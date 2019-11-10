Интервью

Алексей Нилов: «Я - лысый, бородатый, играю негодяев, и меня это устраивает» 

Популярный актер - о новых проектах, «Улицах разбитых фонарей» и событиях в Чернобыле.  

Алексей Нилов: «Я - лысый, бородатый, играю негодяев, и меня это устраивает» 
Алексей со своей супругой Еленой. Фото: Личный архив

В этом году Алексею Нилову исполнилось 55 лет. Но до сих пор его прежде всего вспоминают как сыщика Ларина из «Улиц разбитых фонарей». Что поделать, мегапопулярный сериал конца 80-х — начала 90-х навсегда впечатался в сердца зрителей. И актера это ничуть не смущает: он охотно вспоминает ту роль и благодарит Ларина, хотя играет в последнее время все больше злодеев - например, криминального босса в сериале «Канцелярская крыса», что идет на НТВ. «Телепрограмма» поговорила с актером во время съемок нового сезона сериала «Пять минут тишины» (он также выйдет на НТВ), где артисту достался образ влиятельного бизнесмена. 

В сериале «Канцелярская крыса» Нилов играет адвоката, хорошо знакомого с тюремной атмосферой. Фото
В сериале «Канцелярская крыса» Нилов играет адвоката, хорошо знакомого с тюремной атмосферой. Фото: НТВ

— Алексей, фамилия вашего героя в сериале «Пять минут тишины» - Мусоргский. Как считаете, это ирония сценаристов, учитывая ваше «ментовское» прошлое, или их тяга к академической музыке? 

— (Очень строго.) Я не задумываюсь над фамилиями своих героев. 

— Что это за персонаж? 

— Я еще не очень понял своего персонажа, поскольку у меня пока было мало съемочных дней и я просто не успел его прочувствовать. Мы работаем над этим. Его характер по большей части будет зависеть от того, каким я его сделаю. Даже если он будет написан отрицательным, я смогу сделать его разносторонним. 

— Каких героев чаще всего вам предлагают сыграть сегодня? 

— Сейчас такая тенденция, что дают в основном роли нечистых на руку бизнесменов. Вероятно, это зависит от внешнего вида, который я поменял пять лет назад, исполняя роль Сергеева в сериале «Высокие ставки» - этого персонажа я очень сильно люблю. И ему я примерно так же благодарен, как и Ларину. Потому что если Ларин меня кормит всю жизнь, то Сергеев дал мне возможность играть более интересные роли. 

Алексей Нилов, кадр из сериала «Улиц разбитых фонарей»
Алексей Нилов, кадр из сериала «Улиц разбитых фонарей»

— То есть вы согласны с тем, что образ Ларина в какой-то степени сыграл с вами злую шутку: с одной стороны, вы суперпопулярный актер, с другой - заложник амплуа. 

— По поводу того, что у меня один образ, не мне судить. Об этом судят зрители - один у меня образ или несколько. Меня устраивает, что я сейчас лысый, с бородой и пять лет играю отрицательных героев. Если кто-то предложит положительного - ну дай бог, буду очень рад. 

— В «Улицах разбитых фонарей» вы отработали пять сезонов. Какие отношения были внутри коллектива? Вы же постоянно были вместе. Ругались? 

— Да, бывало всякое. Но в основном было все хорошо. Все люди разные. Так же как и олигархи, актеры и герои бывают разными. И в жизни все бывает по-разному. 

— Почему вас нет в соцсетях? Даже актеры старой закалки, ваши земляки Эммануил Виторган и Михаил Боярский, обзавелись инстаграм-аккаунтами. Ведь в определенной степени это теперь тоже часть профессии… 

— Меня и правда нет в социальных сетях, и я совершенно не планирую там появляться. Меня это совсем не интересует. Эта зависимость намного страшнее алкогольной, наркотической и игровой. А я не собираюсь заниматься саморазрушением. 

Алексей Нилов и Сергей Селин. Фото
Алексей Нилов и Сергей Селин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

— А как, кстати, вы себя бережете и за формой следите? 

— Чем-то специально я не занимаюсь, не лечусь и особо не слежу. Спортом не занимаюсь. Только иногда, может быть, лечебной физкультурой. Вероятно, это у меня наследственное. 

— В одном из интервью вы обмолвились, что участвовали в ликвидации последствий чернобыльской аварии в числе 800 тысяч советских граждан. Как так вышло? 

— Я был на срочной службе в рядах Вооруженных сил СССР. В 1985 году я призвался в армию, весной 86-го, в апреле, случилась авария на Чернобыльской АЭС. Я - ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени, поскольку я был задействован в ликвидации в июле — августе 1986 года. Кроме того, я был на строительстве города Славутич, который располагается под Чернобылем.

Армейские годы ознаменовались для будущей звезды участием в ликвидации последствий Чернобыля. Фото
Армейские годы ознаменовались для будущей звезды участием в ликвидации последствий Чернобыля. Фото: Личный архив

— На здоровье это отразилось? 

— Не знаю, может, на мне те события еще не сказались, но после Чернобыля у меня родился сын (речь о среднем сыне Дмитрии, которому сейчас 27, также у Нилова дочь Елизавета - ей 33 года, и сын Никита - 16 лет. — Ред.). На здоровье пока что не жалуюсь. 

— Американо-британский сериал «Чернобыль» смотрели? Какие у вас впечатления остались? Не показался ли он вам антисоветским, внушающим мысль о том, что наше государство сознательно убивало своих граждан? 

— Видел, и это меня и вправду впечатлило, даже ужаснуло. Это, пожалуй, единственный честный сериал, который был снят по теме. Потому что все было засекречено, никто ничего не знал, и в то время все было покрыто тайной. Запрещалось говорить, что у нас что-то произошло, скажем так. А вот «Чернобыль» - единственная, на мой взгляд, правда, которую почему-то сняли не русские. В нем нет никакой антисоветчины, просто люди рассказали правду о тех людях, которые пострадали. Я там не увидел никаких осуждений и всего остального. Это констатация фактов, вероятно, сделанная по документам. Я верю этому фильму.  

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Алексей Нилов: «Я - лысый, бородатый, играю негодяев, и меня это устраивает» 
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