Анна Снаткина: «Набрала 10 кило для роли. Это просто!» 

В аэропорту Минска суровый человек в черной куртке стеснительно мял в руках табличку «Хозяйка горы». И вздохнул с облегчением, когда вместо хозяйки из зоны прилета появилась группа журналистов.

«А я все гадал, какая она - Хозяйка», - признался встречающий. Ответа не было, ведь пока это тайна. Сериал покажут в новом сезоне на канале «Россия», а пока «Киностудия КИТ» завершает съемки. Действие начинается с событий столетней давности на Урале. Несчастную дворянку зверски убивают. Но дух ее начинает мстить всему живому, а ее изумруды с этого момента обладают мистической силой. В наши дни сокровища снова сеют зло. Этот сериал - настоящая сага, действие которой растянуто на несколько десятков лет. И актерам приходится играть своих героев и в юности, и в зрелости. Одну из главных ролей в фильме исполнила Анна Снаткина. Ее героиня Алена - не самый однозначный персонаж. Но боевой. Она даже участвует в выборах мэра в уральском поселке Каменный (город вымышленный, а сцену выборов снимали в белорусском городке Усяж). На съемках Анна поговорила с группой московских журналистов.

— Анна, ваша героиня в фильме целую жизнь проживает. В каком возрасте вам комфортнее было?

— В своем, конечно. Но когда ты ведешь свою героиню от молодости до зрелых лет, это очень интересно. Можно показать достаточно большую палитру своих эмоций и свой актерский диапазон.

— Что думали, когда видели себя в возрасте 45 лет? Как я буду хороша?

— Я буду прекрасна! (Смеется.) Шучу, конечно, но надеюсь, что так и будет. А моя героиня к финалу фильма сильно болеет, у нее непростая судьба. Когда человек болен, это немного другое состояние и души, и тела, и разума. Вначале она достаточно дерзкая, даже немного наглая. Где-то очень пробивная. Ей хочется иметь вокруг себя самых лучших мужчин и хорошую жизнь. Иногда человек не в силах остановиться в погоне за своими желаниями. Во всем нужна золотая середина, нужно вовремя остановиться. Не остановишься - сокровища, деньги, квартиры, машины, яхты начинают тебя губить…

— У вас с вашей героиней есть общие черты?

— Наверное, нас объединяет то, что я тоже не люблю ни у кого ничего просить. Мне легче всего добиваться самой. Тогда ты знаешь всему цену. Мне очень нравятся слова Мадонны. Когда ее спросили: «Вы не боитесь, что ваша слава снесет вам голову?», она сказала: «Нет, потому что я знаю цену всему этому».

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— Вы же в Минске снимаетесь. Драники, вареники, сало… Позволяете себе все это?

— Нет. Но для сериала я поправилась на 10 килограммов! Совершенно сознательно. В самом начале картины моя героиня совсем молодая девушка. Вот мы и договорились с режиссером, чем пухлее, тем моложе. (Смеется.) Потом потихонечку я начала возвращаться в свой стандартный вес, и лишнего я себе, конечно, не позволяю.

— Трудно толстеть?

— Очень легко! Просто надо есть все подряд. Худеть сложнее. А я в принципе сладкоежка… Но на самом деле я люблю правильное питание, я себя так лучше чувствую, ощущаю. Утром — кисломолочные продукты. На обед и ужин — рыба или мясо с овощами. Белок и овощи. На день рождения дочери и на Новый год - кусочек торта.

— Спортом занимаетесь?

— С детства люблю спорт. Полжизни я посвятила спортивной гимнастике на профессиональном уровне. Когда есть возможность, я бегаю по 5 километров, окунаюсь в холодную воду… И каждый день по 5 — 10 минут занимаюсь йогой.

— Вы, скорее всего, редко дочку видите. На съемки не берете ее с собой?

— Да, она приезжала ко мне на съемочную площадку в Москве. Но дело в том, что у меня очень занятая девочка. Она тоже занимается профессиональным спортом. Тренируется в Новогорске у Ирины Александровны Винер. И сейчас у нее идет подготовка к очень серьезным соревнованиям в Саранске. Недавно она выиграла чемпионаты в Сочи и Будапеште. Так что график у нее насыщенный. Недавно у меня была премьера в Московском Губернском театре «На всякого мудреца довольно простоты». А Вероника прямо в это же время выступала на турнире в Сочи, и я, наверное, больше волновалась за нее, чем за собственную премьеру!

— Не подвела, победила?

— Да! Приехала с первым местом и еще с Кубком «Мисс турнира». Так что у нее сразу две награды. Ей шесть с половиной, в следующем году пойдем в школу. Это отдельный этап, и я к нему готовлюсь.

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