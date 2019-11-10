В этом году Алексею Нилову исполнилось 55 лет. Но до сих пор его прежде всего вспоминают как сыщика Ларина из «Улиц разбитых фонарей». Что поделать, мегапопулярный сериал конца 80-х — начала 90-х навсегда впечатался в сердца зрителей. И актера это ничуть не смущает: он охотно вспоминает ту роль и благодарит Ларина, хотя играет в последнее время все больше злодеев - например, криминального босса в сериале «Канцелярская крыса», что идет на НТВ. «Телепрограмма» поговорила с актером во время съемок нового сезона сериала «Пять минут тишины» (он также выйдет на НТВ), где артисту достался образ влиятельного бизнесмена.

— Алексей, фамилия вашего героя в сериале «Пять минут тишины» - Мусоргский. Как считаете, это ирония сценаристов, учитывая ваше «ментовское» прошлое, или их тяга к академической музыке?

— (Очень строго.) Я не задумываюсь над фамилиями своих героев.

— Что это за персонаж?

— Я еще не очень понял своего персонажа, поскольку у меня пока было мало съемочных дней и я просто не успел его прочувствовать. Мы работаем над этим. Его характер по большей части будет зависеть от того, каким я его сделаю. Даже если он будет написан отрицательным, я смогу сделать его разносторонним.

— Каких героев чаще всего вам предлагают сыграть сегодня?

— Сейчас такая тенденция, что дают в основном роли нечистых на руку бизнесменов. Вероятно, это зависит от внешнего вида, который я поменял пять лет назад, исполняя роль Сергеева в сериале «Высокие ставки» - этого персонажа я очень сильно люблю. И ему я примерно так же благодарен, как и Ларину. Потому что если Ларин меня кормит всю жизнь, то Сергеев дал мне возможность играть более интересные роли.

— То есть вы согласны с тем, что образ Ларина в какой-то степени сыграл с вами злую шутку: с одной стороны, вы суперпопулярный актер, с другой - заложник амплуа.

— По поводу того, что у меня один образ, не мне судить. Об этом судят зрители - один у меня образ или несколько. Меня устраивает, что я сейчас лысый, с бородой и пять лет играю отрицательных героев. Если кто-то предложит положительного - ну дай бог, буду очень рад.

— В «Улицах разбитых фонарей» вы отработали пять сезонов. Какие отношения были внутри коллектива? Вы же постоянно были вместе. Ругались?

— Да, бывало всякое. Но в основном было все хорошо. Все люди разные. Так же как и олигархи, актеры и герои бывают разными. И в жизни все бывает по-разному.

— Почему вас нет в соцсетях? Даже актеры старой закалки, ваши земляки Эммануил Виторган и Михаил Боярский, обзавелись инстаграм-аккаунтами. Ведь в определенной степени это теперь тоже часть профессии…

— Меня и правда нет в социальных сетях, и я совершенно не планирую там появляться. Меня это совсем не интересует. Эта зависимость намного страшнее алкогольной, наркотической и игровой. А я не собираюсь заниматься саморазрушением.

— А как, кстати, вы себя бережете и за формой следите?

— Чем-то специально я не занимаюсь, не лечусь и особо не слежу. Спортом не занимаюсь. Только иногда, может быть, лечебной физкультурой. Вероятно, это у меня наследственное.

— В одном из интервью вы обмолвились, что участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии в числе 800 тысяч советских граждан. Как так вышло?

— Я был на срочной службе в рядах Вооруженных сил СССР. В 1985 году я призвался в армию, весной 86-го, в апреле, случилась авария на Чернобыльской АЭС. Я - ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени, поскольку я был задействован в ликвидации в июле — августе 1986 года. Кроме того, я был на строительстве города Славутич, который располагается под Чернобылем.

— На здоровье это отразилось?

— Не знаю, может, на мне те события еще не сказались, но после Чернобыля у меня родился сын (речь о среднем сыне Дмитрии, которому сейчас 27, также у Нилова дочь Елизавета - ей 33 года, и сын Никита - 16 лет. — Ред.). На здоровье пока что не жалуюсь.

— Американо-британский сериал «Чернобыль» смотрели? Какие у вас впечатления остались? Не показался ли он вам антисоветским, внушающим мысль о том, что наше государство сознательно убивало своих граждан?

— Видел, и это меня и вправду впечатлило, даже ужаснуло. Это, пожалуй, единственный честный сериал, который был снят по теме. Потому что все было засекречено, никто ничего не знал, и в то время все было покрыто тайной. Запрещалось говорить, что у нас что-то произошло, скажем так. А вот «Чернобыль» - единственная, на мой взгляд, правда, которую почему-то сняли не русские. В нем нет никакой антисоветчины, просто люди рассказали правду о тех людях, которые пострадали. Я там не увидел никаких осуждений и всего остального. Это констатация фактов, вероятно, сделанная по документам. Я верю этому фильму.