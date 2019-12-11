Сергей Бурунов: «Все хотелось бросить десятки раз… Но я же упертый!» 

Один из самых востребованных актеров страны - о поздней славе, телевизионном закулисье и про Новый год

Сегодня он снимается в самых громких сериальных премьерах, удивляя широтой актерского диапазона: тут тебе и главная драма 2019-го «Содержанки», и нашумевшая прошлогодняя трагикомедия «Домашний арест», и комедийная франшиза «Полицейский с Рублевки». И, наконец, вишенка на торте: сериал «Мылодрама» про изнанку телевидения с шуточками на грани фола.

«31 декабря лягу пораньше»

— Сергей, в кинотеатрах дают комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2». Как вам в ней снималось без вашего друга Александра Петрова, который раньше играл Гришу Измайлова?

— Честно скажу, по-человечески и профессионально мне было непривычно без Петрова! То актерское партнерство, которое у нас было с Сашей, дорогого стоит. Но Илья Куликов, режиссер и сценарист «Полицейского…», — большой мастер. И он придумал новые повороты, новых врагов полковника Яковлева. Владимир Сергеич все также попадает в нелепые ситуации, с ним происходят смешные происшествия. Фильм получился очень новогодний, очень ржачный. Нам было весело его снимать. И зрителям точно будет весело его смотреть. Приходите всей семьей.

— Сами 2020-й как будете встречать?

— Планирую пораньше лечь спать.

— Серьезно? Совсем не любите главный праздник года?

— Понимаете, мне очень нравится утро 1 января. Все с опухшими овалами лиц, еще не пришли в себя, а я могу спокойно покататься по любимому городу — абсолютно пустому.

— В уходящем году вы стали лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший актер сериала» за роль в «Мылодраме». Вы сыграли в массе отличных сериалов, в которых у вас шикарные роли, но награда пришла к вам за пародийный, трешевый проект. Не видите ли вы в этом некую иронию судьбы?

— Я вижу в этом самоиронию академиков российского телевидения, которые и присуждают эту награду. Дать приз проекту, который откровенно высмеивает проблемы на телевидении, это правда достойно.

— Высмеивает? По сюжету вы руководите телеканалом и снимаете сериал под названием… мм… «Кровавые шлюхи в яме».

— Кино- или телематериал часто подразумевает гипертрофирование каких-то событий. Мы в первую очередь хотели создать юмористический проект, поэтому в нем может набирать рейтинги сериал с таким названием.

— Если судить по «Мылодраме», на российском ТВ сериалы по блату снимают туповатые режиссеры, а не менее глупых актрис берут на роли исключительно через постель. На ТВ правда все так… плохо?

— Я много лет работаю на телевидении, одна ударная пятилетка в «Большой разнице» чего стоит. А уж в сериалах я наснимался с очень разными производственными компаниями… И повидал, что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас мне везет: я попадаю в проекты, которые ведут профессионалы. Но и там случаются свои проблемы, да такие, что корвалол пить приходится.

— Сериал придумал и снял ваш друг Илья Куликов. Вы по дружбе согласились сниматься или сразу поверили в его идею?

— С Ильей нас связывают, мне кажется, уже даже родственные отношения. Я с большим доверием отношусь к его сценарному мастерству и режиссерскому таланту. Мне кажется, у нас уже тот тандем, который позволяет друг другу доверять. Герой «Мылодрамы» Влад писался во многом под меня, так что я был готов к этой работе.

— Вам всегда было комфортно в этом образе? Ваш герой, простите, то в собственном семени перемажется, то со стаканчиком на причинном месте выхаживает.

— Ну и что? Я не боюсь откровенных шуток. Все-таки не надо путать экранный образ и реального человека. Вот когда артист играет маньяка, его же не спрашивают: «Сереж, а самому убивать не хочется?!» Я ведь не планирую в жизни ходить с этим стаканчиком. Но я понимаю, о чем вы. Должен сказать, что в новом сезоне, который только что прошел в эфире «Пятницы!», мой герой стал гораздо человечнее (и даже плакал навзрыд в последних сериях, заподозрив, что его никто не любит. — Авт.).

— А ваши знакомые работники телевидения что говорят? Наверняка обиделись: вы же их вместе с коллегами полными идиотами выставили.

— Честно говоря, как раз коллеги по цеху больше всех и хвалили: «Ух, как ты нас всех тут припечатал!» Это же самоирония! Вот что важно. Кстати, на платформе Premier можно посмотреть бесцензурную версию «Мылодрамы», но только взрослым, подальше от детей.

— Потому что там матерятся?

— В данном случае это помогает максимально сблизить художественный вымысел и реальность.

«Я очень тревожный человек»

— Только что закончились съемки второго сезона драмы «Содержанки», где вы играете высокопоставленного коррумпированного чиновника. Он, конечно, та еще сволочь…

— Я думаю, в нем есть и черные, и белые стороны — даже не характера, я бы шире сказал — личности. Таких выпуклых, разных внутри себя персонажей играть интересно. Сейчас время как-то несется уж больно стремительно. То, что происходит сейчас, и нужно анализировать сейчас. Показывать и изучать, как существовать сегодня.

— Вы поклонник хороших западных сериалов. Мы уже умеем снимать так же круто, как они?

— Ну, вот Netflix заинтересовался «Мылодрамой». Это большой прорыв, как мне кажется. У нас стараются соответствовать, но в нашей индустрии еще эпоха феодализма. За рубежом в кино и на ТВ работают как слаженный механизм, а у нас многовато случайных людей в профессии. Это очень тормозит весь процесс.

— Сейчас вы один из самых популярных актеров в России. Часто ли теперь отказываетесь от ролей?

— Отказываюсь и отказывался от неинтересных ролей. А еще от тех проектов, где режиссер не знает, зачем я ему, если он рассуждает примерно так: «Вот придет Бурунов, и все будет…» Нам в театральном училище пять лет рассказывали про место актера, про понимание режиссером роли и персонажа. И когда меня приглашают просто потому, что сейчас, слава богу, я востребован (не люблю это слово…), я отказываюсь. Хочется, чтобы режиссер точно понимал, почему ему нужен именно я.

— Кто сегодня самый интересный актер у нас в стране, по вашему мнению?

— Я очень уважаю Константина Хабенского. Не только как артиста, но и как человека. Часто сотрудничаю с его благотворительным фондом. Из девушек — Ксения Раппопорт, например.

— «На себя в кадре не могу смотреть, становится противно», — говорили вы пару лет назад. А сейчас?

— Критичность к себе — это мой конек. Я очень тревожный человек. Всегда, когда вижу уже сделанную работу, думаю: а вот тут можно было еще поднажать. Или наоборот: зачем же я тут так переигрываю? Но пленку назад не провернешь. Хотя сейчас и нет пленки.

— Большая слава пришла к вам позже, чем к другим. Что вам помогло не сломаться в те годы, когда не было не то что интересных ролей, а просто работы?

— Недавно главред журнала Esquire спросил меня о том же. Три часа я рассказывал про свой, не побоюсь этого слова, творческий путь. И он говорит: «Сережа, тебе же бог и судьба все время посылали знаки, что не надо заниматься актерской профессией. А ты пер». Ну, видимо, вот такой я упертый… Все бросить хотелось десятки раз! Но всегда счастливый случай открывал новую дверь.

— 42 — возраст мужской зрелости. Что бы вы сейчас посоветовали себе 20-летнему, будь у вас такая возможность?

— Ничего не бойся. И верь в себя.

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Новогодний беспредел от Бурунова

«Студентами купили билеты на турбазу под Костромой с хорошей скидкой. Ни одного трезвого человека, на полу плотный слой бутылок. Новый год коромыслом! Нас называли богемой — мы же из Щукинского приехали. Вчетвером перед дискотекой пошли в сауну, в какой-то момент решили там сфотографироваться. Встали у бассейна, я забрался наверх и захотел сделать «уголок» на двух трубах. На трубе конденсат, рука соскользнула вниз — и моя нога падает на штырь. Я почти теряю сознание, врача нет, все пьяные. Нога распухла… Потом меня спасли, конечно. Все потом пошли на дискотеку, а я лежал, приходил в себя. С тех пор не устаю повторять: в Новый год главное — умеренность…»

Три факта о Сергее Бурунове