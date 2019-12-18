Евгения Медведева: «Я добилась всего благодаря характеру — хорошему, сложному, вредному» 

Жизнь профессиональной спортсменки — непрерывная череда соревнований и тренировок, а если речь идет о спортсменке талантливой и титулованной, то все это идет еще и под пристальным вниманием публики. Для одной из ярчайших фигуристок современности Евгении Медведевой ближайшим турниром станет чемпионат России, который пройдет в последнюю неделю декабря. Но и после него Жене в отличие от обычных россиян отдых не светит — спортсменка будет выступать в спектакле «Волшебник страны Оз», первом в своей жизни ледовом шоу.

«У меня получилось себя преодолеть»

— В какой компании вы встретите Новый год? Какие у вас есть традиции, связанные с этим праздником?

— 31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными. Это и есть наша традиция, ничего не меняется из года в год — как и большинство людей, Новый год встречаю с семьей, с любимыми салатами. У нас бабушка рано ложится спать. А мы с мамой обычно едем куда-нибудь, отмечаем Новый год с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе. Стараемся отдохнуть и повеселиться.

— Вашему знаку (Скорпион. — Ред.) гороскопы обещают непростой, но удачный следующий год. Вот например: «Вам предстоит многому научиться за несколько месяцев, пересмотреть отношение к тому, что казалось привычным». Устраивает такой прогноз? Или вы бы что-нибудь в нем исправили?

— Прогноз на то и прогноз, чтобы он был таким, какой он есть. Менять ничего не нужно. Меня все устраивает. Мой путь никогда не был легким. Для меня не в новинку научиться многому за несколько месяцев. А вообще к гороскопам я не прислушиваюсь. Знаю, что часть из них придуманные. Да, случалось такое, что что-то сбывалось. Но это не более чем совпадение.

больше по теме Евгения Медведева встретит новый год с Ильей Авербухом Фигуристка получает поздравления с днем рождения.

— Но есть же какие-то приметы, традиции, которые вы соблюдаете перед соревнованиями?

— Таких традиций нет. Для меня важно хорошо выглядеть, быть аккуратно причесанной, накрашенной. Стараюсь ни к чему не привязываться, так как это немножко сбивает мозг. Даже если что-то идет не по плану, я всегда смогу сфокусироваться на своем катании.

— Часто те же астрологи рекомендуют амулеты, драгоценные камни… Есть ли амулеты, которые с вами всегда?

— Украшения всегда на мне: кольцо, серьги не снимаю практически никогда. У меня есть любимая салфетница для сухих салфеток: она как мягкая игрушка — это кошка и ее зовут Луна. Я все время выхожу с ней на соревнованиях, а когда я на льду, вы сможете увидеть моего тренера, который держит Луну.

— Чем вам запомнится уходящий год?

— Запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях. Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, что у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась.

— Татьяна Тарасова после вашего выступления на российском этапе Гран-при сказала: «Ну как не уважать такую спорстменку? Ну нет у нее сегодня четверных прыжков. Не факт, что не будет. Потому что сальхов, который она учит, у нее готов…» Верны ли прогнозы Татьяны Анатольевны? И можно ли говорить о том, что сложные прыжки юных фигуристок удаются им прежде всего в силу их возраста?

— Что тут скажешь? Татьяна Анатольевна мудрая женщина, будем с юмором относиться, скажем, что она всегда права.

А по поводу юных фигуристок — что значит юные? Их даже неприлично так называть. Они уже большие спортсменки, вышли во взрослые этапы, будут участвовать во взрослых турнирах. Девчонки совершенно легендарные, прыгают уникальное количество четверных прыжков и заслуживают только уважения со стороны остальных спортсменов, и журналистов.

больше по теме Жизнь на два дома: Евгения Медведева рассказала о своем периоде взросления в Канаде Переезд в североамериканскую страну фигуристка рассматривает только как временную командировку.

«Мой английский стал намного лучше»

— Вы полтора года тренируетесь в Канаде. Как устроен ваш быт в Торонто? Как проводите там свободное время?

— При подготовке к соревнованиям очень редко получается куда-то выбраться. В основном я сижу дома — катаюсь, катаюсь — сижу дома. Свободное время чаще провожу дома: очень люблю укутаться в одеяло и смотреть сериалы. Мама живет со мной, она всегда рядом, мы много разговариваем. Но когда чувствую, что мне нужно социализироваться, я еду одна или с друзьями в торговый центр или в кинотеатр. Также мы ходим в театр, в цирк. Могу походить по магазинам, посмотреть на брендовые вещи. Люблю посидеть в кофейне спокойно несколько часов — меня это очень хорошо восстанавливает.

— Что привозите в подарок в Россию?

— Обычно привожу кленовый сироп. Сама я не являюсь его фанаткой, но людям нравится.

— А как у вас обстоят дела с языком?

— Мой английский стал намного лучше. Иногда мне даже говорят, что я общаюсь без акцента. Но я в это не верю. В общественных местах довольно свободно общаюсь. Хотя не знаю многих терминов. К примеру, пообщаться в банке или ответить на телефонный звонок в Канаде иногда для меня трудно, так как могу что-то не расслышать, не понять. Иногда из-за этого чувствую себя глупо. Но ситуация становится все лучше и лучше с каждым месяцем.

— Как за этот год изменились ваши отношения с тренером Брайаном Орсером?

— Мы с Брайаном довольно слаженно работаем, друг друга стали понимать уже практически на сто процентов. Так же как и в любой спортивной рабочей семье, есть разногласия, которые мы легко и быстро решаем, находим компромиссы и двигаемся дальше. Рабочие отношения изменились только в лучшую сторону. И не только с Брайаном, но и с Трейси. (Трейси Уилсон — тренер, которая также работает в команде фигуристки. — Ред.)

— Чем тренировочный процесс в Канаде отличается от того, к которому вы привыкли в России?

— Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. Просто абсолютно разные. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой. Мы настолько теперь друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет.

— Легко ли тренер дал согласие на ваше участие в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха? Долго ли вас уговаривал Илья?

— Брайан прекрасно понимает, что у меня есть дела еще и на родине. И я думаю, что он был готов к тому, что у меня могут быть и туры с шоу по России. Он спокойно отреагировал. Мы ему сказали, что у меня будет шоу в Новый год. Он ответил: «О’кей, хорошо». И просто спросил, когда вернусь.

Насчет Ильи — нет, он совсем меня не уговаривал — это был разговор взрослых людей, в таких вещах люди друг друга не уговаривают: есть либо да, либо нет. И мы просто взвесили все за и против и решили: а почему бы нет? Ведь с Ильей мы работаем уже много лет вместе.

— Авербух действительно поставил вам не одну программу. Как он вам сейчас помогает?

— Илья меня всегда поддерживает. Мы работаем в разных странах, но я чувствую, что он всегда морально рядом. После каждых соревнований, когда есть возможность, когда я в России, мы встречаемся, обсуждаем ошибки, будущие планы. Я знаю, что на Илью всегда можно положиться.

— Вы — главная звезда шоу «Волшебник страны Оз». Что общего между вами и вашей героиней Дороти?

— Многие сразу отметили внешнее сходство между мной и Дороти. Даже волосы у Дороти в фильме красноватые. Волосы сейчас у меня как раз красного цвета.

больше по теме Евгения Медведева призналась в своей причудливой фобии Фигуристка боится бабочек и не может объяснить причину столь странного страха.

— Кстати, а какая книга, фильм или концерт из недавнего произвели на вас впечатление?

— В последнее время прихожу после тренировки, сразу включаю телевизор и по два-три фильма за вечер смотрю. Недавно пересмотрела «Труп невесты» — мультик, который видела только в детстве. Сейчас решила освежить его в памяти. И осталась в абсолютном восторге. Мне кажется, что у меня скоро будет марафон по произведениям Тима Бертона (режиссер «Трупа невесты» и множества других фильмов. — Ред.).

«Не швыряюсь деньгами»

— Когда хотите улучшить себе настроение, что делаете для этого?

— Когда у меня плохое настроение, я вкусно ем. Это всегда помогает. Ничего не могу с этим поделать. На фигуре это пока не отражается.

— Вы научились хорошо готовить после переезда в Канаду?

— Я всегда хорошо готовила. Когда я сильно захочу, то готовлю кулинарные шедевры. Но так как в основном я не хочу этим заниматься, поэтому делаю себе простые блюда, богатые белком, витаминами. Стараюсь питаться как можно проще. Простое питание — залог здоровья. Любимые рецепты — мои и мамины. Я очень люблю делать оладушки, печь сырники, блинчики. Диету приходится соблюдать, но мне это нравится и не составляет никакого труда. Запретов в плане питания нет никаких. Я позволяю себе и сладости, и другие вкусняшки, но всегда знаю меру. В несоревновательный период могу съесть пирожок вечером — и все будет нормально. Но за пару недель до соревнований довольно жестко себя держу и не позволяю лишнего в еде.

— Если бы было возможно изменить одну черту в своем характере и внешности, то что бы вы поменяли?

— В характере ничего не хочу менять. Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь. И вокруг меня те люди, которые мне нужны. А черты лица — да, согласна, я бы в себе кое-что поменяла. Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос.

больше по теме Медведева вспомнила, как делала уроки в перерывах между тренировками Фигуристка пожелала всем школьникам успехов и высоких результатов в учебе.

— Народ часто думает, что в жизни спортсменов вашего уровня присутствуют особые привилегии — бизнес-класс в самолете, дорогой автомобиль с водителем, рестораны и бриллианты. А как на самом деле?

— Бизнес-класс самолета — это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные. К примеру, из Торонто до Токио лететь 14 часов. Это сложно, так как потом болит спина, бедра, вообще все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе — это важно. Спортсмены не экономят на здоровье. А рестораны и бриллианты — это все такая условность! Возможно, подобные атрибуты присущи какому-то виду спорта, но уж точно не фигурному катанию. Это выбор каждого, он зависит от того, что спортсмены делают за пределами катка, какие люди находятся рядом. А призовой фонд каждого соревнования — вообще не секрет. Каждый желающий может зайти на сайт ISU (Международная федерация фигурного катания. — Ред.), посмотреть призовые и примерно оценить заработок фигуриста. Из этих цифр можно сделать выводы, что мы не купаемся в бриллиантах и не кидаем деньги на ветер в дорогущих ресторанах. Мы такие же люди, как и все остальные. И довольно рационально смотрим на жизнь и распоряжаемся своими доходами.

— А какой подарок на Новый год сделаете себе сами?

— Подарок себе делать не буду, считаю это бесполезным. Для меня важнее всего получить какие-то — не обязательно материальные — подарки от людей, которыми я дорожу, просто внимание от души. И увидеться с теми, с кем очень давно хотела увидеться.