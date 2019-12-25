Елена Малышева: «В новом году давайте жить здорово!»

Нам очень хотелось, чтобы на обложке последнего в 2019-м номера «Телепрограммы» Елена Васильевна держала в руках игрушечную крысу. Символ года, все такое. Опять же мягкая игрушка добавит теплоты образу строгого доктора. Фотограф приехал в «Останкино», где снимают «Жить здорово!». Сделал кадр: доктор Малышева в элегантном платье, в руках — наша плюшевая крыса. Отличный снимок, то, что надо.

— Никуда не годится! — строго сказала Елена Васильевна и ушла снимать следующую программу. А когда вернулась, была в блузе с… крысятами! В руках — большущий нарядный Крыс с саксофоном — профессор нашла его среди праздничных студийных декораций.

— Вот теперь хорошо, — улыбнулась Елена Васильевна, о перфекционизме которой слагают легенды.

— Елена Васильевна, как отмечают Новый год в вашей семье?

— Мы отмечаем Новый год дважды. Один раз собираемся с друзьями — многие десятилетия это было 1 января, а теперь в Рождество. К нам приходят все наши друзья. Присутствие детей и внуков обязательно!

Долгие годы мы собирались у нас дома. И я точно знала, что взрослых 26 человек, мы садились за большой стол в гостиной. Детей было человек 7 — 10, их усаживали в детской комнате одного из сыновей и приглашали аниматоров. В общем, развлекали детвору и сами тоже очень весело гуляли. Потом дети стали подростками и под любыми предлогами старались не участвовать в детской части стола. Да и с нами тоже не очень хотели усаживаться. Потом они выросли и переженились, праздники с нами вновь стали им приятны. И теперь наш взрослый стол разросся до 46 человек — мы перестали помещаться у нас дома! Поэтому теперь мы куда-то выходим нашей большой и дружной компанией. Детей по-прежнему много. Половина из них дети наших детей. Вот так идет жизнь…

А 31 декабря мы раньше всегда отмечали дома с детьми. Ровно в 24.00, после речи президента, дарили друг другу подарки, а потом с мужем уходили в отель, потому что к нашим детям приходили их друзья. Этот праздник тоже был у нас дома. И, кстати, в квартире наутро всегда был порядок. Теперь все изменилось. У всех друзей детей постепенно образовались семьи, так что никто теперь в ночь на 1-е в компаниях не гуляет, все дома с детьми.

А 1 января многие уже работают. Вот так главным праздником для друзей стало Рождество, а для семьи остался Новый год.

— Что обязательно есть на вашем новогоднем столе? Вредные продукты разрешаете себе? Копчености, например…

— Копчености мы просто не едим. Для нас это не запрещенный, но нежеланный продукт, который никто не любит. На столе много овощей и фруктов, салат оливье, вкусное горячее. И по бокалу шампанского. Его мы обязательно поднимаем сразу после поздравления президента. И даже, если мы вдруг не в России, всегда отмечаем Новый год по московскому времени.

«Я плакала дома и не знала, что делать»

— В 2019-м вы не раз становились героиней новостей. В октябре, например, интернет взорвали заголовки «Малышева госпитализирована». Как вам пришла в голову мысль снимать тогда видео для Инстаграма — ведь вы неважно себя чувствовали?

— Первый раз в жизни со мной случился гипертонический криз… Мне было так плохо, что я еле-еле ответила на вопросы скорой, прерываясь на рвоту. Все, что сделала московская скорая, было сделано для меня, как для обычного человека. Экстренные меры я постаралась принять дома — выпила капотен (препарат для экстренного снижения давления. — Авт.) и открыла дверь. Это очень важно, потому что на высоте давления может случиться инсульт и вы погибнете, потому что скорая в дверь не войдет. Мне позвонил старший сын и строго сказал: «Открой дверь и ложись». Приехала скорая, мне измерили давление, сделали укол и дали лекарство. И стало немного легче. Почему я решила снимать видео? Надоела ложь про меня в интернете. Поэтому я подумала: все сниму сама, это будет честно и по горячим следам. А наутро, уже при нормальном давлении, смонтировала ролик и всем рассказала, как правильно себя вести при гипертоническом кризе.

— Обсуждая эту историю, люди писали в комментариях: «Это Елену Васильевну в больнице приняли по высшему разряду, а уж с нами бы не церемонились». Похожая реакция часто бывает в ответ на сюжеты о достижениях медицины в ваших программах. И людей понять можно: на местах медобслуживание сильно отличается от того, что мы видим по ТВ. Вам обидно такое слышать?

— Я часто думаю об этом. Но представьте, что вы больны и вам важно узнать, где найти лучшего врача, лучшую клинику. А я вам и отвечаю: «Все плохо! И здесь плохо! И там! Везде кошмар и ужас!» Я уверена, что мы делаем программу для тех, кому плохо и кто ищет помощи. И мы рассказываем о тех докторах, которые спасают. Вы не представляете, сколько людей мне говорят спасибо, встретив на улице. Это в сто раз важнее всего остального.

— А в ноябре про вас вообще выдумали новость. Якобы вас видели нетрезвой в аэропорту. Кто-то где-то глупо пошутил, другие перепечатали, доказательств никаких… Вы обещали подать иски в суд, если не последует извинений. Чем дело кончилось?

— Мы все оказались не готовыми к прямой лжи и вранью в интернете. Мне вначале казалось, что отвечать не надо, что я выше всего этого. Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я плакала дома и не знала, что делать (этот скандал разразился в минувшем июне. — Авт.). А ведь в этой программе не было детей, больных аутизмом! Программа была посвящена неонатальному скринингу — то есть выявлению болезней у новорожденных в родильном доме. Было горько и обидно, что никто даже не смотрел программу, а просто перепечатывал чью-то ложь. Тогда я не знала, что делать. А теперь я не хочу молчать. Я не пью, не курю, я никогда не ругалась матом. Написать про меня такую дрянь могли только примитивные и убогие люди. Для них безнаказанность и анонимность — главное прикрытие. А это несправедливо. Теперь я буду бороться. Иск уже готов.

— По результатам опросов вы одна из самых популярных телеведущих страны. Но одновременно с этим вы одна из главных телераздражителей. Психологи говорят, что людям может не нравиться, что их чему-то учат, советуют перестроить жизнь. На ваш взгляд, почему вас и любят, и критикуют примерно с одинаковым энтузиазмом?

— Я окончила школу с золотой медалью, институт — с красным дипломом, защитила две диссертации. Я доктор медицинских наук, сделала карьеру и в медицине, и на телевидении. Я 32 года замужем за одним и тем же мужчиной, вырастила прекрасных детей. Я во всем помогаю родителям, никогда не обижаю людей, о которых рассказываю в программах. Я помогаю тысячам жителей нашей страны. Казалось бы, такие жизнь и судьба могут быть примером, ведь я прошла путь человека из глубокой провинции. У меня почти миллион подписчиков в Инстаграме. Это люди, с которыми я дышу одним воздухом, мы уважаем друг друга. Но находятся те, кто пишет что-то плохое. Скорее всего, они просто завидуют. Или им правда так плохо, что хочется выплеснуть свое плохое на всех. Других объяснений у меня нет. Мне очень хочется, чтобы меня все любили. Но, наверное, так не бывает.

— Каким достижением в телекарьере вы по-настоящему гордитесь?

— Просвещенность наших людей очень выросла. У меня в Инстаграме, например, есть одна потрясающая подписчица, Марина Титаренко (@titarenko). Она так грамотно отвечает на вопросы, что я ее даже спросила: «Вы врач?» Я была уверена, что она врач! А оказалась, что нет, даже не медик. Просто грамотный и образованный человек. Я думаю, что наш вклад в эту общую культуру очень большой. И очень радуюсь тому, что на разных каналах выходят медицинские программы, которые ведут врачи.

«Жена сына — чудесная девочка»

— Как вам в роли бабушки?

— Внуки — это абсолютное счастье, которое тебе иногда доверяют их родители. Мне мои внуки очень нравятся, и я очень люблю их родителей. Мой младший сын пока не женат, а у старшего прекрасная жена, чудесная девочка. В свои юные годы она пережила и тяжелую болезнь, и смерть своей мамы. Поэтому мне так хочется ее согреть. Она правда такая хорошая, нам очень повезло.

— Вы замужем более 30 лет. Были ли за это время у вас сколько-нибудь серьезные ссоры с мужем? Что все эти годы цементирует ваш брак, кроме общего интереса к медицине?

— В жизни каждой семьи с таким стажем что-то точно было… Но нас это только объединяло. Мы очень трудно вставали на ноги, много лет скитались по общежитиям. Оба наших сына родились в общагах. Но мы почему-то и там были счастливы, и нам не приходило в голову говорить друг другу: «Давай подождем. Не будет рожать! А вот когда встанем на ноги, тогда подумаем о детях». Мы очень ценили тех, кто нам помогал, до сих пор дружим с этими людьми. Несколько лет мы нелегально жили в общежитии горного института, помогли нам друзья наших родителей Лукьяновы. И все эти годы нас не выгонял из общежития его тогдашний комендант Коля Абрамкин. Они нам родные и близкие. В этом общежитии, в ванной, муж печатал свою диссертацию. И в 33 года стал доктором медицинских наук. Он великий русский ученый. Настоящий! Вместе со своими коллегами он разработал новый метод лечения рака, при котором собственные клетки больного человека учат находить раковые и уничтожать их.

— Если бы обстоятельства вашей жизни сложились так, что вы не поступили бы в медицинский ни с первого раза, ни со второго, кем вы могли бы стать?

— Моя профессия дает мне такое ощущение нужности людям, такое счастье от того, что я могу реально спасти и помочь! Без этого жизнь моя была бы пустой и бессмысленной. Я не могу представить себя не врачом.

— Что вы пожелаете в 2020-м себе и зрителям?

— Конечно, здоровья и жить здорово! В последнем слове поставьте ударение там, где вам хочется.