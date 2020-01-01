Юлия Высоцкая: «Сплю в холодном помещении и обливаюсь ледяной водой»

Киносъемки, спектакли, два телешоу («Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой»), интернет-проекты, лекции — все это делает жизнь Юлии сверхнасыщенной. Однако она умеет переключаться и жить не только работой, поэтому накануне новогодних праздников «Телепрограмма» обсудила с заслуженной артисткой России самые актуальные сейчас темы: правильное питание, общение в социальных сетях и романтические сюрпризы.

«По поводу фото в Инстаграме с мужем не советуюсь»

— Чем вам запомнится минувший год, что стало самым важным?

— Наверное, самое важное — это премьера «Сцен из супружеской жизни» во МХАТе им. Горького, где я играю с Александром Домогаровым, и этот же спектакль на итальянском языке в Неаполе, Генуе и Риме. А еще съемки в фильме «Дорогие товарищи», программа «Мне это нравится» на YouTube-канале, возобновление «Завтраков» на НТВ и, конечно, открытие новой страницы в жизни «Невинного клуба» — лектория, на который мы возлагаем большие надежды. В общем, хорошо, когда работы много!

— Новый год — повод вспомнить о традициях. Как вы отмечаете обычно главный праздник зимы?

— Наверное, ничего оригинального, все как у всех: встречаем дома у наряженной елки.

— Какие есть важные лично для вас даты, которые вы с вашим супругом, знаменитым режиссером Андреем Кончаловским, всегда отмечаете?

— Дни рождения и дату нашей с мужем встречи — мы отмечаем ее каждый год.

— Какие фирменные блюда вы — ведущая кулинарного телешоу готовите, когда приходят друзья? И с какими угощениями сами ходите в гости?

— Это всегда очень сильно зависит от того, на каком жизненном этапе я нахожусь, поэтому каких-то обязательных «номеров программы» у меня нет. Дома всегда должны быть два продукта — хороший хлеб и хорошее масло, а если иду в гости, иногда что-то готовлю и беру с собой, иногда несу вино, иногда цветы, а бывает, что и все вместе!

— Вам с мужем нужно вдохновение, импульс, чтобы устраивать друг другу сюрпризы, или вы любите планировать — и путешествия, и романтические ужины?

— Иногда что-то планируется, иногда что-то бывает спонтанно. Но по своему опыту могу сказать, что праздник воспринимается в сто раз круче, если он случается неожиданно. Мы как-то летели в Москву с пересадкой во Флоренции и вдруг решили остаться там до следующего дня. Рванули в город, сходили в музей, который давно хотели посетить, но все не было времени, побывали в новом ресторане, выпили шампанского, сняли номер в отеле, а утром полетели дальше — счастливые и довольные!

— Говорят, что с годами муж с женой становятся друг на друга похожи. Вижу, что и вам в соцсетях часто пишут о внешнем сходстве с супругом. А что с годами стало общим в плане привычек?

— Когда люди изо дня в день вместе на протяжении многих лет, уже сложно сказать, кто на кого повлиял и что именно изменилось. Наверное, мы стали в чем-то похожи друг на друга, но мне трудно назвать конкретные качества.

— В Инстаграме ваши фото с мужем собирают намного больше лайков и просмотров, чем любые другие. Вы выкладываете их спонтанно или советуетесь с Андреем Сергеевичем по поводу того, какой снимок публиковать?

— По-разному, иногда это спонтанные фото, иногда приуроченные к какому-то событию. С мужем не советуюсь, ему не до этого. Да и мне редко удается даже прочитать комментарии к этим фото, отвечать же на них совсем не успеваю.

— Считается, что публичным людям соцсети просто необходимы. Действительно ли они вам помогают или просто выполняют роль обязательного рабочего атрибута?

— Я не слишком активный пользователь соцсетей, слежу только за теми аккаунтами, которые принадлежат людям, мне лично знакомым и симпатичным, или содержат полезную для меня информацию — о кулинарии, например, или по интеллектуальному развитию…

— Социальные сети порой помогают — скажем, люди находят одноклассников и начинают общаются или заводят приятные и полезные знакомства…

— Одним из самых приятных подарков, которые я получила через соцсети, стало знакомство с певицей Хиблой Герзмавой. Она прокомментировала нашу с сыном фотографию, я зашла на ее аккаунт, и мы познакомились онлайн. А потом судьба повернулась так, что Хибла спела в опере «Отелло», которую в этом году поставил Андрей Сергеевич Кончаловский в Театре Станиславского, и мы познакомились поближе. Мне кажется, что я нашла родственную душу!

«Отказ от глютена и лактозы — это перегибы»

— В рамках уже упомянутого проекта «Невинный клуб» вы выступаете с лекциями, в том числе и о здоровом образе жизни. Расскажите о важном для вас принципе ЗОЖ — очищении организма по экадаши (это одиннадцатый день после полнолуния или новолуния. — Ред.). В чем суть принципа, что можно изменить, если ему следовать?

— Тут все очень просто. Я не вкладываю в понятие «экадаши» никакой религиозной нагрузки. Это просто лунный календарь. Любой живой организм по законам физики реагирует на лунные циклы. Мы от Луны зависим! И, если следовать лунному расписанию, можно существенно облегчить существование своему организму. Если два раза в месяц, на одиннадцатый день лунного календаря, не нагружать себя едой, а когда получается, и жидкостью тоже, и дать возможность телу переключиться на внутреннюю саморегуляцию, то начинается настоящая перезагрузка всех систем. И токсины начинают выходить быстрее, и энергетическое восстановление проходит проще, и чувствовать себя, и выглядеть начинаешь лучше. Я уже десять лет придерживаюсь этого принципа. Что же касается здорового образа жизни, тут и целой лекции не хватит. Конечно, это крайне полезная вводная информация, а я считаю важным любой обмен информацией, потому лекции и проходят. Я постоянно ищу новые инструменты, которые помогают мне чувствовать себя хорошо и быть максимально эффективной в работе, и всегда стараюсь делиться тем, что набираю и аккумулирую. Сейчас выходит моя книга «Перезагрузка. Руководство к действию», в ней представлена система по поддержанию себя в хорошей физической и моральной форме — конечно, не единственно возможная, но одна из самых результативных для меня на сегодняшний день.

— Модные врачи-блогеры теперь всем подряд советуют для профилактики и лечения разных проблем отказаться от молочки, глютена и сахара. Как вы относитесь к подобным «назначениям»? И есть ли какие-то ограничения в вашем собственном питании?

— Я считаю, что в любом случае нужно консультироваться со специалистами. Любые ограничения должны быть научно обоснованы и продуманы, это не просто советы, которые передаются от одной подружки к другой. Что касается популярных сейчас отказов от глютена, лактозы и прочего, то это типичные перегибы, которых, по моему глубокому убеждению, нужно избегать. Я не запрещаю себе есть молочные продукты, потому что у меня нет аллергии на лактозу. Нет у меня и непереносимости глютена, поэтому я с удовольствием ем хлеб и макароны. Я совершенно естественным образом отошла от частого потребления животного белка, но тем не менее не считаю себя вегетарианкой, потому что позволяю себе есть рыбу и не заморачиваюсь по поводу яиц в выпечке или других блюдах. Мое меню состоит из большого количества клетчатки, то есть овощей, отрубей, круп, и хороших жиров — авокадо, жирной рыбы, правильного масла, в том числе сливочного, и сыра. Конечно, нужно и важно разрешать себе, пусть не на ежедневной основе, какие-то радости — не должны быть под запретом шоколад, хорошее вино, свежий хлеб и круассаны. Сахар я не исключаю, но просто я не сладкоежка, поэтому мне легко без него обходиться. Особенно понимая, что сахар присутствует в огромном количестве продуктов, даже в луке, например, так что мне его в любом случае хватает.

— Кстати, вы недавно были у себя на родине, в Ростове-на-Дону. Привезли что-нибудь вкусное — скажем, раков?

— Раков довольно сложно доставить из Ростова-на-Дону. Если их везти живыми, то есть опасность, что они расползутся по салону самолета. Мы привезли каймак, селедку, сало, ржаной хлеб и моченые яблоки. А вообще, когда я приезжаю на родину, обязательно хожу на рынок и, конечно, встречаюсь с родственниками.

— Есть у вас какие-то привычки, от которых хотелось бы отказаться ради здоровья, но пока этого не случилось?

— Да, я слишком много работаю. Мне нравится много работать, но иногда надо бы остановиться, потому что не успеваешь добирать энергию… Это шутка! Если же серьезно, я слышу свой организм. Не курю, алкоголь употребляю умеренно, занимаюсь спортом, пью много воды, провожу интервальные голодания. В моей ежедневной рутине присутствует холод — я сплю в холодном помещении и обливаюсь ледяной водой. Так что пока все нормально.

«Иду не в ногу со временем, а раньше него»

— По мнению психологов, самая частая, проблема, с которой приходят к ним успешные люди, — то, что они часто живут как бы на черновик, будто в любой момент все можно переписать. Сталкивались ли вы с этим? Если да, то как решили эту проблему?

— Я сталкивалась с этим. Долгое время обещала себе, что вот-вот сяду на шпагат — так и не села. Вот-вот буду учить по пять иностранных слов в день, но до сих пор у меня это происходит волно-образно — то учу язык, то не хватает на это времени, хотя очевидно, что лучше по чуть-чуть, но каждый день. Так что да, последовательности в некоторых действиях мне пока не хватает.

— А хватает ли времени смотреть телевизор?

— Крайне редко смотрю, именно потому что крайне редко на это есть время. Слишком много передвижений. Поэтому я много читаю, смотрю в записи сериалы и фильмы хороших производителей, чаще всего западных, иногда смотрю какие-то программы на YouTube. Другими словами, альтернатива ТВ для меня — это, конечно, компьютер.

— А вот многие телевизор смотрят, в том числе и вашу программу. Как приходится меняться проекту «Едим дома!», чтобы учитывать кулинарные тенденции и идти в ногу со временем?

— Чтобы идти в ногу со временем, мне самой меняться не нужно, а уж в том, что касается кулинарной ТВ-программы, я совершенно точно иду раньше времени! Мне кажется, я первая на телевидении начала готовить блюда с руколой, до сих пор меня упрекают, что я использую в своих рецептах фенхель (не все понимают, что это такое!), и так далее. Так что с этим у меня проблем нет. Хорошо, если бы остальные успевали за мной, — я была бы счастлива и в моих ресторанах можно было подавать более продвинутую еду, которую все понимали бы. А пока у нас большинство посетителей по-прежнему ждут пюре и котлет.

— На YouTube у вас выходит программа о вкусе к жизни под названием «Мне это нравится». Какая тема вызвала наибольший резонанс? Есть ли у вас желание снимать программы, которые могут вызвать дискуссию?

— Я не очень слежу за рейтингами программы — мне просто некогда этим заниматься. Я снимаю о том, что интересно лично мне, не подстраиваясь под то, что сейчас в тренде, что может заинтересовать широкую публику. На мой взгляд, это тупиковый путь, особенно для программы, которая делается спонтанно и действительно показывает куски реальной жизни.

Все, о чем я говорю в программе «Мне это нравится», интересует меня лично. Безусловно, разговор о книгах гораздо содержательнее, чем разговор о платьях. Но бывает такое настроение, что именно платье может спасти твой день и твое эмоциональное состояние. А вот книга в этот момент не читается. Все очень относительно. Программа, еще раз подчеркиваю, создается спонтанно, она эмоциональная, атмосферная, поэтому она и называется «Мне это нравится», а не «Чему я научилась»!

Личное дело

Юлия ВЫСОЦКАЯ родилась 16 августа 1973 года. Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств, Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Ведет на НТВ программы «Едим дома» и «Завтрак с Юлией Высоцкой». Тираж кулинарных книг Юлии приближается к двум миллионам. Также у Высоцкой своя кулинарная школа, шоу на YouTube. Заслуженная артистка РФ. В 2019-м снялась в фильмах «Грех» и «Мысленный волк». Играет в спектаклях Театра им. Моссовета. С 1998 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским, у пары двое детей.