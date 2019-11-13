Настасья Самбурская: «Мужчины клюют на образ, а не на мои качества. Страшно довериться…» 

Этой осенью у Настасьи Самбурской началась новая жизнь: она ушла из театра, которому отдала почти 10 лет. Зато теперь Настасья гастролирует с сольными концертами и антрепризными спектаклями. Мы поговорили о конкуренции на эстраде, финансовой независимости, астропрогнозах и знакомствах с мужчинами.

«Шансон сам меня выбрал»

— Вы ушли из Театра на Малой Бронной. В новом сезоне играете в антрепризном спектакле «Охота на мужчин», много гастролируете с этой постановкой. В чем плюсы и минусы этих перемен?

— Естественно, в первую очередь плюс финансовый. Раньше мне месяц приходилось играть за ту зарплату, которую сейчас я получаю за один спектакль. Как-то проще себя ощущаю в том плане, что не надо ходить на сбор труппы, слушать лишние разговоры в гримерках, не надо чувствовать себя виноватой и зависеть от театрального графика, который постоянно меня заставлял отказываться от дополнительной работы: даты спектаклей постоянно пересекались с мероприятиями, на которых мне важно было находиться. У меня два чудесных партнера, комфортные условия и ощущение свободы, а не запах нафталина вокруг. Мне нравится гастролировать и встречаться со зрителями в других городах. Раньше у них не было возможности со мной увидеться, так как наш театр редко куда выезжал. Те, с кем я общалась, работая на Малой Бронной, продолжают со мной дружить. Так что я ничего не потеряла.

— Театру были выгодны спектакли с вашим участием - народ раскупал билеты на Самбурскую. Не звал вас новый худрук назад?

— Мне позвонил Константин Богомолов - предложил вернуться в некоторые спектакли. Я отказалась, аргументировав это тем, что спасать театр я не хочу. Руководство не посчиталось со мной, когда я хотела спокойно уйти, доиграв сезон, без предупреждения введя на мою роль другую актрису - только потому, что так захотелось одному из приглашенных режиссеров. А то, что я делала еженедельную бесплатную рекламу театру последние лет семь, они забыли. Очень хотелось поработать с Константином, но не все спектакли, в которых я участвовала, были настолько великими, а мои роли настолько интересными, чтобы закрыть глаза на неуважительнее отношение к артистам и вернуться в труппу. В этом вопросе я принципиальна.

— Вы теперь выступаете с сольными концертами. Почему выбрали шансон?

— Он как-то сам меня выбрал. Этот жанр максимально меня раскрывает и помогает донести мои эмоции и внутренний мир до слушателей. Песни этого жанра со смыслом. Плюс в репертуаре много песен начала XX века. Вертинский, Верни - это уже история, классика, и хочется дать их песням дальнейшую жизнь, потому что они актуальны и сегодня, на мой взгляд.

— Среди исполнителей конкуренция выше, чем среди драматических артистов. Сталкиваетесь с интригами против вас?

— Я пришла на эстраду не мериться с кем-то, не доказывать свое превосходство. Я просто делаю то, что у меня хорошо получается, что находит отклик у людей. И делаю это честно. Наживать себе невидимых врагов и потом с ними бороться - не моя тема. Плюс шансон не настолько популярный жанр, чтобы прямо биться за право выхода на сцену. Нравлюсь - слушайте, не нравлюсь - не слушайте. Хотите ненавидеть меня - пожалуйста. Вопрос только за что? За то, что они могли сделать то же самое, но не хватило духа? Гадости говорить проще, чем добиться хоть какого-то успеха.

— Вас уже приглашают на корпоративы как певицу?

— Конечно, приглашают. Не по пять концертов в день, но голодной не останусь, однозначно.

— Как актриса вы работаете больше десяти лет. Заработали имя, которое стало брендом. Вы считаете себя обеспеченной? Все ли ваши сугубо материальные мечты осуществились?

— Да, свои материальные мечты я уже осуществила, не считая ремонта в квартире. Просто проклятие какое-то! Я беру уже четвертого дизайнера. Первая, Елена, очень хорошо наварилась на откатах. Законы у нас достаточно странные, так что ей невозможно что-то предъявить. Она подсовывала мне все самое дорогое. Я очень много работала, поэтому не вдавалась в подробности и просто все оплачивала и оплачивала. А когда очнулась и решила проверить ее, обнаружила, например, что она подсунула мне столешницу за 500 тысяч, которая в итоге обошлась мне в другом месте в 200. Согласитесь, есть разница. И вот еще стоит у меня диван по заоблачной цене - в три раза дороже, чем обычный. И по цвету совершенно не подходит, а ведь это только верхушка айсберга. Из-за ее непрофессионализма до сих пор разгребаю косяки и оплачиваю переделки, которые по ее вине на каждом квадратном сантиметре. Да и строители попались такие, что в санузле стены запузырились, половина теплого пола не работает. Все кривое и косое, как будто ребенок строил. В общем, бригаду поменяла, дизайнера нового наняла. Но из-за боязни совершить очередную ошибку долго стала все согласовывать. Ремонт длится два года, и я параллельно в нем живу. Все, больше не могу об этом! Начинаю впадать в депрессию!

больше по теме Настасья Самбурская сыграла саму себя в новом сериале В кадре актриса появилась в историческом костюме, который привел ее поклонников в восторг.

— Есть люди, которые при любой зарплате откладывают на черный день. Другие, наоборот, живут здесь и сейчас. К какой категории относитесь вы?

— Если думать о черном дне, он и настанет. Я не думаю. Я всегда знаю, что смогу заработать на все, поэтому не держу себя в черном теле, и, если коплю на новую машину, ничто меня не остановит от покупки туфель. Я все-таки столько батрачу не для того, чтобы себя ограничивать. Есть вещи, на которые трачу охотно, а есть те, на которые денег жалко. Но вполне могу психануть и приобрести это. Надо не пытаться экономить, надо пытаться больше зарабатывать. Мне нравится этот процесс и нравится моя независимость. Увидела окно в расписании, купила билеты и поехала отдыхать! Ну настанет черный день — почку продам и поем (смеется). Невозможно постоянно жить в страхе. Поэтому мне не близка христианская религия, которая внушает, что за любой свой неверный шаг или мысли я буду на том свете гореть в котле. И что я должна терпеть все, что на меня сваливается, и вовремя подставлять вторую щеку. Я склоняюсь к мнению, что человек рожден для счастья, и, если его что-то не устраивает, надо не ждать милости от Господа и быть терпилой, а меняться самому и менять мир вокруг себя.

— Кто помогает выбраться из сложных рабочих и бытовых ситуаций?

— У меня есть директор, помощница. Невозможно самостоятельно справиться, имея такое количество работы. Кто-то должен договора заключать и на строителей орать…

«Хочется оставить след, а не наследить»

— Сейчас модно иметь психоаналитика, который обеспечивает душевное здоровье. Есть у вас такой специалист?

— Астрология для меня - самая лучшая психология. Я узнала свои сильные и слабые стороны, свое предназначение и чем грозит невыполнение своих кармических обязанностей. Я поняла, как двигаться дальше, и живу согласно тому, на чем стоит сфокусироваться, стараясь реже обращать внимание на черную Луну, которая есть в моем гороскопе. Изливать душу психологу - тоже не моя история. Я прекрасно понимаю все свои проблемы, не должен мне дядя за деньги рассказывать то, что я и так знаю.

— Жизнь в мегаполисе настолько напряженная, что появляются фобии…

— Одна фобия у меня есть! С ростом популярности стала замечать, что вокруг стало много нездоровых людей. Преследуют периодически, а законов, защищающих от таких персонажей, у нас нет. Шифруюсь, по возможности стараюсь пользоваться услугами телохранителя.

— В новом сезоне шоу «Ревизорро» новые ведущие пойдут в «рестораны, в которые когда-то не пустили Летучую». А почему вы ушли из программы?

— Предложили сложный сезон, за границу надо было часто летать. Например, в тропики на три дня, а потом в Москву в мороз возвращаться и следом - еще в одну страну. Вы знаете, какой урон организму приносят такие подвиги? Это несоизмеримо ни с какими деньгами. Ради чего это? Ради справедливости я не готова выйти на пенсию по инвалидности. Формат этот в итоге попробовали с другими девчонками. Не зашло, не выпустили. То, что будет новый сезон, узнала от вас. Передача полезная. Не скажу, что я сильно переживаю, что меня там больше нет: не самое приятное это занятие — врываться на кухни. Мне часто было жаль хозяев, хоть и существует ГОСТ. Конечно, были и заведения, которые проще было сжечь, чем отмыть, - там-то я от души, абсолютно искренне наезжала на сотрудников и руководство. Канал мне ничего не должен. Мы расстались на дружеской ноте. [Гендиректор «Пятницы!»] Николай Картозия - приятный человек, интересная личность, ребята максимально профессиональные, опытные. Я рада, что такой эпизод в моей жизни был, для меня это очень полезно. Желаю проекту хороших рейтингов.

— Какие сценарии вам присылают сейчас? Часто отказываетесь от них?

— Разные присылают. Отказываюсь, потому что неинтересно. Нужды в деньгах нет, как раньше, чтобы соглашаться на все подряд. Бывает, и на хорошие проекты приглашают, но я пробы проваливаю. Правда, потом и не слышу, чтобы эти проекты выстреливали. Сейчас готовлюсь к интересной короткометражке с глубоким смыслом. Возможно, и сама в нее финансово вложусь. Хочется оставить след в кинематографе, а не наследить. Пока холодильник полный, не хочу участвовать в г...не.

— Онлайн-сервисы знакомств типа Тиндера совершили революцию в решении проблемы одиночества. Но только не для публичных людей. Где знакомитесь вы?

— Да, виртуальные знакомства для меня в прошлом - хотя бы потому, что, если я выкладываю свои фотографии, их сразу блокируют модераторы, типа это фейк. Познакомиться со мной можно где угодно. Только не стоит предлагать деньги моему директору за встречу, как иногда бывает, зачем так себя унижать? Можно же организовать концерт и подарить цветок с визиткой, раз некуда девать деньги. Может, я позвоню - если мужчина мне понравится. Знаете, когда ты человеку нужен, он тебя из-под земли достанет и найдет тысячу способов, как обратить на себя внимание. Когда ты популярная, многие клюют именно на образ, а не на человеческие качества. Страшно ошибиться, довериться такому человеку. Такое в моей жизни случалось неоднократно. Было очень больно. Поэтому сейчас я стараюсь держать людей на расстоянии. Нужна - добьется, не нужна особо - сам отвалится. В конце концов, помимо построения взаимоотношений, есть еще много интересного в жизни.

— Чего не хватает для полного счастья?

— Больше работы и окончания ремонта. А еще времени на спортзал. Мне не хватает моего натренированного когда-то тела.

— Гете говорил, что у него в жизни было всего 7 минут абсолютного счастья. Можете вспомнить такие минуты в вашей жизни?

— В моей жизни было много таких моментов, давайте на этом остановимся. Это все-таки мои моменты, пусть они греют мою душу и дальше. Я счастлива. И это длится уже дольше семи минут, могу сказать с уверенностью.