«Вова у нас хипарь»: Наталья Подольская о второй беременности, об отношениях со свекровью и о подарках на Новый год

До Нового года остаются считанные деньки и предпраздничная суета захватывает не только простых россиян, но и звезд. В их домах тоже ждут приближения праздника, продумывают меню, запасаются подарками для родных и близких.

О том, как происходит подготовка к встрече 2020-го порталу Teleprogramma.pro рассказала певица Наталья Подольская. Она уже успела приготовить подарок супругу Владимиру Преснякову, а вот сама больше любит когда ей дарят деньги.

— Наталья, периодически в Сети появляются новости, что вы с Владимиром Пресняковым ждете второго малыша. Можно вас поздравлять?

— Моя мечта была, чтобы это случилось сразу после рождения Темы, но пока не случилось. Причин никаких нет, просто это богоугодное дело. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет.

А сейчас я не беременная, так что развею слухи. Да и тема не та, о которой стоит кричать общественности. Когда чудо происходит, то в положенный срок станет видно, не скрыть. Всему свое время.

И если в моей жизни такое чудо случится, то я решила для себя, что не буду так осторожничать, как в первую беременность. Тогда я всего опасалась и даже не летала на самолетах, был только один перелет.

— Сыну Теме уже четыре годика. Расскажите, как растет ребенок, чем занимается, какими достижениями можете похвастаться?

— Он очень активный ребенок, даже гиперактивный. Не сидит ни минуты, не ходит, а только прыгает и бегает. Мне нравится, это близко моему темпераменту.

Сейчас доросли до периода ролевых активных игр, он любит играть в роботов, в супер-героев, наряжается в костюм Бэтмэна, Железного человека, Человека-паука — время ролевых игр, мы все участвуем. А еще ходит три раза в неделю в батутную секцию, научился делать сумасшедшие сальто. Бесстрашный, но в то же время осторожный.

За играми и тренировками всегда находится время на развивающие занятия, благодаря моим прекрасным няням уже умеет выводить буквы, цифры и читать по слогам. Я безумно этим горжусь, хотя не важно, в каком возрасте мы начинаем это делать, все равно потом все этому научимся.

— Как планируете встретить Новый год?

До конца еще не понимаю, как сложится эта ночь. Если остаемся в Москве, то с семьей. В основном, это моя мама, сестры с семьями, Петровичей не вытащить. А Тема, скорее всего, не дождется полуночи, но утром найдет под елкой подарочек от Деда Мороза.

— Как складываются отношения с родителями супруга, с его сыном от первого брака?

— Отношения со свекровью у меня давно и прочно сложились и, конечно же, они самые лучшие, идеальные! Веселый и легкий характер Лены известен на всю страну и с ней не могло быть по-другому.

Петровичи очень тонкие, интеллигентные, они просто рядышком и ни во что не вмешиваются, а еще обожают Тему. С ними у меня все прекрасно, как и с Никитой. Мы встречаемся на семейных мероприятиях, не слишком часто, но регулярно.

Могу похвастаться, что регулярность зависит от меня, инициатор пира на весть мир – я: подбираю число, чтобы всем было удобно, решаю, что будет на столе. Например, Никита не ест мясо, и если они с Аленой приезжают, то подаем рыбные блюда.

— Что хотите получить в подарок на Новый год?

— Я Телец по гороскопу и, как бы не романтично это не звучало, на любые праздники я предпочитаю неромантичные деньги. Мне сложно угодить с подарком, как и Володе.

Хотя в этом году я уже приготовила для него подарок. Надеюсь, что смогу угодить – это модный, теплый стильный пуховик, чтобы он не мерз. Вова у нас хипарь, любит одеться красиво, но не всегда думает о том, что на улице холодно. Буду его утеплять.

— Давайте поговорим о творческих планах. Хотели бы сняться в кино?

— Тонкий вопрос. Актеры терпеть не могут, когда певцы снимаются в фильмах, а мы терпеть не можем, когда актеры начинают петь. Если бы и согласилась, то в каком-то музыкальном фильме вроде «Мулен Руж», «Чикаго», «Стиляги». Раньше таких много было, сейчас почему-то не снимают, но жанр не востребован.

— А с кем дуэтом хотели бы спеть?

— Насчет дуэта все у меня сложно. Настолько все привыкли видеть рядом со мной только одного человека, тяжело отходить от стереотипов.

Но я бы хотела сделать коллаборацию с хип-хоп исполнителем, пока не знаю точно с кем, но мне кажется, что получится интересно.

— Что запланировано на 2020 год?

— В начале года должен выйти мой новый альбом. Многие песни уже выходили синглам, также будет несколько новых композиций. Планирую вести активную творческую деятельность, гастролировать, снимать клипы. В общем, все как всегда. Собираюсь расти как профессионал и творческая личность.

— Что пожелаете читателям Teleprogramma.pro в преддверии праздника?

— К сожалению, все чаще замечаю у людей сильное раздражение и невнимательное отношение друг к другу. Хотела бы пожелать, чтобы каждый работал над собой, над своим характером, чаще поднимал голову от своих забот-хлопот, и, главное, быть добрее, отзывчивее.

Чтобы помочь человеку не всегда нужны деньги, достаточно внимания, участия, что-то подсказать, посоветовать, поучаствовать.