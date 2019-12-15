Анна Ковальчук: «Любим сбежать с дочкой от наших мужчин и подолгу болтать» 

Страшно поверить, но детективному сериалу «Тайны следствия» скоро 20 лет! В эфир выходит уже 19-й сезон проекта, в котором с самого начала дирижирует очаровательный следователь Мария Сергеевна Швецова в исполнении Анны Ковальчук.

— Анна, могли ли вы представить в 2000-м, когда начались съемки сериала, что «Тайны следствия» затянутся почти на 20 лет?

— Нет, конечно. Нам сказали, что небольшой сериал, сняли всего четыре серии. Кто ж знал, что это продлится так долго? У меня уже дочь выросла за это время.

— Помните первый съемочный день?

— Это был январь, самое холодное время в Питере. Не было никакого утепления, особых стелек, как сейчас у нас есть. Приходилось мерзнуть. Мы по сюжету толкали машину вдоль какой-то трассы, ехали на эксгумацию на кладбище. И рядом со мной был мой друг Андрей Шарков (исполнитель роли судмедэксперта Леонида Панова) и… плакал: «За что мне это?» К нему подошел режиссер и ответил: «За деньги, Андрюша». Мы любим вспоминать ту историю. Было очень трудно. Помню пилотные серии, я еще забеременела и думала: «Слава богу, все это закончилось». Не хотелось сниматься совсем. Снимали тогда по 16 — 18 часов, нормативов в 12 часов, как сейчас, не было. Все самое страшное, что могло быть, с нами случилось. Было так трудно, что я, естественно, не думала ни о каком продолжении.

— Как визуально меняется Швецова в новом сезоне?

— В прошлом сезоне я была откровенной блондинкой. И безумно благодарна зрителям, которые в соцсетях выразили мне поддержку и приняли героиню такой — со светлыми волосами. Мне хотелось этого 19 лет! Продюсеры меня поняли: «Ты чувствуешь этот сериал лучше, чем кто бы то ни было. Перекрашивайся». А в новых сериях «Тайн следствия» я сделала себе подарок и снова стала брюнеткой. Думаю, зрители оценят. И надеюсь, что Швецова встретит наконец свою любовь — оперативника, который приходит в Следственный комитет из команды майора Курочкина (Александр Новиков) и подполковника Кораблева (Игорь Николаев).

— Вечером вы ищете катарсис на сцене Театра имени Ленсовета, утром едете раскапывать трупы в сериале. Трудно жить в таком дисбалансе?

— Никакого дисбаланса нет. У меня есть еще куча дел в перерывах между работой. И самое главное время — то, которое я провожу с семьей: это недолгий, но насыщенный и глубокий отрезок. Когда мне нужно позаботиться о старшей дочери, младшего сына собрать в школу и проверить уроки… А еще у нас четверо домашних питомцев. Приготовить еду, прибрать в доме, следить за тем, чтобы было чисто. Вот это моя главная работа. Поэтому иногда на съемки я ухожу, как на отдых.

— Несколько лет назад вы говорили, что Злата не очень любит съемки и нехотя идет на них. Как сейчас? Вошла во вкус?

— Злата идет на съемки с удовольствием. По-моему, она отлично справляется с ролью, и мне кажется, наша с ней линия придает сюжету особую глубину. А еще она любит сниматься, потому что у нее есть друг — конь, которого надо содержать, гонорары уходят в основном на него. Однако говорить, что она горит актерской профессией, было бы неправдой. Иначе она бы пошла учиться в театральный вуз, а не на юридический факультет с изучением права КНР и китайского языка. Язык оказался дико сложным. Если захочет уйти или поменять — так и поступим. Считаю, что она должна быть счастлива, а какая у нее будет профессия — вообще не важно.

— Айфон, велосипед, ноутбук — что Злата купила с первой получки?

— Как я уже сказала, она тратит деньги на коней. Там есть на что потратить. Раньше она занималась верховой ездой, выступала на соревнованиях, а теперь увлечена натуральными отношениями.

— Как это?

— У нее есть конь, Листопад. Злата выкупила его из проката — на нем все ездили и учились кататься, так что он был несчастным. Теперь она увезла его в отдельную конюшню, где есть поля, конь может там гулять, но при этом хозяин всегда продолжает работать с ним. А натуральные отношения — это фактически иппотерапия. Злата занимается с детишками с особенностями развития как инструктор. Устраивает для них праздники, шоу, специальные номера: ставит на дыбы Листопада, кладет на арену по мановению пальца, он делает все, что она показывает. Это дружеские отношения лошади с человеком.

— Насколько доверительные отношения у вас с дочкой?

— Мы, конечно, живем, как подруги. Любим уехать от мальчиков (мужа Олега Капустина и сына Добрыни. — Авт.) в кино или за покупками и там подолгу разговаривать. Самое любимое — уехать в большой торговый центр, пить кофе и болтать.

— А еще раньше вы читали им сказки на ночь.

— Да, Добрыне до сих пор люблю читать. Мне и самой это нравится, плюс это очень полезно для психики ребенка: быть с мамой, слышать ее голос. Ну и школьную программу проходим заодно (улыбается).

— Как поменялась Анна Ковальчук за все то время, пока идет сериал?

— У меня такая профессия, что я постоянно размышляю над тем, что происходит с людьми. А над собой — тем более. Стараюсь посвящать много времени саморазвитию. Мне всегда интересно, что происходит со мной и почему. Часто оглядываюсь и думаю: «Как же я могла быть такой всего год назад?» Но потом осознаю, что это путь и опыт, который приобретается и формирует меня как личность.

— Что в последний раз вас сильнее всего удивляло?

— Сколько бы мы ни развивались — одна книга, другая, третья, сколько бы ни искали новые знания, на самом деле все есть внутри нас. Я сильно удивилась, когда поняла это. Взяла фотографию, на которой я еще совсем маленькая, и… вспомнила свой внутренний мир! Осознала, что в этом мире было абсолютно все, к чему я стремлюсь сейчас: свет, доброта, счастье, которое испытывает ребенок, открывая глаза утром. Все уже заложено в нас, просто мы теряем это по ходу жизни. Большим открытием для меня стало то, что это можно не только хранить внутри себя, но и нести дальше.