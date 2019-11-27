Жизнь и карьера Марии Порошиной — отличный пример, как женщина может одновременно быть любящей и заботливой мамой и успешной артисткой. Меньше года назад Мария родила пятого ребенка — сына Андрюшу — и уже давно вернулась на работу. У Марии сейчас съемки, гастроли и важная премьера в театре «Школа современной пьесы» — спектакль «Пришел мужчина к женщине».

«Подарки растрогали до слез»

— У вас недавно был день рождения. Нашли ли вы время в разгар театрального сезона отметить его?

— В этот раз мне довелось отметить день рождения на гастролях в Израиле. Были спектакли, и мы с коллегами — Александром Балуевым, Лидией Вележевой, Глебом Матвейчуком, Валерием Еременко, Эльвиной Мухутдиновой и Машей Иващенко — существовали в сумасшедшем темпе, переезжая из города в город. И вдруг один спектакль отменяется. С одной стороны, это плохо. С другой стороны, благодаря этому в день рождения мне довелось поехать в Иерусалим. И это был счастливейший день за последнее время. Я в Израиле не была восемь лет. Мне удалось попасть в такие места, где я раньше не бывала, узнала много нового. И с каким-то спокойствием, с желанием, уже более мудрым взглядом подошла ко многим вещам. Соединилась с этим местом мысленно, духовно — надеюсь, получила ответы на какие-то свои вопросы и желания. В то же время, может быть, случилось и некое покаяние…

— Что по возвращении домой маме подарили дети?

— То, что смогли сделать своими руками. 9-летняя Грунечка написала стих-пожелание, собрала какие-то колечки, бубенчики, блестки — целый мешочек набрала, завязала ленточкой и вручила со своим рисунком. 14-летняя Серафима нарисовала очень разные работы (графика, акварель) в художественной школе — они получились интересные и необычные. Я была довольна и счастлива и в то же время сильно удивлена: оказывается, у Серафимы есть все задатки, чтобы стать художницей или дизайнером, архитектором. А может, пойдет в другую сторону — не будем загадывать… Глашеньке три годика, она нарисовала медвежонка, прилепила листики и написала «С днем рождения» — конечно, с помощью няни. Андрюша с няней нарисовали цветной веер «Любимой мамочке!» из отпечатков рук, пальчиков. Няня добавила коллаж из фотографий, подложила под него музыку. В общем, растрогали меня до слез.

— Что подарила старшая дочь Полина?

— Полиночка и ее молодой человек Ян подарили мне очень нужную вещь, о существовании которой я раньше и не знала. Электронные часы, у которых существует масса функций. Очень удобно, когда сообщения, которые приходят на телефон, ты видишь на экране часов. Так быстрее получаешь информацию о детях: кто уже пришел из школы, кого пора отправлять на музыку или танцы, узнаешь о дополнительных занятиях или что срочно надо докупить питание для малыша. Можно корректировать расписание детей и делать это оперативно, не отвлекая окружающих общением по телефону.

«Не хотелось упускать такой шанс»

— У вас премьерный спектакль «Пришел мужчина к женщине». Впервые в «Школе современной пьесы» его поставили 30 лет назад, главную роль тогда играла Любовь Полищук. Теперь в возрожденном спектакле играете вы. Были ли вы знакомы с Любовью Григорьевной?

— Когда художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Леонидович Райхельгауз предложил эту роль, было страшно, так как это большая ответственность и большой подарок. Вживую спектакль с Любовью Полищук не видела, но смотрела фильм-спектакль и восхищалась тем, какой образ она создала. У меня вышел немного другой персонаж. Сейчас есть время для того, чтобы посмотреть на свою героиню со стороны, все обдумать и разложить по полочкам. В театр на читку пьесы я приходила еще беременная, так что на мысленную работу было достаточно времени. А после рождения Андрея начала реализовывать рабочие мечты. И слава богу, что у нас все сошлось по графику: мне очень не хотелось упускать такой шанс.

— Почему вы так хотели сыграть именно в этом спектакле?

— Дело в том, что замечательную пьесу Семена Исааковича Злотникова «Пришел мужчина к женщине» я знаю с юности. Уже тогда отрывок из этой пьесы мы с Дмитрием Мухамадеевым играли в театральном институте у Бориса Васильевича Щукина на курсе Марины Александровны Пантелеевой. Курс у нас был замечательный: Максим Аверин, Кирилл Кяро, Ольга Будина, Илья Бледный, Дмитрий Мухамадеев, Наталья Антонова, Михаил Владимиров, Олег Кассин, Дмитрий Кошмин, Екатерина Решетникова, Ольга и Федор Баландины. Очень много хороших артистов набрала наш замечательный худрук, как оказалось. Пьеса нам полюбилась уже тогда, и я была безумно рада, когда появилось такое предложение.

— Ваша дочь Полина продолжила актерскую династию. Даже преподает юным актерам. Вы ей даете советы?

— Полиночка в профессии: сейчас репетирует спектакли и в театре, и в антрепризе. Конечно, не сразу все получалось. Артисты иногда после института сидят без работы, кому-то везет и их сразу приглашают, кого-то позже. Я начала сниматься с 27 лет, хотя институт окончила в 22. Полине говорю, что у каждого свой час, не стоит расстраиваться, надо копить опыт (а он формируется и из отказов тоже) и ждать момента. А когда он придет, спокойно показать и рассказать все, что умеешь, - если это будет интересно, тебя заметят и увидят.

Она с прекрасным характером: добрая, мягкая, вежливая, в чем-то трогательная, гиперответственная. Это люди со стороны говорят, а не только я, мама. Она умеет организовать других людей сама, что-то постоянно придумывает. Поэтому и преподавать ей нравится, и мне кажется, что у нее это получается. Поражаюсь, как ее любят и слушают студенты. Я говорю, если бы мне такой разбор роли делали и замечания, я бы, наверное, стала гениальной артисткой. Есть у нее некий талант к педагогике. А ее молодой человек Ян ставит спектакли с воодушевленными студентами, и в итоге все получают удовольствие от творчества.

— Полина не обращается за помощью к папе — Гоше Куценко?

— Гоша стесняется это делать. Хотя была у него возможность чуть-чуть помочь. Но Полина категорически отказывается даже от чуть-чуть.

— Какой характер у самого младшего члена семьи? Похож сын на маму?

— Может, характером он будет и в меня. А может, в папу. Но Андрюша у нас спокойный, улыбчивый и мягкий: созерцает, смотрит, иногда позволяет себя целовать. Показывает перстом, куда его нести, очень властно и спокойно. Может, когда начнет ходить самостоятельно, будет озорничать — пока об этом сложно говорить, и года еще нет маленькому человеку.

«Времени мало, забот много»

— Как вы успеваете работать?

— У нас есть замечательные няни: одна с нами уже десять лет, другая — 12. К Андрюше пришла тоже проверенная няня, она работала у моей подруги, Татьяны Абрамовой. Когда я отлучаюсь на гастроли, на съемки или играю в Москве, то на этих прекрасных женщин можно положиться. Очень ценю их с их разными характерами и жизненными позициями. Мы находим общий язык. Стучу по дереву…

Девочки помогают по дому. Мы стараемся, чтобы они умели убирать за собой, помогать с младшими, что-то готовить. Скоро соберемся все вместе лепить пельмени. Приедут мои подруги, будем общаться, шутить, и потом у нас по плану детский концерт с песнями и танцами. Все как обычно. У моих подружек есть дети — ровесники и Груни, и Серафимы, сейчас уже и Андрюши. У нас у всех родились младшие дети, невзирая на возраст. Так и выходит — времени мало, забот много. Но это все приятные хлопоты, конечно. Бывает, что наваливается все и сразу: один заболел, другой выздоровел, учеба у кого-то просела… У кого-то характер меняется не в лучшую сторону, кого-то плохому научили. Но так как я человек спокойный, реагирую молниеносно и без лишних причитаний — быстро решаю вопросы. Когда у детей разный возраст, к каждому нужен свой ключ и подход. Если одно правило работает с одним ребенком, не факт, что сработает с другим. Иногда целенаправленно делаю какие-то вещи, даже если они никак не получаются: не мытьем, так катаньем. По ходу ситуации я могу изменить свое решение кардинально, что иногда вводит детей в ступор.

— Многим женщинам кажется: если родить ребенка, больше ни на что не останется времени, можно потерять работу. Поэтому они думают: рожу попозже. У вас были такие мысли?

— Трудно загадывать. Никто не знает, останется ли за вами престижное место на работе, будете ли вы в том же статусе… Какая-то женщина однажды мне сказала: «Мария, вам хорошо говорить, вы так агитируете рожать детей, потому что у вас полно денег. А что делать людям, у которых их нет?» Это очень смешно, конечно. С пятью детьми денег полно не бывает. Бывает, что ролей нет, случаются паузы. В нашей работе тоже все не совсем просто.

Но я так думаю, что дело не в деньгах. Был период, когда мы покупали курицу-гриль, батон, сыр и были счастливы. Я росла в семье, где достатка как такового не было. Бывало, что выживали, выкручивались: бабушка шила, мама вязала. Так можно было сэкономить и не покупать вещи. Дело даже не в экономии, а в том, как человек относится к проблеме. Не с сожалением и обидой, а с юмором и светлой верой, со знанием и констатацией этапа или периода (урока), который надо пройти достойно, спокойно, найти все самое лучшее даже в предельно тяжелой ситуации, и она переломится, отступит. Человек может находить выход из ситуации и радость. А если Бог дает ребенка, он и на него дает. Позже или раньше — это тоже не нам решать. Есть еще одно изречение — «Дети никогда не бывают вовремя». Всегда будут ситуации, когда придется делать выбор: от чего-то отказаться на благо рождения нового человека. Но это счастье несоизмеримо ни с чем: родившая женщина поймет, о чем я говорю. И помощь всегда придет со стороны. Люди часто помогают — передают друг другу детские вещи. У нас это тоже принято — мы с подругами отдаем друг другу коляски, кроватки, столики, ходунки. Все помогут: уж на ребенка-то точно денег хватит!

— Что бы вы сказали женщинам, которые сомневаются, рожать или нет после 40 лет?

— Сейчас для женщины это не возраст. Многие сначала хотят устроиться в профессии, подзаработать, а потом растить ребенка. Детородный возраст отодвигается. Этому способствуют и новый уровень медицины, мода на ЗОЖ. Поэтому даже первых детей рожают ближе к сорока. Здесь правильный совет может дать только врач. Для меня рождение детей после сорока — это большой подарок и счастье. Может, помогла моя физическая подготовка — я занималась танцами, художественной гимнастикой; тело все помнит, фиксирует и не расслабляется слишком.