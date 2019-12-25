Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова: «Сама готовлю мужу завтрак и глажу рубашки»

Исполнительница успевает заниматься своей карьерой, но при этом остается хорошей женой. О семейных секретах Анастасия рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Без Анастасии Спиридоновой сегодня не обходится ни один крупный концерт — финалистка «Голоса» и победительница «Трех аккордов» покорила своим талантом миллионы человек.

Стас Михайлов лично предложил ей спеть дуэтом, а в мечтах у артистки поработать с Игорем Крутым и Валерием Меладзе.

Несмотря на занятость и востребованность, Анастасия успевает быть хорошей женой и каждую свободную минуту старается проводить с мужем. О своей семье, традициях встречать Новый год и подарках от поклонников певица рассказала порталу Teleprogramma.pro.

— Вы поете всю жизнь, а когда пришла популярность?

— «Голос» стал важнейшим событием в творческой жизни. До него мечты о сцене, славе, чтобы меня узнавали в любом городе и ждали с концертами, были всего лишь мечты. Пела я всегда, много работала, но звездного часа не наступало. Бесконечные хождения по различным кастингам, ответы «до свиданья». И это преуменьшало надежду.

А потом был «Голос» — для меня судьбоносный проект, после него пришла популярность.

— У вас есть опыт участия не только в «Голосе», но и в «Трех аккордах». Где школа оказалась сильнее?

— Если смотреть с этой точки, то «Три аккорда» сильнее. Нужно было не просто петь, там нужно быть артистом, работать с предлагаемыми обстоятельствами, исполнять необычные песни, которые ты никогда не спел бы.

Постоянно происходило что-то новое: сегодня я — снежная королева, завтра продавщица арбузов, послезавтра режиссер решает, что тебе нужно надеть кимоно и петь про девушку из Нагасаки.

Оказалось, что петь на русском языке для меня достаточно сложно. Всю свою сценическую карьеру я пела на английском, были проблемы. Но теперь я поняла, что песня на русском — это душа, песня со смыслом, которая может достучаться до любого сердца.

— Вы выходили на сцену с самыми яркими российскими исполнителями. Работа с кем из артистов запомнилась больше всего?

— Самое яркое впечатление я получила от дуэта со Стасом Михайловым. Это было мое первое выступление в Кремлевском дворце. Стас позвонил мне лично, представился: «Настенька, это Стас Михайлов. У меня будет сольный концерт, и я бы хотел предложить вам спеть дуэтом». Я не могла поверить, что это он!

Просто сказка и само выступление, и выход на сцену перед полным залом – потрясающе. Сейчас у меня есть опыт совместной работы с Григорием Лепсом, Александром Розенбаумом, Михаилом Шуфутинским, Александром Маршалом.

— В каких проектах поклонники увидят вас в 2020 году?

— На данный момент телевизионных проектов не планируется. Но в следующем году я серьезно пополню свой репертуар. Плотно работаем с несколькими авторами.

А еще меня пригласили на празднование 75-летие Победы. Не знаю, в какой роли будут участвовать, но очень жду, для меня это большая честь.

— А с кем хотели бы спеть дуэтом?

— С Любовью Успенской. На «Трех аккордах» был опыт, но хотелось бы новую песню, нашу совместную. Мечтаю выйти на сцену с Валерием Меладзе, но понимаю — это мечта. А еще хотела бы посотрудничать с Игорем Крутым, мне кажется, что с этим человеком мы могли бы создать что-то прекрасное.

— Какая из ваших песен самая любимая вами?

— Как артистка я люблю все свои песни, это мои дети. Но самая любимая «Забери меня с собой». Она никогда не играла на радио, но ее знают и любят поклонники.

Я написала ее, когда встретила своего будущего мужа и была в состоянии влюбленности. Это невероятное чувство, все вокруг кажется ярким, жизнь – невероятной, я ходила и просто улыбалась. Потом чувства переросли в большую любовь, сейчас мы женаты. Но эта песня для меня самая нежная и напоминает о тех волнительных днях.

— Давайте поговорим о личном: тяжело быть звездой и совмещать счастливую семейную жизнь, личные увлечения?

— Не могу назвать мою жизнь звездной. Я с удовольствием нахожу время для семьи и друзей. Казалось бы, график, перелеты, жизнь полна впечатлений и путешествий, волнений, но все равно эмоций мне не хватает.

Как любая женщина считаю, что самое главное – это семья и напитаться энергией получается только рядом с родными и любимыми.

Я стараюсь быть нормальной женой. Год мы живем вместе и у нас нет домработницы, повара – это мои обязанности. Я сама готовлю завтрак, глажу рубашки. Надеюсь, что моими стараниями муж не очень ощущает мою необычную профессию.

Он и сам часто летает в командировки и каждая наша встреча – это радость. Так повелось, что у нас нет обид и ревности.

— Где будете встречать Новый год?

— Есть добрая традиция – я выступаю в эту ночь. Едем вместе с мужем, работаем, а потом к друзьям. Это нормально и, слава богу, у меня понимающий супруг, который ценит то, что я делаю людям праздник. Это особенности моей профессии.

— Вы уже знаете, что подарите супругу на Новый год? А чего ждете от него?

— Про подарки до сих пор не знаю, не придумано и не решено. Обычно это случается спонтанно и у нас не принято заказывать что-то конкретное.

Супруг очень чуток и обычно знает, что я хочу. Он как-то спросил перед Новым годом, что подарить? Мне был нужен ноутбук, но сказала хорошую сковороду. Потом полезла под елку доставать подарки, увидела упаковку от сковороды. Думаю: что же такая маленькая, как на ней готовить? Открываю и понимаю, что там ноутбук. Мы стараемся друг друга радовать.

— Поклонники дарят подарки? Какие запомнились больше всего?

— Поклонники — настоящие затейники, часто получаю настоящие эксклюзивные вещи. У меня есть медаль, будто я победительница «Голоса», хрустальный микрофон, именные изделия, картины. А однажды семья, которая занимается иконописью, подарили потрясающую икону.

Мечтаю, что, когда будет дом, я выделю комнату и я все туда поставлю. Ничего не выбрасываю, храню открытки, письма, подарки. Для меня все это имеет огромное значение.

— Обычно в это время появляется множество рекомендаций экспертов, что нужно надеть в главную ночь года, что поставить на стол и так далее. Следуете подобным правилам?

— Как любая женщина я часто смотрю, что рекомендуют надеть, какую прическу сделать, но в новогодней суете ты либо не успеваешь купить платье или забываешь его дома, потому что с собой куча концертных костюмов.

По большому счету, рекомендациям следовать не получается, но, например, на столе у меня традиционные «Оливье», «Селедка под шубой», мандарины и шампанское — это основа праздника.

А еще я каждый год обязательно наряжаю елку. Люблю, когда пахнет хвоей, мерцают огоньки. Это совершенно волшебное ощущение, мне кажется, что такие традиции стоит беречь и передавать их своим детям — это сближает всю семью. Не зря же Новый год считается семейным праздником.