращаются напрямую к маме. Даша (старшая) всегда четко знает, чего она хочет, с ней проще. Она у нас — коллекционер, и в этот раз, как и в прошлые годы, получила желанные для своей коллекции пополнения. Если честно, я даже не поняла, что это — какие-то мифические существа. А Ксюша действительно попросила iPad. Она увлекается монтажом мини-фильмов, и ей планшет нужен, так сказать, «по работе».

— Как и где вы проводите новогодние каникулы?

— Новогодние каникулы мы проводим дома, в Москве. У меня уже приличный срок беременности — «таких не берут в космонавты», точнее, на борт самолета. Мы устроили себе каникулы загодя — в ноябре отдохнули всей семьей. В англоязычных странах это называется babymoon — отпуск перед рождением ребенка, чтобы было потом что вспомнить бессонными ночами. А сейчас я на правах беременной женщины пригласила всех родственников к себе, так что мы отлично проводим время.

— Вы уже многодетная мама. Льготами пользуетесь?

— Если честно, то мало чем пользуюсь. Вот во время уплаты налогов, пожалуй, только и пригодилось удостоверение. Но это здорово, что эти льготы есть и при необходимости ты можешь ими воспользоваться. Это дает ощущение уверенности.

— До какого месяца беременности вы работали и когда планируете вернуться в эфир?

— Как обычно, работала до выхода в декрет, то есть ушла за 70 дней до предполагаемой даты родов. Насчет возвращения пока не думаю. Будем решать вопросы по мере поступления, пока у меня другие задачи.

— Теперь модно планировать пол ребенка.

— Никогда не планировала пол, мне кажется, это все «народные забавы». Я верю, что Господь дает мне тех детей, которым именно я нужна как мама. Мы знаем пол ребенка практически с самого начала и не скрываем его: все родные и близкие уже в курсе. Но по радио объявления не давали, думаю, это не такая уж и важная новость. Хотя есть определенные ожидания у моих зрителей, что у мамы трех девочек должен обязательно появиться сын. Ну я еще поинтригую немного (улыбается).

— Как правильно подготовить старших детей, чтобы не ревновали родителей к малышу?

— В этот раз уже не пришлось готовить. Старшие воспринимают все как само собой разумеющееся. В предыдущую беременность было немного сложнее — девочки не знали, чего ожидать, поэтому были немного напряжены. Что я могла сделать в такой ситуации? Только открыто и честно с ними говорить обо всем. Объяснила, что мамино сердце не делится, а умножается, пообещала, что не буду эксплуатировать детский труд, то есть возлагать на них ответственность за малыша. Обязательно нахожу время, чтобы заняться чем-нибудь только со старшими. У нас по-прежнему есть свои традиции, свои более взрослые дела, к которым не допускается младшее поколение. Ну, и я стараюсь быть справедливой. «Она же младше» — у нас в семье не аргумент, правила приличия одни для всех.

— Многие многодетные мамы становятся домохозяйками. Как вы смогли не отказаться от карьеры? И появляются ли у вас такие мысли?

— Все не успеваю, но и задачи такой для себя не ставлю. Некоторые умеют жонглировать десятью шариками, у меня же все валится из рук, если хватаюсь за все сразу. Поэтому я приучила себя делать по одному делу за раз, но доводить его до конца. Если спокойно посмотреть на ситуацию со стороны, то четко видно, где ты сейчас нужнее всего. Из этого и исхожу. Иногда это дом, иногда работа, иногда дети, иногда муж, иногда я сама. Я бы смогла отказаться от карьеры ради семьи, если бы реально возникла такая необходимость. Но пока получается «делегировать полномочия» — есть помощники и сил, к счастью, хватает. В нужный момент даю себе отдохнуть. Пусть это будет ароматная ванна с книжкой вечером, ужин с подружками или кратковременная поездка куда-нибудь с мужем. Но иногда нужно покидать свой насест для общего же блага.

— Важный для многих мам вопрос. Ваш супруг легко нашел общий язык с Дашей и Ксюшей?

— Адама любят все дети, и мои не стали исключением. Он даже с малышами общается так, что они чувствуют себя личностями. Не то чтобы как со взрослыми, а просто с искренним интересом и уважением. Они сразу подружились. Но я ничего не форсировала. Для меня было важно, чтобы их взаимоотношения выстроились естественным путем. Муж никогда не стремился заменить девочкам отца. Но так получилось, что со временем их папа сам начал сдавать свои полномочия, а Адам взял их на себя.

— Как у Даши дела в школе? Легко ли у нее складываются отношения с одноклассниками, когда начинается сложный подростковый возраст? Проще или легче вам сейчас, чем в начальной школе?

— В этом году у девочек наступили довольно большие перемены. Мы переехали из области в город. Ксюша пошла в государственную школу, где в классе 30 человек. После маленькой частной, практически семейной школы это для нее было серьезным испытанием на прочность. Сейчас уже могу сказать, что она справилась и нашла свое место. Что касается Даши, она пока перешла на домашнее обучение, так как это для нее наиболее эффективный вариант именно с точки зрения знаний. И помимо этого теперь у нее появилось время на творческие занятия, которые раньше оставались на последнем месте. Она посещает театральную студию — там у нее появились друзья, она ходит в библиотеку, на мастер-классы, в общем, живет насыщенной жизнью.

«Принципиально простояла 5 часов»

— Ранний подъем для съемок в программе «Доброе утро» со стороны выглядит настоящим подвигом. Легко ли вы это переносите? Врачи говорят, что важно спать не менее 7 часов в сутки, вам это удается?

— В рабочие дни удается выделить на сон максимум 5 часов. Поскольку я сова, никак не могу заснуть раньше полуночи. Обычно отсыпаюсь после работы, но, конечно, это уже не то качество сна. Подвигом наш график не назовешь, многие профессии требует ночных дежурств или ранних подъемов. Тут, как я обычно говорю, встать — не самое сложное. Тяжелее активировать спящий мозг, ведь мы работаем в прямом эфире, чаще без телесуфлеров. Нужно быстро думать, формулировать, принимать решения — вот на это в основном уходит вся энергия. И желательно выглядеть свежо и бодро.

— Вы пришли на Первый канал 15 лет назад. Прошли долгий путь, прежде чем стать ведущей популярной программы. Помимо опыта, личных данных что еще помогло вам в карьере — был какой-то случай, который стал счастливым, решающим?

— Я в плане работы оказалась однолюбом: как пришла на Первый канал учиться, так до сих пор здесь и работаю, так что каких-то кульбитов в моей карьере не было. Но переход из новостей в «Доброе утро», наверное, можно назвать счастливым случаем. Закрылась программа «Другие новости», и меня пригласили на пробы. И вот, кажется, именно здесь я наконец нашла себя, появилось ощущение гармонии. Так что я очень благодарна, что мне тогда дали такую возможность.

— Что самое сложное для вас было во время «Прямой линии» с президентом?

— Да, там все непросто! Это колоссальный масштаб и формат, который никто в мире не делает. Но это командная работа, а команда там очень сильная, и морально это очень поддерживает. Расскажу про одну неожиданную сложность — весьма прозаичный физиологический момент. Психологически я, к счастью, умею собираться и фокусироваться. Но я с детства не могла стоять подолгу. Элементарно могла упасть в обморок, пока с меня снимали мерки для платья. Никогда не ждала транспорта на одном месте, мне проще было ходить туда-сюда. А в этой программе нужно было быть на ногах четыре, а то и больше часов. Я очень боялась потерять сознание в прямом эфире такого важного проекта, но и отказаться от участия было бы глупо — это уникальный опыт. Поэтому я начала тренироваться стоять, как ни смешно это звучит. Надевала туфли и стоя смотрела телевизор: начала с 10 минут и дальше по нарастающей. Перестала присаживаться в ожидании очереди в банке или где-то еще. В общем, воспитала в себе стойкого оловянного солдатика за пару недель. Самое смешное, что в итоге в студии были стульчики для ведущих, и на включениях из других городов можно было присесть и отдохнуть. Но я так радовалась своей новоприобретенной стойкости, что принципиально простояла почти 5 часов.

— Когда находитесь в декрете, переживаете, как там на работе, следите за новостями?

— Новости я смотрю всегда: и в отпуске, и в декрете. Привычка, оставшаяся со времени работы в информационных программах. Это ее неотъемлемая часть — быть всегда в событийном потоке. По эфирам скучаю очень! По общению со зрителями. Ведь я, действительно, чувствую их по ту сторону экрана. И разговариваю не с безжизненной камерой, а с живыми людьми. Происходит такой энергообмен, наверное, как у артистов театра со зрителями. По коллегам скучаю: у нас дружный и веселый коллектив.

— В 2019 году ваш водитель был одним из пострадавших в деле футболистов Кокорина и Мамаева. О судьбе спортсменов мы хорошо осведомлены. Как здоровье вашего водителя? Все ли с ним в порядке? Он работает?

— Да, он продолжает работать на прежнем месте. В тот злополучный день он подменял моего постоянного водителя, который уехал в отпуск. Хотя, конечно, восстановление заняло не один месяц. Одни синяки и гематомы только сходили несколько недель. Мне даже кажется, нападавшим повезло, что им попался крепкий парень — кто-то от такого же количества ударов мог оказаться и в реанимации. Тогда и наказание было бы суровее.

— Чтобы вы попросили у Деда Мороза для себя на 2020 год?

— Легких родов и здоровья всем моим деткам. Больше ничего не надо.