Денис Клявер: «Сын сказал: «Пап, пойду в армию — я так хочу!» 

Любой музыкант стремится поделиться с общественностью новостями прежде всего творческими - выход альбома, подготовка к гастрольному туру, съемки клипа. Но Денис Клявер сегодня в первую очередь не артист, а отец, в жизни которого вот-вот случится важное событие - старший сын певца,18-летний Тимофей, в декабре уходит в армию.

«Уважаю его решение»

— Когда вы узнали, что Тимофей собрался после школы не в институте учиться, а в армии послужить?

— За год до выпускных экзаменов в школе мы стали обсуждать тему поступления, тогда сын и принял решение. Сначала мы пытались определиться, куда же он хочет поступать, а в итоге он заявил: «Пап, я пойду в армию - так хочу. А пока не готов принять решение, чем буду заниматься дальше». Пытались ли мы его отговорить? Нет, мы постарались понять. Во-первых, я уважаю решение сына - это его жизнь, тем более служить год. Во-вторых, я по себе знаю, что армия дала мне только плюсы и помогла из просто юноши превратиться в юношу сознательного.

— Уже известно, в каких войсках он будет проходить службу?

— Сын - профессиональный спортсмен, чемпион мира по тхэквондо, так что это будет спортивная часть.

— Как Тимофей готовился к армии? Какие отцовские советы, напутствия от вас получил?

— Ну он же не на войну уходит, поэтому напутствия обычные: быть человеком, постараться погрузиться в новую атмосферу, режим. Советы - быть мужчиной, то есть в любой ситуации искать справедливость и ответы на вопросы, максимально думая головой, а не кулаками. Армия - это уважение к старшим, приказ есть приказ, поэтому отключаем «хочу не хочу»… Так как сын - спортивный человек, то проблем быть не должно: он погружен в условия, которые пусть немного, но близки к армейским - умеет соблюдать режим, выстраивать отношения со старшими, уважать тренера и его задания…

— Есть ли профессия, которой он решил овладеть в армии?

— Пока не знаю. Может, он там на права сдаст?

— Как договорились держать связь?

— Азбукой Морзе! (Смеется.) Не общались еще на эту тему, но там же будет телефон какой-то, а значит, и возможность общаться.

— Сильно сейчас переживаете?

— Не переживаю, потому что уверен в Тимофее: он замечательный парень, мудрый, рассудительный, неконфликтный - с одной стороны, а с другой - умеет четко поставить себя в обществе, к тому же он обаятельный и коммуникабельный.

— Поедете знакомиться с командованием части?

— Конечно, поеду.

— Какие поучительные истории из своей армейской жизни рассказывали сыну?

— Поскольку я был студентом музыкального училища, нас распределили на службу по военным оркестрам родного Питера. Кстати, это было папино решение (отец Клявера - популярный артист Илья Олейников. — Ред.). Я-то был уверен, что не пойду служить. Но раз папа сказал - в армию, значит, надо идти. Просто в то время это было не очень престижно. А сейчас как раз наоборот, чему я, несомненно, рад. Ну поскольку папа подключился, он проявил отцовскую опеку и договорился с дирижером, замечательным музыкантом подполковником Анатолием Ивановичем Остапенко, чтобы меня распределили к нему в оркестр. Так как я сын известного артиста, наш дирижер постоянно ждал от меня какого-то подвоха, что я буду косячить или лениться. Порой ведь блатные мальчики отличаются таким поведением… А я в оркестре учу марши, дневалю, дежурю, все по уставу! Хотя, признаюсь, иногда косячил. Служба территориально проходила в военном училище: при нем была рота срочников, а у нас, оркестрантов, была отдельная солдатская спальня на этаже курсантов, так там мы однажды проспали общий сбор. Он был по понедельникам с участием генерала училища, и оркестр играл в начале и конце сбора. В общем, мы проспали всю эту историю, и нас вызвал Анатолий Иванович к себе в кабинет - меня и еще двух моих сослуживцев. Один был дембель, другой отслужил половину, а я только призвался. Анатолий Иванович отчитал одного, затем второго, а на меня посмотрел многозначительно и спросил: «Ну что, Клявер, началось?» Вот сыну я эту историю и рассказал, мы посмеялись. С учетом того, что все-таки фамилия наша на слуху, от Тимофея тоже, наверное, будут ожидать каких-то подобных «нюансов поведения», но, уверен, не дождутся, потому что он у нас ответственный парень.

— В части, где вы служили, были неуставные отношения?

— Упаси боже! У нас не было дедовщины как таковой. Был устав, был ранжир - надо просто понимать, что есть старшие, есть дембеля, а есть ты, молодой. Это правила игры. Но никто никого не унижал ни в коем случае. Был смешной момент, когда я шел по плацу с расстегнутой гимнастеркой и ремень у меня был такой, как у дембелей: висит не на пузе, а ниже. И ко мне подошел небольшого роста «дед» и докопался из-за этого. На что я предупредил, что если он хочет сходить спокойно в увольнение, то лучше не доставать меня. Он был немножко шокирован моей наглостью… В общем, у меня совершенно теплые воспоминания об армейской жизни!

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— Папа рассказывал вам о своей армейской жизни?

— Конечно. А еще много подробностей в его автобиографии «Жизнь, как песня». Я помню, что у него было весело в армии. Сначала папа служил где-то около Москвы, но стал участником конфликтной ситуации, и его отправили в другую часть. Там он быстро организовал концертную деятельность… Он не то чтобы с легким сердцем отправлял меня в армию, но с большим желанием, чтобы я обязательно получил этот урок.

«Дети заботятся друг о друге»

— Вы рассказывали год назад нам в интервью, что Тимофей задумывался о поступлении в театральный институт…

— Очень надеюсь, что сын все-таки сконцентрируется на этой профессии. Но тут ничего не могу загадывать - придет после армии, и посмотрим. Он целеустремленный мальчик, если решит — обязательно своего добьется. Как раз во время съемок в моем клипе на песню «Как ты была красива» я хотел показать Тимофею со стороны, что у него есть задатки для актерской профессии. Он был органичен в кадре, мы не готовились: сын пришел на съемочную площадку, мы с режиссером Сашей Игудиным просто рассказали о нюансах и стали снимать.

— Тимофей очень похож внешне на своего дедушку. А в творческом плане видите сходство между ним и Ильей Львовичем?

— Главное его сходство со своим знаменитым дедушкой в том, что он очень органичен. Ничего не играет. Сын проживает ситуацию документально в кадре - я считаю, это самое главное. Можно всему научиться, но ведь в этом же и задача актера - не изображать, а проживать. Мне кажется, Тимофею это дано.

— Наши дети умнее нас - многие по крайней мере теперь так говорят. Какие мысли и поступки сына это подтверждают?

— У меня есть хороший пример. Тимофей с четырех лет занимается тхэквондо, в 9 он уже был чемпионом Ленинграда в своей возрастной категории. Однажды сын пришел из школы с фингалом под глазом, и я спросил, что случилось. Сам был уверен, что кто-то из старших его ударил, но Тимофей объяснил, что его одноклассник стукнул. Я спросил: что же стало с этим мальчиком? Оказалось, сын даже не ударил в ответ, объяснив мне, что профессионал не может так поступить. Но предупредил одноклассника: в следующий раз будет все очень плохо. Это взрослый, обдуманный, взвешенный и очень правильный поступок 9-летнего мальчишки. Он может дать сдачи, но лучше пропустит один удар, но при этом избежит какого-то серьезного конфликта. После этого я очень сильно зауважал сына.

— Дружат ли трое ваших детей между собой? У них ведь разные мамы…

— Они совершенно замечательно общаются. С сестрой (Эвелин, дочь, рожденная в отношениях с певицей Евой Польной. - Ред.) немного реже, а пацаны друг с другом общаются постоянно.

— Разница у ребят большая - 12 лет, старший опекает младшего, Даниэля?

— Играют вместе, старший учит его каким-то приемам. Тимофей очень ласковый мальчик, он к брату очень тепло относится - нежно, заботливо, хотя без каких-то сюсюканий, но с очень большой теплотой. И мелкий тянется к взрослому.

— Переходный возраст сейчас у вашей дочери. Как Эвелин, которой 14, переживает сложный период?

— Совершенно нормально, Эвелин очень творческая девушка. Красивая девчонка. Естественно, мне кажется, что она безмерно талантлива, и сейчас она пробует себя в разных сферах. 14 лет - это уже сознательный возраст, я уверен, что она сделает верный выбор и везде обязательно достигнет успеха.

«В 30 лет я понял, что в жизни важнее всего»

— В декабре начинаются новогодние корпоративы. Какие песни сейчас вас чаще всего просят исполнять на заказниках?

— Песен много, так как я пою и свои сольные вещи, и композиции группы «Чай вдвоем». Конечно, песня «Когда ты станешь большим» является сейчас самой главной.

— Как вы для себя объясняете успех этой композиции?

— Песни - это истории и ситуации, через которые проходил я или мои знакомые. Однажды так получилось, что я пообщался и со старшим сыном, и с младшим, и с дочкой, и со всеми были споры. Я им что-то объяснял, доказывал… И на следующий день все эти ситуации описал в песне «Когда ты станешь большим»: я - папа троих детей замечательных, которых обожаю, переживаю за их будущее и участвую в процессе воспитания. Когда мы делали аранжировку к этой песне, я не оглядывался на музыкальные тренды - как чувствовал, так и делал. В итоге совершенно не форматная для сегодняшнего дня композиция стала популярной. Прошло больше года с момента ее выхода, а мне до сих пор пишут, и не только взрослые, но и дети лет 10 - 11: «Послушал вашу песню, спасибо, по-другому посмотрел на общение с родителями!»

— А в каком возрасте вы начали по-другому смотреть на жизнь, понимать ее смысл?

— Я достаточно рано понял смысл основных ценностей в жизни. Семья, порядочность, бескомпромиссность в отношениях со своей совестью - это все очень важно. Потому что вещизм - это такая губительная штука. Все это, конечно, нужно, но важно, чтобы у тебя все это случилось на фоне понимания глобальных моментов: для чего ты вообще на этой планете. Лет в 30 ко мне пришло осознание, что самое важное - родители, дети, жена, друзья, любимая профессия… И в творчестве, и в отношениях нужно все строить от души.

— В чем выражается ваша забота о том, чтобы и ваши дети как можно быстрее все это поняли?

— В том, что я стараюсь делать так, чтобы с детства они оказались в совершенно обычной среде. Понятно, что их детство намного комфортабельнее, чем было у меня. Сейчас другая жизнь. Но надо понимать, что дети станут взрослыми и попадут в обычный социум. Да, у моих детей есть возможность сегодня ездить в школу или в садик на машине, а я ходил пешком. Но я делаю все для того, чтобы для них это не было обыденностью, чтобы они понимали и видели, что удобства и подарки не просто так появляются в их жизни - для этого нужно трудиться. Самое лучшее воспитание - это пример. Поэтому, если хотите, чтобы ваши дети выросли с определенными моральными и психологическими устоями, вы должны в первую очередь требовать этого от себя. Дети наблюдают за нашим поведением и полностью его копируют.