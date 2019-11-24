Впервые после инсульта, случившегося чуть больше двух лет назад, Николай выйдет на сцену с программой «Живой», в которой будут и новые песни, и проверенные хиты. Поддержать 63-летнего артиста придут его друзья и коллеги, а откроет шоу звезда мирового балета Сергей Полунин. Накануне выступления Николай волнуется так, будто это один из первых его концертов. И в какой-то степени это действительно так, ведь далеко не все верили, что певец сможет вернуться после столь серьезных проблем.

«Был сильный стресс, оторвался тромб…»

— Как известно, незадолго до этого у вас сорвались концерты в регионах из-за недобросовестных организаторов. Вы очень переживали. Повлияло ли это на то, что случилось?

— Да, действительно, я очень переживал из-за срыва гастролей, был сильный стресс. В результате оторвался тромб, что и спровоцировало инсульт.

— Что говорили врачи? Какие шансы были на то, что вы снова сможете петь?

— Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее.

— Вы почти год после инсульта провели в клинике. Сейчас продолжаете лечение?

— В этом году в феврале и мае проходил курс реабилитации, и вот сейчас в сентябре я тоже проходил обследование. Каждые три месяца желательно проходить курсы массажа, лечебной физкультуры, капельниц.

— Реабилитация - это дорого. А вы к тому же не работали больше двух лет. Кто вам помогал в финансовом плане?

— Многое было сделано благодаря поддержке моего товарища, композитора Владимира Леонидовича Кубышко. И Российское авторское общество оказало помощь.

— Какой совет вы бы дали людям, которым предстоит реабилитация после инсульта? Как поверить в собственные силы?

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— Это очень индивидуально: зависит от характера человека, от его отношения к жизни, к самому себе. Очень важны позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Серьезной мотивацией может стать дело, которым вы занимаетесь. В моем случае это новый альбом - перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя. Поэтому я, когда стала позволять ситуация, начал постепенно возвращаться к работе. Это долгий процесс, сразу, к сожалению, не восстановиться. Музыка постоянно звучит в моей голове и не дает покоя. Близкие люди, конечно, очень и очень важны. Жена часто меня уговаривала, следила за исполнением врачебных предписаний.

«У жены семья на первом месте - я, дочка, внучки»

— Часто случались минуты отчаяния? Что вы делали в эти моменты?

— Самое главное, что рядом были близкие, моя жена Марина. В такие минуты мне, конечно, становилось легче. Это здорово, когда есть семья, на которую можно опереться.

— Вы знали, что супруга будет так бороться за вас?

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— У Марины всегда стояла на первом месте семья - я, дочка, потом внучки. Это было ожидаемо, я не сомневался в ее поддержке.

— А как внучки помогали дедушке восстановиться?

— Девочки танцевали под музыку, пока я пел, проводили время со мной. Им очень нравятся мои песни «Снег» и «Паранойя». Старшей внучке моей четыре, а младшей будет два в декабре. И вот старшая учится со мной читать.

— В какой момент вы поняли, что теперь точно все будет хорошо?

— Однажды я сел и включил компьютер - помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел.

— Как сейчас расписан ваш день по занятиям и тренировкам для тела и голоса?

— Что касается голоса, то я занимаюсь сам - помню все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. А вот по лечебной физкультуре я работаю с индивидуальным тренером примерно по полтора часа, бывает, пять раз в неделю, бывает, четыре - зависит от графика.

— Из-за чего вы больше всего переживаете сейчас при подготовке к концерту, который пройдет 9 декабря? Что вас беспокоит?

— Многое - и здоровье, и то, как спою. Надо отдать должное моей команде, они все профессионалы, и это помогает.

— Что говорят врачи? Как долго, по их мнению, вы сможете петь на концерте?

— Петь разрешили два часа. Но раньше, бывало, и по три часа пел… Врачи переживают, смогу ли. Посмотрим - тут все зависит от моего желания.