Рыжий «Иванушка»: «Григорьевым-Апполоновым не нужны продюсеры!»

Участники дуэта #AppolonovGang, которых окрестили новыми «Тату» рассказали о своем наставнике Андрее Григорьеве-Апполонове, о сплетнях и о войне с ток-шоу

Участники дуэта #AppolonovGang не кичатся своим родством с рыжим из «Иванушек». Ребята признаются, что это им даже мешает и порождает сомнительные слухи, ведь их проект – не коммерческий продукт, а творчество в чистом виде.

«Не сравнивайте нас с «Иванушками», мы сами по себе, у нас даже продюсера нет!» — возмущаются Андрей и Сергей…

О борьбе со сплетнями, собственной независимости и войне с ток-шоу парни рассказали в интервью для портала Teleprogramma.pro.

— ​Российские СМИ окрестили ваш проект «мужской версией группы «Тату». По вашему мнению, в чем сходство?

Андрей: Во многом такое сравнение нам кажется лестным и справедливым: например, мы также, как и девчонки, стремимся закрепить свои позиции в европейских чартах, и нам это уже неплохо удается – наши треки завсегдатаи хит-парадов Германии.

Сергей: Но различия с татушками у нас куда более значительные – мы не коммерческий проект, у нас нет продюсера, имиджмейкера и черт знает, кого еще. За нас никто не пишет музыку, никто не указывает, во что одеваться и перед кем выступать. Мы — трушные и это наше главное кредо.

— В нашем шоу-бизнесе было немало успешных «мальчуковых» проектов, с которыми можно было провести параллели. Но вас сравнили именно с «Тату». Имеет ли аналогия отношение к вашей сексуальной ориентации?

Сергей: Вряд ли. Мы ориентируемся, в первую очередь, на качественный уровень музыки.

Андрей: И делаем это отчаянно сексуально! (смеется)

— ​А что у вас на личном фронте?

Андрей: Мое семейное положение пока без изменений – чуть больше года назад из жизни ушла моя супруга. Мы были очень близки с Юлей, я до сих пор переживаю потерю. Выбраться из глубокой депрессии мне помогла музыка, сейчас она и есть моя личная жизнь.

Сергей: Я в разводе. Процесс расставания был довольно сложный, чтобы начать новые отношения – нужно время. Но мы открыты к предложениям и все еще верим в любовь.

— Готовы ли вы, как в свое время Юля Волкова и Лена Катина, эпатировать публику экстравагантными выходками? Продумываете ли вы специально имидж? Каковы границы дозволенного?

Сергей: Мы ничего не придумываем специально для того, чтобы удивить аудиторию. Но это не значит, что мы не способны выкинуть какой-нибудь фортель. Ребята мы по-творчески эмоциональные, но если отчебучим чего, то только по велению души и сердца.

Андрей: Никаких сценариев! Но эпатаж нам не чужд, имейте в виду.

— Правда ли, что Рыжий «Иванушка» — ваш Иван Шаповалов, продюсер-кукловод? Какова его реальная роль в проекте?

Андрей: Нет, Рыжий не продюсер #AppolonovGang. Родственник, друг, наставник – не более. Максимум, чем он нам помогает – советом.

Сергей: А лучше бы деньгами! Шутка. Вообще, мы не поленились и переадресовали этот вопрос Андрею Григорьеву-Апполонову старшему. Цитируем дословно: « Я бы, может, и рад был реализовать свои продюсерские амбиции в работе с #AppolonovGang, но они настолько самобытны, что в моем непосредственном участии их проект просто не нуждается. Я с удовольствием делюсь опытом, советами, но только, если они сами спросят. Григорьевы-Апполоновы, особенная порода – предпочитаем учиться на своих ошибках, так эффективнее. Нам продюсеры не нужны. В общем, я в успехе родственников уверен!»

— Недавно в своих соцсетях вы открыто выразили негатив в отношении ТВ-шоу Андрея Малахова и даже подписали петицию, инициатором которой выступила актриса Наталья Рудова, против закрытия такого рода передач. Что вас так сильно возмутило?

Андрей: Мы же говорим, мы трушные. Терпеть не можем обман, а тем более в таких неслыханных масштабах.

Сергей: Нас очень возмутил весь этот трэш, от начала до конца постановочная передача. Помните, в начале 2000-х было странное ток-шоу «Окна» с актерами? Вот это то же самое.

— Никита Джигурда, например, вызвал Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы отстоять честь Марины Анискиной. А как бы могли наказать телеведущего вы, защищая память Олега Яковлева и эмоциональное спокойствие Саши Куцевол?

Андрей: Мы не считаем, что именно Андрей Малахов главный виновник ситуации. Он всего лишь ведущий программы. Придумывают весь этот бред сценаристы, режиссеры, редакторы. Мы в принципе против шоу подобного формата – такие бессмысленные и беспощадные сериалы. А к Малахову мы относимся хорошо, уважаем его за профессионализм телеведущего.

— ​Расскажите, над чем сейчас работаете?

Сергей: Пишем альбом – мы долго к этому шли, до этого выпускали только синглы, а теперь задумались о полноформатной пластинке.

— Планируете ли продолжать развивать свой альтернативный проект «нонейм»?

Андрей: Да, конечно! Этот эксперимент показал очень неожиданный результат – трек стал самым успешным среди всех наших русскоязычных синглов.

Сергей: Будем работать по всем направлениям, у нас куча идей и планов. Но пока мы сосредоточены на альбоме.