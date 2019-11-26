«Меня подкупили кроссовками Adidas!»: Гена из «САШАТАНЯ» ушел в кино из-за серьезной травмы в спорте

У Гены из сериала ТНТ «СашаТаня», актера Андрея Свиридова, очень интересная биография — он был двукратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ, Белоруссии и даже играл за американскую баскетбольную команду The George Washington University.

Но своим главным достижением Андрей все же считает победу на молодежном первенстве Европы 94-го года в составе баскетбольной сборной Белоруссии.

В 25 лет, в связи с травмой, завершил карьеру баскетболиста. И после этого решил осуществить свою детскую мечту — стать актером. На сегодняшний день в его послужном списке роли более чем в 100 фильмах и сериалах. Самой долгоиграющей его ролью остается Гена из ситкомов «Универ» и «СашаТаня» на ТНТ.

Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Андреем Свиридовым о его спортивной карьере, о белорусском баскетболе и о том, как нужно менять систему, чтобы воспитывать настоящих чемпионов.

— Вы всегда были высоким или же моментально вытянулись, как бывает иногда с мальчишками? В мае они были коротышками, а вернувшись с дачи в сентябре — их уже трудно узнать?

— То, что я вырасту высоким, было видно. У меня высокие родители, и я выделялся с самого детства – еще в садике был выше сверстников. Вытянулся я в классе восьмом.

Когда нас отбирали в сборную Беларуси, рост был уже 198 см. Мне было 14 лет. Постепенно я вырос до 212 см, и на этом, после 19 лет, остановился.

— В интернете есть информация, что вы пришли в баскетбол в 5 лет. Это было осознанное решение?

— Да, я в пять лет был состоявшейся личностью и уже твердо знал, есть кашу с утра или нет, идти на тренировку или нет… (смеется).

А если серьезно, в баскетбол я пришел в шесть лет, даже ближе к семи. Тренер по баскетболу заметил меня на уроке физкультуры и долгое время боролся за то, чтобы я начал посещать тренировки.

Мне было безумно неинтересно, потому что тренер, который меня нашел, работал с ребятами старше меня на 2–3 года. Они уже умели многое, а я только пришел, мне дали мяч – а что с ним делать?

Сначала ничего не получалось, и я пытался избегать тренировок всеми правдами и неправдами.

Тренер – снимаю перед ним шляпу – отправил меня и моего лучшего друга в спортивный класс. А лучший друг самого высокого человека в классе, как показывает практика, всегда самый низкий. И у нас с моим другом Валерой Павлюченко тоже так было.

И вот для того, чтобы я занимался в спортивном классе, тренер взял туда и его. Он мотивировал меня, как мог. И к восьмому классу началась уже совсем другая игра – профессиональный юношеский спорт.

В возрасте 14 лет мы тренировались на равных с национальной сборной. Баскетбол был бешеного уровня.

— Вообще, с такими данными, карьера баскетболиста была предрешена?

— С ростом 212 см играть в шахматы, наверное, грех… Повторюсь, тренер долго бился за меня, чтобы я остался в баскетболе, и я благодарен всем тренерам, которые со мной работали.

От баскетбола я получил очень много в плане образования, закалки, подхода к жизни, друзей… Ну и травмы, конечно, но это обратная сторона медали.

— Какие еще варианты были у парня с вашими данными?

— Передо мной был открыт весь мир! После 8 класса в советской системе приходили так называемые зазывалы техникумов и училищ. Я писал заявления в техникум на кузнеца, на повара…

Мне предлагали остаться в Могилевском училище олимпийского резерва, но, когда молодежную сборную Беларуси набирал в Минске наш легендарный тренер Михаил Алексеевич Тайц, меня подкупили кроссовками adidas.

Я ведь был уверен, что остаюсь в Могилеве… Но Минск – это национальный уровень. И вот хотите верьте, хотите нет, но я уехал в Минск за кроссовками adidas, которые пообещал мне тренер (смеется).

— Каким образом вы получили травму, которая поставила крест на вашей карьере игрока?

— У меня была травма спины, и, насколько я понял после рентгена, не единожды. Нас же учили как – болит, значит, растет, и нужно терпеть. Оказалось, что не всегда.

— А как вы пришли в кино? Если верить интернету, то ваша первая роль датируется 2005 годом…

— Я вам больше скажу – моя первая роль датируется 27 марта 1975 года, когда я появился на свет (смеется). Кино было детской мечтой.

Когда спортивная карьера завершилась, у меня был небольшой переходный период. К кино я шел долго и тернисто, уехал сразу в США, пытался покорить Голливуд.

— Вопрос про творческие планы, как же без него… Где вас можно будет увидеть в ближайшее время. Разумеется, помимо ситкома «СашаТаня» на телеканале ТНТ?

— Да где угодно, я непредсказуемый! Появляюсь то на улице, то в торговых центрах, то на заправке… Меня трудно пропустить с таким ростом (смеется).

А если серьезно – вот сейчас на ТНТ вышел сериал «Полярный», у меня там небольшая роль Паши Мерседеса, при этом очень интересная. «СашаТаня», там появится красавец Гена, который всех охраняет и оберегает уже 11 лет – еще со времен ситкома «Универ».

Недавно вышел «Форс-мажор», сериал два года лежал на полке. Наблюдать меня можно и в театре – в антрепризе.

«СашаТаня» — с 25 ноября в 20:00 на ТНТ!