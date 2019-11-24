Интервью

Николай Носков: «Врачи сказали мне - шансов, что речь восстановится, очень мало 

Популярный певец возвращается на сцену после болезни 

Николай Носков: «Врачи сказали мне - шансов, что речь восстановится, очень мало 
1989 год. Николай Носков и Ян Яненков в составе группы «Парк Горького» выступают в «Лужниках». Фото: ТАСС/Грушин Михаил

Впервые после инсульта, случившегося чуть больше двух лет назад, Николай выйдет на сцену с программой «Живой», в которой будут и новые песни, и проверенные хиты. Поддержать 63-летнего артиста придут его друзья и коллеги, а откроет шоу звезда мирового балета Сергей Полунин. Накануне выступления Николай волнуется так, будто это один из первых его концертов. И в какой-то степени это действительно так, ведь далеко не все верили, что певец сможет вернуться после столь серьезных проблем. 

«Был сильный стресс, оторвался тромб…» 

Певец никогда не сомневался в том, что его супруга Марина поможет ему вернуться к работе. Фото
Певец никогда не сомневался в том, что его супруга Марина поможет ему вернуться к работе. Фото: Фрий Слава

— Как известно, незадолго до этого у вас сорвались концерты в регионах из-за недобросовестных организаторов. Вы очень переживали. Повлияло ли это на то, что случилось? 

— Да, действительно, я очень переживал из-за срыва гастролей, был сильный стресс. В результате оторвался тромб, что и спровоцировало инсульт. 

— Что говорили врачи? Какие шансы были на то, что вы снова сможете петь? 

— Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее. 

— Вы почти год после инсульта провели в клинике. Сейчас продолжаете лечение? 

— В этом году в феврале и мае проходил курс реабилитации, и вот сейчас в сентябре я тоже проходил обследование. Каждые три месяца желательно проходить курсы массажа, лечебной физкультуры, капельниц. 

Николай Носков. Фото
Николай Носков. Фото: КП/Вислов Иван

— Реабилитация - это дорого. А вы к тому же не работали больше двух лет. Кто вам помогал в финансовом плане? 

— Многое было сделано благодаря поддержке моего товарища, композитора Владимира Леонидовича Кубышко. И Российское авторское общество оказало помощь. 

— Какой совет вы бы дали людям, которым предстоит реабилитация после инсульта? Как поверить в собственные силы? 

— Это очень индивидуально: зависит от характера человека, от его отношения к жизни, к самому себе. Очень важны позитивный настрой и поддержка близких, с помощью этого, конечно, люди быстрее восстанавливаются. Серьезной мотивацией может стать дело, которым вы занимаетесь. В моем случае это новый альбом - перед инсультом работал над ним, и мне не давало это покоя. Поэтому я, когда стала позволять ситуация, начал постепенно возвращаться к работе. Это долгий процесс, сразу, к сожалению, не восстановиться. Музыка постоянно звучит в моей голове и не дает покоя. Близкие люди, конечно, очень и очень важны. Жена часто меня уговаривала, следила за исполнением врачебных предписаний. 

«У жены семья на первом месте - я, дочка, внучки» 

Семья (жена Марина, дочь Екатерина, зять Эдуард, внучки Мира и Лера) для Николая главная опора и поддержка. Фото
Семья (жена Марина, дочь Екатерина, зять Эдуард, внучки Мира и Лера) для Николая главная опора и поддержка. Фото: Фрий Слава

— Часто случались минуты отчаяния? Что вы делали в эти моменты? 

— Самое главное, что рядом были близкие, моя жена Марина. В такие минуты мне, конечно, становилось легче. Это здорово, когда есть семья, на которую можно опереться. 

— Вы знали, что супруга будет так бороться за вас? 

— У Марины всегда стояла на первом месте семья - я, дочка, потом внучки. Это было ожидаемо, я не сомневался в ее поддержке. 

— А как внучки помогали дедушке восстановиться? 

— Девочки танцевали под музыку, пока я пел, проводили время со мной. Им очень нравятся мои песни «Снег» и «Паранойя». Старшей внучке моей четыре, а младшей будет два в декабре. И вот старшая учится со мной читать. 

— В какой момент вы поняли, что теперь точно все будет хорошо? 

Николай Носков. Фото
Николай Носков. Фото: КП/Булатов Алексей

— Однажды я сел и включил компьютер - помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел. 

— Как сейчас расписан ваш день по занятиям и тренировкам для тела и голоса? 

— Что касается голоса, то я занимаюсь сам - помню все упражнения, плюс у каждого певца есть свои методики для распевания. А вот по лечебной физкультуре я работаю с индивидуальным тренером примерно по полтора часа, бывает, пять раз в неделю, бывает, четыре - зависит от графика. 

— Из-за чего вы больше всего переживаете сейчас при подготовке к концерту, который пройдет 9 декабря? Что вас беспокоит? 

— Многое - и здоровье, и то, как спою. Надо отдать должное моей команде, они все профессионалы, и это помогает. 

— Что говорят врачи? Как долго, по их мнению, вы сможете петь на концерте? 

— Петь разрешили два часа. Но раньше, бывало, и по три часа пел… Врачи переживают, смогу ли. Посмотрим - тут все зависит от моего желания. 

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Николай Носков: «Врачи сказали мне - шансов, что речь восстановится, очень мало 
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