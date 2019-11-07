Звезда «Молодёжки» Александр Соколовский: «По смелости кровавых сцен «Бывшие» не уступают Тарантино» 

Актер рассказал Teleprogramma.pro о том, каково ему было впервые играть маньяка, почему он уезжает в Америку и когда же, наконец, женится.

— Кого вы играете в «Бывших»? Был ли в вашей актерской коллекции уже похожий персонаж?

— Мой герой – частный детектив с немного маниакальными наклонностями, воспитанный на фильмах Мартина Скорсезе. Даже одна из сцен, где он пытает человека, очень приближена к тому, что мы видели в прекрасных фильмах 90-х.

Мы с режиссером фильма хотели похулиганить в этом жанре, и надеюсь, у нас это получилось.

— Какие интересные находки будут?

— Была идея, что мой герой играет в мафиози. Бывают такие люди, которым нравится примерять на себя разные образы. У кого-то это травмы детства, у кого-то нереализованное желание стать актером.

И когда таким людям дают задание, допустим, выбить из человека деньги, они не просто его побьют, а сделают это изощренным способом.

Мой герой в проекте «Бывшие 2» именно такой. Мало того, скажу, что и весь сезон «Бывших 2» очень близок к тому, что делает любитель кровавых сцен Квентин Тарантино. По крайней мере, по смелости, мы точно ему не уступаем.

— Довелось вам продемонстрировать тут свою прекрасную спортивную форму?

— Дублеров у меня точно не было, в кадре я избиваю человека практически по-настоящему. А бить человека большой бамбуковой удочкой ой как непросто, скажу я вам. Такого мне еще не приходилось в жизни делать.

Пришлось сломать определенные психологические установки. Всегда очень жалею своих партнеров в кино, для меня их здоровье и безопасность превыше всего.

— Пересматривали ли вы какие-то фильмы, готовясь к роли?

— Конечно, тот же мой любимый сериал «Декстер». На мой взгляд, это один из самых крутых сериалов про маньяков, потому что в нем ты сопереживаешь главному герою. Это ведь очень непростая актерская задача — найти в маньяке ту составляющую, за которую ты будешь переживать.

— Неужели в вашем новом герое не будет совсем ничего от личности Александра Соколовского?

— Возможно в сценах, где я пытался заигрывать с мамой главной героини, мои друзья и близкие узнают меня и скажут: «О, знакомые приемчики!» (смеется).

— Одна из тем фильма – борьба человека с определенными зависимостями. А в вашей жизни были какие-либо зависимости, или вредные привычки?

— У меня не было зависимостей, но были вредные привычки – я употреблял алкоголь. Сложно не выпивать, будучи студентом ГИТИСа, это неотъемлемая часть студенческой жизни. Но у меня достаточно быстро прошел этот период, и как отрезало, я абсолютный ЗОЖник с 2011 года.

— Вы такой правильный и рассудительный. А безрассудные поступки совершали когда-нибудь?

— Думаю, что да. Я мог за пять часов собраться и прилететь в другой город сюрпризом своей девушке, которая считала, что я нахожусь в Москве.

По телефону говорил ей: «Приди на площадь, закрой глаза, тебя там ждет сюрприз», и в этот момент подходил сзади и обнимал ее. Такие порывы были раньше, а сейчас все мои безрассудные поступки заключены в экстремальных видах спорта, которыми я увлекаюсь.

— Это что за виды спорта?

— Тут проще сказать, чего я не пробовал. Например, я не летал в костюме-крыле для вингсьютинга. Вы наверняка видели в интернете ролики с людьми, летающими в костюмах с перепонками, похожими на белок-летяг.

Для этого нужно быть профессионалом в парашютном спорте и сдать экзамен EF. И еще я не пробовал кайтинг и сноукайтинг.

Все остальные виды экстремального спорта — мои.

Наибольший восторг получил от прыжков с парашютом (с высоты 4000 метров) и роупджампинга – прыжки с веревкой вниз (в сочинском Скайпарке с высоты 762 метра).

А еще большую часть моей жизни занимают мотоциклы, на платной трассе Москва – Петербург я разгонялся до 210 километров в час. В мотогонках пока не участвовал, так как это занятие требует большого количества тренировок и особого мастерства. Думаю, займусь этим уже не в Москве, а в Лос-Анджелесе, куда скоро планирую перевезти свои вещи (смеется).

— А кто, или что вас ждет в Лос-Анджелесе?

— Я был там уже два раза, жил по месяцу, а с американскими коучами работал еще в России, когда они приезжали давать у нас актерские мастер-классы.

Это были мои первые соприкосновения с американской школой, и тогда я понял, что хотел бы попробовать себя и в Америке.

— Что считаете главными достижениями к своим 30 годам? У вас ведь в этом году случился юбилей…

— Мне кажется, что 30 лет – это совсем немного, даже 50 лет – и то мало для оценки человеческой жизни. А своим главным достижением на сегодняшний день я считаю то, что стал помогать этому миру, а волонтерство, благотворительность и экомышление стали большой частью моей жизни.

— Как вы к этому пришли?

— Все началось с желания не выбрасывать вещи, а относить в разные социальные пункты, где их раздают потом малоимущим людям. Потом это начало затягивать, как ком, появились животные, приюты, детские дома, различные социальные программы.

— Вы неоднократно выкладывали посты с найденными лично вами бездомными щенками, котятами. Всем удается находить дом?

— К сожалению, далеко не всем. Мы сейчас находимся в довольно дикой ситуации, потому что у нас в стране нет законов регулирующих эти проблемы. Моя помощь – капля в море. Пока на государственном уровне не урегулируют законы о содержании домашних питомцев и их защите, невозможно в корне переломить ситуацию.

— А есть ли в ваших приоритетных планах создание семьи или вы убежденный холостяк?

— Я не убежденный холостяк, но волк-одиночка. Пока я еще не встретил спутницу жизни, ту девушку, в которой бы увидел свою жену и мать своих детей.

У меня нет никаких критериев – красоты и прочих характеристик второй половины, мы же не на рынке пальто выбираем…