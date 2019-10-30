Софья Каштанова: «Я смотрела на новорожденного сына и плакала от избытка чувств»

Звезда «Полицейского с Рублевки» в начале года стала мамой. Рожала Софья Каштанова в Мексике, где живет ее мама, но уже вернулась с сыном Джорджем на родину. Актриса говорит, что иностранное имя не отменяет того, что Джордж — русский парень. У родителей мальчика интернациональные корни. У самой Каштановой намешана русская, итальянская, польская и немецкая кровь, а папа Джорджа наполовину русский, наполовину армянин. 32-летняя актриса научилась совмещать материнство с карьерой и уже активно снимается.

— В сериале «Учителя», который завершается на платформе Premier, звучит песня «Гражданской обороны» в вашем исполнении. Помню, как у нас в институтской общаге песни Егора Летова ребята играли на вечеринках. В вашей юности были истории, связанные с этой музыкой? Как вам музыка Летова зашла сейчас?

— Я всегда была любительницей баллад, латиноамериканской музыки, поэтому для меня этот опыт исполнения нечто новое. Я, разумеется, знала и о группе «Гражданская оборона», и о Летове, но такое тесное знакомство с этой очень интересной музыкой произошло сейчас, когда мне поручили такую ответственную миссию. Зашла она у меня замечательно. Я знала, о чем фильм и в какие сцены будет вставлен трек, поэтому определенная энергетика и посыл заложены в моем исполнении.

— В «Учителях» говорится в том числе о коррупции в системе образования. Вы учились в Школе-студии МХАТ. Там по блату или за взятку учиться вряд ли возможно, ведь нужно демонстрировать талант: играть, петь, танцевать…

— Насколько я знаю, в Школе-студии действительно нет никакого блата. Бывали случаи, когда дети известных актеров, знаменитых людей учились у нас в вузе. И часто мастера отчисляли их по той или иной причине. Так что в актерских вузах, насколько я знаю, блата нет. Во всяком случае в Школе-студии МХАТ.

— В текстах о вас часто пишут «звезда сериала «Полицейский с Рублевки». Если бы у вас была возможность изменить эту формулировку, как бы она звучала? Почему из всех ваших ярких ролей именно Кристина стала самой народной героиней?

— На протяжении многих лет друзья мне говорили: Сонь, тебе просто нужно сняться в одном классном фильме. Легко сказать, но очень сложно сделать. Это подарок Всевышнего — проект, который даст популярность или даст успех. Режиссер Валерий Тодоровский имеет особый талант, который он называет magic touch (англ.: волшебное прикосновение. — Ред.). Я ведь и у него снялась. После съемок в «Оттепели» в моей карьере очень многое изменилось. Появился фильм «Полицейский с Рублевки», который дал мне очень много. Это был поворотный момент в моей карьере. У каждого актера может случиться такое соприкосновение с каким-то проектом, который принесет то, чего так ждет каждый артист. Я сейчас говорю не просто про популярность, а про возможность выбирать. Актер становится более уверенным в себе, появляется другое отношение к нему. И возможности открываются совершенно другие. Иначе можно обладать огромной фильмографией с проектами «среднестатистического» уровня или, еще хуже, — состоящей из дурацких фильмов и сериалов. К сожалению, чаще всего так и бывает. Всем моим коллегам желаю такой проект, которым для меня является «Полицейский с Рублевки».

— В последние пару лет в России тоже стало модно ходить к психологам. Помимо вашей роли в «Психологинях», вы сталкивались в жизни с этими специалистами?

— Мне повезло: моя ближайшая подруга — психолог! Она дает мне очень дельные советы. Однажды я не знала, какое решение принять, и выбрала то, которое подсказывала мне моя практика с психологом. Но в итоге почему-то решила поступить иначе. А спустя какое-то время все равно вернулась к тому, к чему на самом деле шло тогда мое внутреннее «я». Это непросто объяснить, но, если довериться себе и во всем разобраться с помощью психологии, можно найти ответы на самые трудные вопросы.

«У меня нежная семья»

— Вы вернулись к съемкам или еще в декрете?

— Перерыв у меня был достаточно длительный — почти полгода. Хотя я была готова вернуться к работе и раньше — через два месяца я уже была в форме. Но так сложилось… Я безумно благодарна за возможность насладиться своим малышом, полгода просто проводить сутки напролет, плавать с ним в море и дарить ему всю себя. Сейчас я вернулись к съемкам, мой сын со мной, так что работаем вместе. Я не издеваюсь над ребенком, мы все в некоем наслаждении пребываем до сих пор. Но уже в рабочем режиме.

— Во время перерыва какие сериалы успели посмотреть?

— Еще в Мексике, пребывая в своем прекрасном декретном периоде, мы посмотрели несколько зарубежных фильмов. «Патрик Мелроуз» с Камбербетчем — потрясающая работа, очень классный сериал «Удивительная миссис Мейзел». «Чернобыль» произвел на меня глубочайшее впечатление — мощный проект, наталкивающий на мысли, что нужно менять в себе и в своем жизненном подходе. Понравился проект Ильи Куликова «Мылодрама» с Сергеем Буруновым. И с удовольствием смотрю глубокий и правдивый сериал «Учителя».

— Как удалось после родов так быстро вернуть вашу идеальную форму?

— Я не сторонница модных тенденций. В плане еды нужно отталкиваться от особенностей и потребностей собственного организма. Недавно я сдала кровь на пищевую непереносимость и отказалась от продуктов, которые мне не подходят. Но главное, что помогает вернуться в форму, — это грудное вскармливание, которое обязательно. Я считаю, что каждая молодая мама должна стараться кормить своего малыша самостоятельно. Нет ничего лучше этого ни для мамы, ни для ребенка.

— Самый популярный запрос в Яндексе с вашим именем до сих пор звучит так: «Софья Каштанова фото Максим», хотя с момента выхода той фотосессии прошло больше двух лет. Вы легко решились на съемку для обложки мужского журнала? Сейчас согласились бы?

— Наверное, второй раз не согласилась бы. Одного раза хватило, и мне очень понравился этот опыт. Я считаю, что женщина не должна убегать от своей сексуальности и скрывать ее. Главное, чтобы это было не вульгарно. Теперь в моем багаже есть и такие прекрасные фотки. И это здорово! Считаю, каждой женщине хотя бы для себя, для личного фотоальбома, полезно иметь свои фото в таком виде. Это ведь наша женская природа, она дает нам силы… Женщине нужно быть сексуальной, так же как мужчине нужно быть мужественным, сильным, мудрым.

— Став мамами, многие отмечают, что стали более осторожными: боятся летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах. Что-то подобное случилось с вами?

— Я не стала бояться больше, но я стала больше молиться. Это произошло благодаря новым внутренним ощущениям. Я не могу подобрать правильные слова, чтобы объяснить причину этих перемен. Но я себя ощущаю в абсолютной безопасности, после того как обращусь к богу. Я бы не хотела, чтобы в нашем интервью это звучало пропагандистски. Но у меня это так.- У 75% женщин в той или иной форме случается послеродовая депрессия. Было ли что-то похожее у вас? Или солнце Мексики не оставило плохому настроению ни шанса?

— Не было совершенно никакой послеродовой депрессии. Единственное, в первый месяц у меня была повышенная чувствительность. Я все время смотрела на малыша и плакала. Но это было не от печали, депрессии или усталости. Это происходило от избытка чувств, нежности и прилива невероятной любви. Может быть, все это благодаря тому, что мой малыш родился в Мексике, где солнце, фрукты и сплошной витамин D. Плюс ко всему у меня был очень, как мне кажется, правильный подход к родам и беременности. Я была на благостной волне и старалась с нее не сбиваться. Мне очень помогло то, что я находилась в полумедитативном состоянии.

— Как ласково называете Джорджа?

— Джорджик. Или сыночек, сынок. Моя мама пытается придумать бесконечные вариации этого прекрасного имени. Периодически называет его Джо. Но вообще он Джордж.

— Кто ваши главные помощники с сыном, когда вы работаете?

— Наша нянечка очень нам помогает. Она нежна с моим ребенком, что для меня очень важно. Я сама выросла в абсолютной нежности, такая у меня семья. Многим, может быть, мы покажемся преувеличенно нежными и сюсюкательными. Но мне в такой атмосфере намного комфортнее. Еще помогают наши бабушки.

«Дай мне бог никогда не озлобиться»

— Какие моменты в детстве и юности сыграли важную роль в формировании характера, отношения к жизни? За что вы особенно благодарны родным людям, которые вас воспитывали?

— Главное, что в меня заложила семья, — это любовь к людям и жизни. И это то, что я очень боюсь потерять. Дай мне бог никогда не озлобиться. Это такое счастье — любить людей. Мне многие говорят: вот ты любишь, а потом в тебя плюют. Ну а я верю, что, если любишь, значит, не плюнут. А если все же плюнут, значит, так нужно по какой-то причине. Буду надеяться, что смогу передать это ощущение моим детям. Этот дар — любить и уважать людей. Для меня это рецепт счастья.

— Детей в садиках часто просят нарисовать картинку счастливой семьи. Что бы вы нарисовали сейчас?

— У меня на всех рисунках всегда было солнце. Настолько это для меня важно. Если не солнечный день, то у меня настроение даже может испортиться. Я — дитя солнца. Поэтому мой рисунок такой: солнечный день, поляна, мама и папа, три ребенка. Водопад. Вот что-то такое. Сейчас я обязательно пририсую туда бабушек-дедушек. Когда они рядом — это величайшее счастье.- Вы, наверное, лучше всех наших знаменитостей знаете Мексику. Есть какие-то сложности в путешествиях в эту страну? Какой лучше выбрать отдых — пляжный, экскурсионный?

— Огромное количество россиян там уже побывали. Мексика абсолютно доступна, туда летают прямые рейсы. Единственная сложность — долгий 13-часовой перелет. Но для меня это уже привычка: сел, поспал, посмотрел кино — вот и прилетел. Интереснейшие исторические города — Чичен-Ица, Тулум, Коба находятся на территории Ривьера Майя на Карибском побережье, так что в одну поездку легко можно совместить пляжный отдых и интереснейшую экскурсионную программу. Если хочется большего, можно поехать в Центральную Мексику, посетить штат Чьяпас — с водопадами, городом ведьм и колдунов Катемако. Или поехать еще дальше — в столицу Мехико. Это тоже интереснейший город, но ехать туда лучше с сопровождением, потому что Центральная Мексика может быть опасной — в отличие от туристической, где огромное количество полиции охраняет спокойствие туристов. Это классная страна, интересная и разнообразная. Я всем желаю там побывать.

Личное дело

Софья КАШТАНОВА родилась 6 августа 1987 года в Москве в семье актрисы Аллы Каштановой и сценариста Андрея Антонова. В 9 лет переехала с семьей в Мексику, где прожила до 15 лет. Окончила Школу-студию МХАТ. Снялась в кино и сериалах: «Случайная связь», «Волчье сердце», «Психологини», «Челночницы. Продолжение». В телесериале «Оттепель» Валерия Тодоровского сыграла Софи Лорен. Пишет картины, в Москве была организована ее персональная выставка.